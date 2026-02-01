Automatizar el hábito y redefinir metas, claves para no abandonar el ejercicio

Los especialistas subrayan la importancia de ajustar las expectativas para lograr adherencia a una rutina de entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de quienes inician una rutina de ejercicio abandonan antes de ver resultados, no por falta de voluntad, sino por errores en la planificación y expectativas equivocadas. Especialistas citados por GQ explican que lograr adherencia al entrenamiento depende de ajustar el enfoque y aplicar estrategias prácticas para mantener la motivación para entrenar y consolidar hábitos saludables a largo plazo.

Uno de los principales motivos del abandono radica en la diferencia entre las expectativas y la realidad diaria. Eloise Skinner, entrenadora personal y psicoterapeuta, señala que muchas veces se fracasa porque el tiempo disponible no coincide con las exigencias del plan elegido o por metas estéticas poco realistas.

Asimismo, destaca que quienes esperan cambios drásticos en pocas semanas suelen perder el impulso al no ver avances inmediatos.

El ejercicio no es temporal

Raphael Akobundu, enfermero especializado en salud masculina, advierte: “No existe un momento en el que ‘terminas’ y puedes dejar de entrenar. Cuando la gente comprende que el ejercicio no es temporal, muchos desconectan mentalmente”, afirmó en diálogo con GQ.

Raphael Akobundu, enfermero en salud masculina, destaca la importancia de la constancia en el ejercicio físico diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Akobundu explica que beneficios como mejor postura, salud cardíaca y mayor resistencia requieren semanas de esfuerzo. Sin embargo, la mayoría abandona antes de los treinta días y se priva de estas mejoras en el bienestar. La clave, según los especialistas citados por GQ, reside en definir objetivos realistas y adaptar el entrenamiento a las características de cada persona.

Planificar según la vida real

El siguiente paso es adecuar el plan de ejercicios a la vida cotidiana. Akobundu recomienda analizar con sinceridad cómo transcurre una semana real y descubrir en qué momentos es posible entrenar, aunque solo haya 30 minutos durante el almuerzo o una hora el domingo por la mañana. Si alguien necesita varios cafés para empezar el día, no conviene programar sesiones al amanecer.

El plan de ejercicios personalizado se adapta mejor cuando se ajusta a la rutina diaria de cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista subraya que un plan sencillo pero viable es más efectivo que uno ideal imposible de cumplir: “Un plan perfecto que no puedes completar no sirve de nada”.

Automatizar el hábito y sumar constancia

El disfrute y la motivación interna resultan esenciales para consolidar los hábitos saludables. Skinner resalta que elegir actividades placenteras crea un ciclo de refuerzo positivo: la liberación de dopamina y endorfinas con el movimiento produce placer, lo que motiva a repetir la experiencia e incorporar el ejercicio a la identidad personal.

La preparación anticipada incrementa las probabilidades de éxito. Skinner sugiere dejar lista la ropa deportiva, planificar la ingesta de proteínas y anotar los ejercicios la noche anterior. Estos pequeños gestos eliminan barreras y permiten visualizar los avances logrados.

Skinner recomienda dejar anotados los ejercicios la noche anterior para mejorar el compromiso y visualizar los objetivos alcanzados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llevar un registro sencillo de los ejercicios, los pesos y las repeticiones es suficiente para documentar el progreso. Akobundu recomienda no obsesionarse con el peso corporal diario, pues suele fluctuar. Propone, en su lugar, registrar el desempeño, la energía y el descanso como indicadores de mejora.

El sentido de responsabilidad compartida puede ser un motor clave. Buscar un compañero de entrenamiento, comunicar los horarios a familiares o comprometerse económicamente con sesiones pagadas son mecanismos eficaces de compromiso social. “Algunos necesitan que un amigo los llame si faltan; otros, simplemente, avisar a su pareja sobre sus planes. Hay quienes requieren pagar a un entrenador para no ausentarse”, afirma Akobundu, según recogió GQ.

Contar con un compañero de entrenamiento fomenta la responsabilidad compartida y promueve la constancia en el ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del mito de la disciplina, la fuerza para mantener la constancia se basa en transformar el ejercicio en un hábito automático. Skinner advierte que la fuerza de voluntad se agota y por eso es fundamental crear automatismos —como asociar el ejercicio a otra actividad habitual, por ejemplo, entrenar antes de ducharse o al regresar del trabajo— hasta que el cuerpo y la mente lo integren completamente.

“Los hábitos son económicos; son comportamientos automáticos porque los hemos incorporado a la rutina”, agrega Akobundu.

La consistencia supera a la intensidad. Akobundu señala que no se trata de reinventarse, sino de sumar repeticiones: un día de ejercicio semanal es mejor que ninguno. Fijar objetivos significativos alineados con una identidad deportiva, como sentirse corredor o deportista, favorece la constancia.

Skinner coincide en que encontrar un sentido profundo para entrenar ayuda a desarrollar una motivación sostenida al elegir metas que realmente importan.

Cómo afrontar los días difíciles

La motivación para el ejercicio puede disminuir en días difíciles, señala Skinner, quien recomienda permitirse descansar si es necesario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen días difíciles en cualquier rutina, pero la forma de afrontarlos es determinante. Skinner aconseja que, si la motivación desciende, se permita descansar o realizar una actividad leve. Alternar disciplinas o probar nuevos estímulos puede aportar frescura.

Si el desánimo persiste, conviene analizar las razones del bloqueo y buscar alternativas que se adapten a las prioridades, incluso reprogramando el ejercicio como una cita inamovible en la agenda.

Para avanzar a largo plazo, los especialistas recalcan que la transformación personal requiere tiempo y continuidad. Saltar de plan en plan por la falta de resultados inmediatos suele ser contraproducente.

Akobundu advierte que todo programa demanda tiempo para mostrar efectos y Skinner concluye, en diálogo con GQ, que el secreto reside en valorar el proceso sobre el logro inmediato, sin perder de vista el sentido personal ligado al bienestar y la salud.

Construir el hábito de manera gradual e integrarlo de forma natural en la vida cotidiana permite descubrir el verdadero significado del ejercicio en cada proyecto personal.