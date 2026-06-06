Economía

El auto más vendido en todo el mundo en 2025 ya se puede comprar en Argentina: cómo es y cuándo cuesta

Hay versiones híbridas e híbridas enchufables. Además, la marca presentó su primer 100% eléctrico, otro SUV con el nombre de bZ4X

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Interior de un Toyota RAV4 con volante multifunción negro y rojo, pantalla táctil central, panel de instrumentos digital y consola con palanca de cambios
El nuevo Toyota RAV4 llegó a Argentina en versiones híbrida e híbrida enchufable. Fue el auto más vendido del mundo en 2025. (Toyota)

Aprovechando el día Mundial del Medio ambiente que se celebra cada 5 de junio, Toyota Argentina lanzó a la venta en el mercado local, dos nuevos SUV completamente novedosos para Argentina: el RAV4 y el bZ4X.

El Toyota RAV4 es la sexta generación, fue nada menos que el auto más vendido del mundo en 2025, y llega a Argentina con dos diferentes tecnologías y tres versiones de equipamiento.

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Por un lado, está la híbrida convencional, equipada con un motor de combustión de 2.5 litros naftero aspirado y 186 CV de potencia que se asocia a dos motores eléctricos, uno de 136 CV adelante y otro de 54 CV atrás, para totalizar una potencia combinada de 239 CV con 4 modos de conducción.

Por el otro, la versión PHEV o híbrida enchufable, que tiene el mismo motor con uno leve incremento de potencia térmica que llega a 189 CV, que trabaja en conjunto con un motor eléctrico delantero de 205 CV y uno trasero de 56 CV, lo que le permite entregar una potencia total combinada de 329 CV con los mismos cuatro modos de conducción, aunque con uno 100% eléctrico mucho más extenso que le permite alcanzar hasta 142 km sin emisiones, gracias a una batería de iones de litio. La autonomía total del auto en modo híbrido es de 1.000 km.

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Interior de un Toyota RAV4 con volante multifunción negro y rojo, pantalla táctil central, panel de instrumentos digital y consola con palanca de cambios
El sofisticado interior del nuevo Toyota RAV4 muestra un diseño ergonómico, volante deportivo con distintivo GR y una gran pantalla central de infoentretenimiento (Toyota)

Esta versión híbrida enchufable llega además una variante adicional, la GR Sport, que acompaña las versiones deportivas de los modelos generalistas de Toyota en toda su gama, y que ya está presente en Argentina en Toyota Yaris, Corolla, Corolla Cross, Hilux y SW4. En el caso de la RAV4 GR Sport, además del diseño interior y exterior diferenciado, el vehículo tiene suspensiones y dirección, y mejoras en la rigidez estructural de la carrocería, pensada para ofrecer una conducción más ágil, precisa y estable.

Toyota calcula un volumen inicial de ventas de RAV4 en torno a las 1.000 unidades anuales, con un mix de versiones que tendrá mayor peso de las híbridas y no más acotado de la híbridas enchufables.

El primer 100% eléctrico

El Toyota bZ4X es todo un símbolo, porque se trata del primer Toyota 100% eléctrico fabricado por la marca a nivel mundial, y esto no sería tan trascendente si no fuera porque Toyota fue el único fabricante a nivel global que no adhirió rápidamente a la transformación hacía los autos eléctricos como si hicieron la mayoría de las marcas a comienzos de esta década, sino que mantuvo su prioridad en los híbridos, mientras desarrollaba la tecnología de celdas de combustible de hidrógeno (Toyota Mirai) y eléctrico puro sin acelerar los tiempos más allá de lo recomendable.

Interior de un Toyota RAV4 con volante multifunción negro y rojo, pantalla táctil central, panel de instrumentos digital y consola con palanca de cambios
El Toyota bZ4X es el primer modelo 100% eléctrico de Toyota en todo el mundo. Llega a Argentina en plena ola de crecimiento de la electromovilidad (Toyota)

El bZ4X también es un C-SUV, aunque un poco más chico que RAV4, y llega a Argentina con su segunda generación, en la que se evolucionó especialmente todo lo referente al rendimiento de la batería y su entorno de gestión electrónica. La generación anterior fue el primer paso de la marca en movilidad 100% eléctrica entre 2023 y 2025.

Este modelo tiene una propulsión únicamente eléctrica con tracción integral AWD, gestionada a través de dos motores, uno en cada eje, alimentados por una batería de 73,1 kWh. En conjunto desarrollan una potencia máxima de 343 CV, lo que permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5,1 segundos.

El momento de la electrificación

En ambos casos, la introducción de estos modelos es oportuna, algo muy propio de la filosofía Toyota, porque gracias a la eliminación del impuesto al lujo en la escala 2, que hasta enero de este año le aplicaba un 17,5%, el RAV4 tendrá un precio más competitivo, aunque todavía sigue siendo alto por el arancel de importación del 35% para vehículos importados desde extrazona como es el caso de Japón.

La versión anterior de RAV4, que también tenía una versión híbrida enchufable, llegó con un volumen muy acotado de unidades porque pagaba el ahora eliminado impuesto interno escala 2 (que en ese momento era del 35%), por lo tanto perdía competitividad en el mercado.

Interior de un Toyota RAV4 con volante multifunción negro y rojo, pantalla táctil central, panel de instrumentos digital y consola con palanca de cambios
La versión GR Sport del RAV4 tiene suspensiones y dirección con un ajuste diferente y una mayor rigidez estructural para favorecer la conducción deportiva. (Toyota)

El bZ4X, en cambio, aunque no estaba alcanzado por el impuesto, llega ahora a Argentina aprovechando el crecimiento de la electromovilidad que se dio en los últimos dos años, especialmente desde 2025 con la habilitación del cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos exentos de ese arancel mencionado anteriormente.

Si bien este Toyota no entra en ese cupo porque tiene un precio superior a los USD 16.000 FOB (en puerto de embarque), llega al mercado en un escenario mucho más propicio para este tipo de propuestas. Inicialmente se trajeron 60 unidades, un volumen muy chico, para ver la respuesta del mercado.

Los precios oficiales de ambos vehículos que ya están disponibles en la red de concesionarios son para RAV4 Híbrida de USD 70.200, RAV4 GR SPORT PHEV en USD 77.600, RAV4 XSE PHEV en USD 78.100 y Toyota bZ4X en 73.900 dólares.

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