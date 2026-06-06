Semana financiera: el dólar subió 30 pesos y el BCRA cumplió su objetivo de compras en el mercado

Wall Street tocó máximos, pero se dispararon las ventas el viernes.

Los mercados financieros de Argentina se mantuvieron cautos la última semana, en momentos en que los inversores todavía evalúan las implicancias de las nuevas tensiones sobre Oriente Medio. Dentro del panorama cambiario, el dólar negoció en alza, como una continuidad de la trayectoria exhibida en mayo, mientras que el Banco Central superó los USD 10.000 millones absorbidos en el mercado en lo que va del año.

El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires descontó 2,6% en pesos, a 3.084.617 puntos. En dólares “contado con liqui” la baja del Merval fue de 4,7 por ciento.

PUBLICIDAD

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York se extendieron las pérdidas. Destacaron Satellogic (-23,9%), Telecom (-11,3%), Globant (-7,9%), Cresud (-7,9%), Loma Negra (-7,3%) y Central Puerto (-7,1%).

Acciones locales en Wall Street (Rava Bursátil, precios en dólares)

Los índices de Wall Street tocaron nuevos máximos históricos esta semana, aunque el balance semanal resultó negativo, en particular por la abrupta caída del viernes 5. El panel tecnológico Nasdaq perdió 4,6 por ciento.

PUBLICIDAD

La posibilidad de que un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán se concrete se va dilatado luego que los iraníes reafirmaran su apoyo a Hezbollah y exigió a Israel retirarse del sur de El Líbano.

“Irán reafirmó su respaldo a su aliado libanés y exigió que Israel se retire del sur del Líbano. Las declaraciones se produjeron después de que el líder de Hezbollah rechazara el acuerdo impulsado por Estados Unidos entre Israel y el Gobierno libanés”, describió Max Capital.

PUBLICIDAD

“Los mercados internacionales cerraron una semana con tono negativo, golpeados por un sólido dato de empleo en Estados Unidos que reavivó los temores de un endurecimiento monetario por parte de la Fed. El S&P 500 estuvo a punto de encadenar diez semanas seguidas de ganancias, pero la caída del viernes lo evitó. Las tensiones en Medio Oriente sumaron incertidumbre, mientras el petróleo WTI subió a la zona de los USD 90, el oro y la plata cayeron fuerte y Bitcoin operó por debajo de los USD 60.000 por primera vez desde octubre de 2024″, precisaron los expertos de TSA Bursátil.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- recortaron un leve 0,2% semanal, con un riesgo país que apenas se mantuvo debajo de los 500 puntos básicos, aunque todavía próximo a su nivel mínimo en 2026.

PUBLICIDAD

El Banco Central difundió el jueves el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado), en el que informó que se espera una inflación de 2,3% para mayo y de un 30,5% para 2026.

“Las principales consultoras y entidades financieras de la City porteña mantuvieron estables sus pronósticos de inflación, mejoraron sus cálculos de actividad económica y redujeron las expectativas de devaluación”, dijo Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital.

PUBLICIDAD

Morales añadió que según el REM “la previsión inflacionaria a doce meses cayó al 23,3%, sugiriendo un panorama más favorable para inicios de 2027, y las proyecciones reflejan un fuerte optimismo comercial, con un superávit comercial proyectado de 20.185 millones de dólares gracias al repunte exportador”.

El riesgo país de JP Morgan se ubicaba en los 499 puntos básicos, aún cerca del nivel mínimo de este año, de 481 unidades registrado el 28 de enero pasado.

PUBLICIDAD

En un mercado de cambios con precios al alza y en máximos desde fines de enero, el BCRA alcanzó un hito con compras de contado acumuladas por más de USD 10.000 millones en 2026, el objetivo inicial que se había impuesto el equipo económico en el presente año.

“El programa de compra de reservas anunciado en diciembre del año pasado alcanzó esta semana el hito de USD 10.000 millones. Un logro que el mercado demandaba y pese a una demanda transaccional de dinero que aún no se muestra dinámica. De esta forma, y para evitar alimentar un potencial sobrante monetario, dichas compras fueron esterilizadas de una forma pragmática: fue el Tesoro quien absorbió los pesos a cambio de títulos públicos”, resumió IEB.

PUBLICIDAD

“Esta semana el Banco Central alcanzó su meta indicativa de compras de reservas de USD 10.000 millones para todo el año, en los primeros días de junio. Más importante aún, estimamos que el BCRA también estaba cerca de alcanzar la meta de diciembre de reservas netas con el Fondo a fines de mayo. Si bien esperamos que este progreso se revierta parcialmente con el pago del Bopreal 26 y de los Bonares y globales en junio, consideramos que la autoridad monetaria debería cumplir cómodamente con las metas de junio y de diciembre”, detalló un informe de Puente.

El dólar mayorista subió a $1.440, el precio más alto desde el 5 de febrero. “En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió 32,50 pesos (+2,3%), muy por encima del aumento de cinco pesos registrado en la semana anterior”, afirmó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

PUBLICIDAD

El dólar al público ganó 30 pesos o 2,1%, a $1.460 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 5 de febrero. El dólar blue subió solo cinco pesos o 0,3% respecto del viernes anterior, a 1.435 pesos.

Justina Gedikian, estratega de Renta Fija de Cohen Aliados Financieros, estimó que “la primera parte del año estuvo dominada por el carry trade, pero el escenario empieza a cambiar: el dólar volvió a mostrar presión, los flujos que sostuvieron la oferta de divisas perderían fuerza y el segundo semestre luce más desafiante".

El Banco Central cristalizó compras en el mercado por USD 437 millones en cinco ruedas, mientras que las reservas internacionales brutas descontaron USD 324 millones, a 47.867 millones de dólares.