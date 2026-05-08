Tornados devastadores golpean un estado de EEUU y dejan 17 heridos además de 300 viviendas dañadas

Las tormentas y tornados del 6 de mayo en Mississippi dejaron al menos 17 heridos y más de 300 viviendas dañadas, según autoridades estatales y federales. (WDAM via AP)

Una serie de tormentas severas desató varios tornados en el estado de Mississippi la noche del miércoles 6 de mayo, dejando un saldo confirmado de al menos 17 personas heridas y más de 300 viviendas dañadas, de acuerdo con autoridades estatales y federales. El fenómeno meteorológico afectó principalmente a residentes de los condados de Lincoln, Lamar y Franklin, donde se reportaron cortes de energía, interrupciones en las vías y necesidad de refugios para los desplazados.

Según el gobernador Tate Reeves y la Oficina de Manejo de Emergencias de Mississippi (MEMA), el evento implicó una movilización coordinada de servicios de emergencia, el despliegue de equipos de rescate y la activación de alertas de emergencia por parte del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), que monitoreó la situación en tiempo real. El evento fue catalogado como una emergencia por tornado, la máxima categoría de advertencia meteorológica, y motivó la llegada de especialistas del Centro de Predicción de Tormentas (SPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

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Mississippi figura entre los estados del sur de Estados Unidos con mayor exposición a tormentas severas, según datos del NWS. Las autoridades estatales mantienen protocolos de respuesta reforzados en la región, tras episodios anteriores de tornados recientes que han afectado a comunidades rurales y zonas de viviendas móviles.

¿Cuándo y dónde ocurrieron los tornados en Mississippi?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), las tormentas comenzaron a formarse en la tarde del miércoles 6 de mayo y se intensificaron durante la noche. Los primeros reportes de tornados se registraron cerca de las 19:00 hora local, cuando el NWS emitió una alerta de emergencia para los condados de Adams y Franklin por la presencia de un fenómeno de gran magnitud detectado por radar en las inmediaciones de Bude y Meadville. En cuestión de horas, el sistema de tormentas avanzó hacia el este y sureste, afectando a Lincoln, Lamar y otras localidades circundantes.

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El NWS confirmó la presencia de al menos cinco tornados, dos de ellos catalogados como EF3 en la escala de Fujita Mejorada, con vientos que superaron los 218 kilómetros por hora (135 millas por hora). Los equipos de evaluación enviados por el organismo realizaron inspecciones de campo para determinar la fuerza y el alcance de los daños, señalando que los datos son preliminares y pueden modificarse a medida que se completen las revisiones.

El condado de Lincoln sufrió la mayor destrucción, con más de 200 viviendas afectadas y la comunidad de Bogue Chitto casi completamente devastada por los tornados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué daños provocaron los tornados y cuántos heridos se reportaron?

El gobernador Tate Reeves informó la mañana del jueves que las tormentas dejaron al menos 17 personas heridas y más de 300 viviendas dañadas, según datos recopilados por la MEMA y la NOAA. El condado de Lincoln fue el más perjudicado, con más de 200 viviendas afectadas, muchas de ellas completamente destruidas. La comunidad de Bogue Chitto registró la mayor concentración de daños en el sector de casas móviles, donde solo una de las 24 viviendas permaneció en pie, según explicó el sheriff Steve Rushing en declaraciones recogidas por Fox Weather.

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Las autoridades reportaron también el cierre de rutas principales y secundarias, debido a la caída de árboles, postes eléctricos y escombros que bloquearon el acceso a varias comunidades. Más de 19.000 clientes de la empresa Entergy Mississippi quedaron sin suministro eléctrico, de acuerdo con el portal de monitoreo PowerOutage.us. El restablecimiento del servicio se mantiene como una prioridad para las autoridades locales.

La Oficina de Manejo de Emergencias de Lincoln County confirmó que, pese a la gravedad de los daños, no se registraron víctimas fatales ni personas desaparecidas. “Dios estuvo con este lugar”, afirmó el sheriff Rushing a Fox Weather, al subrayar que todos los residentes fueron localizados tras el paso de la tormenta. Las autoridades de Lamar County recomendaron evitar la ciudad de Purvis, donde se documentaron daños estructurales en viviendas y automóviles.

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¿Por qué se declaró una emergencia por tornado?

El NWS emitió la categoría máxima de alerta meteorológica, conocida como emergencia por tornado, tras detectar la presencia de un tornado grande y destructivo en movimiento, confirmada por observación directa y análisis de radar. Esta alerta implica que existe una amenaza inminente para la vida y la propiedad, y obliga a la activación inmediata de protocolos de evacuación y resguardo.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) de la NOAA recibió al menos 14 reportes de daños asociados a tornados en Mississippi y zonas fronterizas con Alabama. Entre los fenómenos adicionales registrados se incluyó granizo de hasta 7 centímetros (2,75 pulgadas) de diámetro en las localidades de Waugh, Alabama, y Tucker, Mississippi, según reportes oficiales.

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La declaración de emergencia permitió a las autoridades estatales y locales movilizar recursos, abrir refugios temporales y coordinar tareas de rescate y asistencia con organismos federales. El gobernador Reeves instruyó la habilitación de espacios seguros para las familias desplazadas y la priorización de los trabajos de limpieza en las rutas obstruidas.

¿Cómo fue la respuesta de las autoridades tras el impacto?

El gobierno de Mississippi desplegó equipos de emergencia y personal de rescate en las zonas afectadas desde la noche del miércoles. La MEMA coordinó el envío de recursos y la apertura de refugios para los damnificados. El gobernador Reeves detalló que “se mantiene la atención a las familias que perdieron sus hogares y la restauración de los servicios básicos como prioridad en las próximas horas”, según declaraciones recogidas por AccuWeather.

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La Oficina de Manejo de Emergencias del condado de Lamar emitió un comunicado advirtiendo sobre los riesgos de cables eléctricos caídos y estructuras inestables en la ciudad de Purvis. Las autoridades solicitaron a la población evitar desplazamientos y seguir las indicaciones de los organismos de protección civil. El NWS mantuvo la alerta meteorológica en la región, debido a la posibilidad de nuevas tormentas severas.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que sus equipos técnicos continuarán las labores de inspección y actualización de reportes sobre la magnitud de los daños y la cantidad de tornados registrados en Mississippi. Las autoridades estatales han solicitado a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad ante la persistencia de condiciones meteorológicas adversas.

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El Servicio Meteorológico Nacional reportó al menos cinco tornados, dos de categoría EF3, con vientos que superaron los 218 kilómetros por hora en Mississippi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el impacto social y económico para las comunidades afectadas?

Los tornados dejaron a cientos de familias sin vivienda y obligaron a la reubicación temporal de numerosos residentes en refugios dispuestos por las autoridades. El corte de energía eléctrica, la destrucción de infraestructuras y la interrupción de servicios básicos complican el retorno a la normalidad en las zonas más perjudicadas.

De acuerdo con la NOAA, el sur de Estados Unidos enfrenta cada año decenas de episodios de tornados y tormentas severas, con un impacto relevante en comunidades rurales y pequeñas ciudades. El evento del 6 de mayo en Mississippi se suma a una serie de incidentes recientes que han puesto a prueba la capacidad de respuesta estatal y federal.

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El proceso de reconstrucción dependerá del alcance final de los daños y de la llegada de recursos federales y estatales para la reparación de viviendas, escuelas y servicios comunitarios. El gobierno de Mississippi ha solicitado la colaboración de organizaciones civiles y empresas privadas para acelerar la entrega de ayuda humanitaria.

¿Qué recomendaciones han emitido las autoridades y qué puede esperarse en los próximos días?

El NWS y la MEMA han pedido a los residentes de las zonas afectadas mantenerse atentos a futuras alertas meteorológicas, evitar áreas peligrosas e informar sobre daños o necesidades especiales a los servicios de emergencia. Las autoridades recordaron la importancia de contar con planes familiares de evacuación y resguardo ante la amenaza de fenómenos similares.

El restablecimiento de los servicios de energía y la apertura de rutas se encuentran en curso, mientras equipos técnicos y voluntarios colaboran en la remoción de escombros y la asistencia a los damnificados. Se espera que en los próximos días se actualicen los reportes de daños, heridos y viviendas afectadas, conforme avancen las tareas de evaluación y reconstrucción.