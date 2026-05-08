Accidente de avión militar en Bolivia: 13 personas siguen hospitalizadas a más de dos meses del siniestro

Personal de emergencia trabaja donde un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló el viernes por la noche, en una concurrida avenida en medio de las inclemencias del tiempo en la ciudad de El Alto, Bolivia. 28 de febrero de 2026. REUTERS/Claudia Morales

El ministro de Defensa de Bolivia, Marcelo Salinas, brindó un informe en la Cámara de Senadores sobre el accidente del avión militar Hércules C-130 ocurrido el 27 de febrero en la ciudad de El Alto. El ministro informó que de las 32 personas heridas, 13 permanecen hospitalizadas en ocho centros de salud.

Salinas explicó que 22 personas perdieron la vida y que otras 32 quedaron con lesiones “de distinta consideración”. Entre ellos, un menor de 11 años que perdió las piernas y algunos dedos de la mano, que ya fue dado de alta y será llevado “a un departamento otorgado en la localidad de Huajchilla (La Paz), el cual se encuentra con trabajos de adecuación para una mejor atención y estadía”, explicó Salinas, citado por medios locales.

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El ministro fue convocado por los senadores a presentar un informe oral y responder a una decena de preguntas sobre cuestiones técnicas, el trabajo de la torre de control, las acciones de los pilotos y las condiciones en las que ocurrió el accidente, según informó la senadora Kathia Quirga en la radio Fides.

Integrantes de las Fuerzas Militares de Bolivia custodian un avión militar de carga accidentado este viernes, en El Alto (Bolivia) (EFE/ Gabriel Márquez)

Al finalizar la tarde del 27 de febrero, un avión de la Fuerza Aérea Boliviana, modelo Hércules C-130, perdió el control tras aterrizar en el aeropuerto de El Alto, que sirve a la ciudad de La Paz, se salió de la pista y arrolló al menos una docena de vehículos tras romper una valla.

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La aeronave trasladaba varias toneladas de billetes nuevos destinados al Banco Central de Bolivia (BCB) que quedaron esparcidos en los alrededores del aeropuerto, lo que provocó que miles de personas se acercaran al lugar del siniestro para intentar recoger el dinero, pese a las acciones de resguardo de la Policía y las Fuerzas Armadas.

El caos desatado provocó que bomberos y policías despejaran la zona con el uso de gases lacrimógenos y descargas de agua para proceder con el rescate de los heridos. En paralelo, las autoridades dispusieron la quema de los billetes que quedaban en la zona y la anulación de la serie para evitar su circulación.

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A finales de abril, los tripulantes del avión —el piloto Erick Rojas y el copiloto Jared Ramírez— fueron imputados por el delito de homicidio y lesiones culposas, y el fiscal departamental de La Paz, Luis Torrez, informó que el Ministerio Público acreditó que ambos militares tenían responsabilidad en el siniestro.

Velorio de algunas víctimas del accidente del avión Hércules C-130 en El Alto. EFE

El piloto fue enviado a la cárcel de San Pedro, en La Paz, con detención preventiva por cuatro meses mientras duran las investigaciones. En tanto, el copiloto recibió detención domiciliaria con una fianza de Bs 50.000 y sin salida laboral.

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De igual forma, el informe de la Junta de Investigaciones de Accidentes Aéreos (JIAA) determinó que hubo fallas de los operadores de la torre de control, quienes dieron información equivocada sobre las condiciones de la pista, que presentaba acumulación de hielo y agua tras una granizada.

Sin embargo, el informe también establece que, aunque las maniobras de los pilotos evitaron una tragedia mayor, la aeronave ingresó con exceso de velocidad y desaprovechó parte de la pista de aterrizaje.

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