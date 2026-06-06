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La estimulación de la médula espinal puede restaurar la fuerza del brazo tras un AVC

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VIERNES, 5 DE JUNIO DE 2026 (HealthDay News) -- La estimulación eléctrica de la médula espinal podría mejorar la función del brazo en personas que han sufrido un ictus, según los resultados de los ensayos clínicos piloto.

Siete supervivientes de ictus con debilidad muscular profunda tuvieron un aumento medio del 32% en la fuerza en el brazo tras recibir estimulación medular (SCS), según informaron los investigadores el 4 de junio en la revista Nature Medicine.

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También tenían mejor movilidad en los brazos y menos rigidez muscular anormal, según los investigadores.

Los pacientes recibieron estos beneficios con una cantidad relativamente breve de terapia: menos de nueve horas de entrenamiento basado en el movimiento durante cuatro semanas, según los resultados.

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"Este enfoque está diseñado para ayudar rápidamente a las personas a mover mejor los brazos, incluso años después de un ictus", dijo el coautor principal Marco Capogrosso en un comunicado de prensa. Es el director del laboratorio de estimulación de la médula espinal en Rehab Neural Engineering Labs de la Universidad de Pittsburgh.

La nueva terapia consiste en el SCS epidural cervical, en el que se implantan delgados electrodos en el cuello de la persona a lo largo de la médula espinal, según los investigadores.

La estimulación envía electricidad a las fibras nerviosas de la médula espinal, para potenciar la comunicación entre el cerebro y los músculos.

Durante el periodo de cuatro semanas del estudio, los siete participantes experimentaron mejoras inmediatas en la fuerza cuando la estimulación estaba activa, según los investigadores. También presentaban menos rigidez muscular causada por nervios dañados por un ictus.

Sin embargo, los beneficios duraderos dependían del uso continuado de la estimulación, con la función motora disminuyendo después de que los pacientes dejaban de recibir la estimulación.

"La estimulación funciona principalmente como una tecnología de apoyo -- cuando está activa, la gente puede moverse mejor", dijo Capogrosso. "Al estimular la médula espinal, podemos permitir inmediatamente que las conexiones residuales entre el cerebro y la médula espinal funcionen de forma más eficiente, facilitando un mejor movimiento."

Los investigadores están ahora reclutando participantes para un ensayo clínico ampliado que valore los efectos de la SCS a largo plazo.

"Este estudio representa la conclusión de nuestra fase inicial de viabilidad y un paso importante hacia la aplicación clínica en el mundo real", dijo Capogrosso. "Nuestro objetivo es desarrollar una tecnología que pueda usarse en la vida cotidiana, no solo en la clínica. Estos resultados nos dan confianza en que la estimulación de la médula espinal podría convertirse en una opción práctica e implantable para ayudar a los supervivientes de ictus a usar sus brazos cuando más importa."

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre la estimulación de la médula espinal.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Pittsburgh, 4 de junio de 2026

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