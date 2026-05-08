Yacobitti afirmó que el Gobierno no giró el presupuesto para los hospitales universitarios y dijo que hay operaciones en riesgo

EMILIANO YACOBITTI, vicerrector de la UBA

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, aseguró hoy que el Gobierno nacional no transfirió un solo peso de los 80.000 millones de pesos asignados en el presupuesto para los hospitales universitarios en lo que va de 2026, y convocó a la sociedad a movilizarse en la Marcha Federal Universitaria, prevista para el martes 12 de mayo en Plaza de Mayo.

Consultado en Infobae a las 9, el programa conducido por Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Ramón Indart y Tati Schapiro, Yacobitti afirmó que, cuando un ciudadano obtiene una ley y el Gobierno no la cumple, el camino lleva a la Justicia, y allí el Gobierno recusa a cualquier juez que haya dado clases en la UBA.

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“Convengamos que llegó a recusar a los jueces por dar clase en la UBA. Con ese concepto nadie podría ser juez de esta causa”, planteó, con relación al reclamo principal es que el Poder Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Congreso nacional en octubre de 2025 y luego ratificada por la Justicia.

De manera puntual, uno de los ejes centrales de la movilización es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada a fines de marzo por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

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A drone picture shows Argentine university students, unions and social groups gathering in front of Casa Rosada government house to protest against President Javier Milei's "chainsaw" cuts on public education, in Buenos Aires, Argentina, April 23, 2024. REUTERS/Agustin Marcarian

Según Yacobitti, las consecuencias por la ausencia de fondos repercuten directamente en los centros de salud universitarios, y puso de ejemplo el Instituto de Oncología ángel Roffo, dependiente de la UBA y especializado en tratamiento oncológico. “Van a tardar más en atenderte, seguramente. Hay tratamientos que no pueden realizarse por falta de insumos y, cuando un equipo falla, los pacientes deben ser trasladados en ambulancia a otro centro”, dijo.

En el Hospital de Clínicas, el director Marcelo Melo reconoció en conferencia de prensa que de 16 quirófanos disponibles solo funcionan seis. En el Hospital Lanari, centro universitario dedicado a trasplantes, la escasez de insumos pone en riesgo los procedimientos: “Hay gente que necesita trasplantes, que está esperando. ¿Por qué? Porque no se pueden comprar los insumos para esos trasplantes”, señaló el exdiputado nacional.

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Ante una consulta en Infobae a las 9 sobre los datos reflejados en el Presupuesto Abierto, la base de datos oficial del Ministerio de Economía, Yacobitti aclaró que existen dos partidas diferenciadas. Una corresponde a la línea general, que cubre sueldos y gastos de funcionamiento de todas las facultades y que el Gobierno sí transfiere. La otra es una partida adicional destinada exclusivamente a las universidades con hospitales: UBA, Córdoba, Cuyo y La Rioja, que acumula cero desembolsos hasta la fecha. Parafraseando la posición oficial, señaló: “Son ochenta mil millones. No lo mandamos porque estamos viendo cómo se asignan. Estamos en el mes cinco”.

Para el vicerrector, la raíz es una cuestión de prioridades políticas y señaló: “No creo que la educación pública esté en la agenda (de Milei)”. Además, comparó el costo de la deuda con los hospitales universitarios con la rebaja impositiva a los autos de lujo: “Si vos preferís bajar impuestos, gastar plata —porque las dos son gasto, una es inversión y la otra es gasto neto—, si vos preferís bajarle los impuestos a los autos de lujo y no pagarle la plata que tenés en el presupuesto asignada para los hospitales universitarios, bueno, es una decisión política, no es una decisión de plata“.

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El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti

También cuestionó que el secretario de Política Universitaria publicara un tuit con una referencia a Mordor, el reino del mal de El Señor de los Anillos, para referirse al fallo judicial: "la universidad pública es el mal“.

Para Yacobitti, además, el deterioro afecta gravemente a la planta docente. En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 438 profesores abandonaron sus cargos sobre un total de 3.200. “¿Y sabés quiénes se van? Los más capacitados”, remarcó. “Algunos se van a la universidad privada que le paga tres veces más, otros van afuera y otros directamente cambian de profesión”, agregó.

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En la Facultad de Agronomía, otros 100 investigadores siguieron el mismo camino. Las carreras con mayor proporción de docentes de dedicación exclusiva, como Exactas, son las más afectadas, advirtieron las autoridades de la UBA.

Respecto del estado judicial del conflicto, el vicerrector informó que la causa ya llegó a la Corte Suprema. “Ya es una barbaridad que haya llegado a la Corte. La Corte, en su jurisprudencia, salvo casos excepcionales, no trata medidas cautelares, trata medidas de fondo. Por eso las rebota”, dijo, y explicó que espera que el máximo tribunal devuelva la causa para su cumplimiento, aunque el propio Gobierno ya anticipó que tampoco lo acatará: “Lo otro que también sabemos, porque nos lo dice el gobierno, es que no la va a cumplir. Como no le cumple la ley del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y no le paga el fondo, o como no le cumple la ley de discapacidad”.

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Ante este panorama, llamó a la movilización como única herramienta disponible: “Lo único que nos queda por hacer es concientizar a la sociedad que no se quede en la casa, porque lo que se está rompiendo es la única herramienta de movilidad social que tiene la Argentina, que es la universidad pública”, manifestó.

Y concluyó: “Todos los impuestos que pago, lo único que el Gobierno me brinda de calidad es la universidad pública. No hay un solo servicio que me brinde de calidad por los impuestos que pagás, que no sea una universidad pública, y la está destruyendo”.

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La concentración se realizará el martes 12 de mayo a las 17 en Plaza de Mayo. Yacobitti instó a padres y madres a asistir con sus hijos: “Es la única manera que tenemos de llamar la atención, no solo al Gobierno, sino también a la Corte Suprema y a quienes tienen que hacer y ejecutar este fallo lo antes posible”.