Salud

Cirugía cerebral para tumor hipofisario ayuda a una madre de Illinois a tener su segundo hijo

Healthday Spanish

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VIERNES, 5 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Una mujer de los suburbios de Chicago que temía no tener nunca otro hijo está celebrando ahora a una familia en crecimiento tras una cirugía cerebral en Northwestern Medicine.

Tras el nacimiento de su primera hija en 2022, Lisa Fasone comenzó a experimentar problemas hormonales posparto.

"Mi ciclo menstrual nunca volvió. Después de tener a mi bebé y terminar de mamar, seguí lactando durante bastante tiempo después de terminar la lactancia", dijo Fasone. "Otros problemas hormonales, dolores de cabeza, sudores nocturnos, fatiga, simplemente no sentirme yo mismo."

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Los análisis de sangre mostraron niveles elevados de prolactina, una hormona producida por la glándula pituitaria. La medicación al principio ayudó, pero con el tiempo sus síntomas regresaron. Una resonancia magnética reveló finalmente un tumor en la hipófisis, situado en la base del cerebro.

El tumor, conocido como prolactinoma, estaba haciendo que su cuerpo produjera demasiada prolactina, lo que dificultaba extremadamente quedarse embarazada.

Fasone dijo que le preocupaba quedarse embarazada de nuevo mientras tomaba medicación para tratar su condición.

"Me puso un poco nerviosa intentar concebir con un medicamento que no estaba bien estudiado para ser seguro en el embarazo", dijo.

Tras agotar las opciones de tratamiento conservador, fue derivada al neurocirujano Dr. Stephen Magill en Northwestern Medicine en Chicago.

"Tuve que tomar una decisión", dijo Fasone. "¿Sigo aumentando la dosis de este medicamento que no me hace sentir bien y que no parece funcionar, o voy a enfrentarme al problema y me lo van a tratar quirúrgicamente?"

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Magill sabía que Fasone realmente quería tener otro bebé. Así que le aconsejó sobre los beneficios y riesgos de extirpar el tumor, y el resultado esperado.

"Así que es un tumor bastante raro. Y en su caso, cuando pudimos quitarlo todo tras la cirugía, sus niveles de prolactina volvieron a la normalidad. Y aun en el mes de la operación, pudo tener un bebé."

Un bebé que conoció hace poco.

"Para ayudar a alguien a superar eso y luego ver el círculo completo, vivir una vida normal, la glándula pituitaria sana, sin ningún medicamento hormonal. Sostener a un bebé sano es simplemente, es increíble", dijo Magill.

Fasone dice que la infertilidad puede ser muy aislante, pero insta a otros a no rendirse.

"Si sientes que algo va mal, asegúrate de que tus profesionales escuchen tu voz."

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre tumores hipofisarios.

FUENTE: HealthDay TV, 5 de junio de 2026

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