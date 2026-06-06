Sofía Jujuy reveló que se casó de forma simbólica con Gustavo Hormaechea en una iglesia: “Fue algo íntimo”

La modelo contó el su programa de stream que tuvo una ceremonia simbólica con su pareja (Video: Que alguien le avise-La Casa Streaming)

Sofía “Jujuy” Jiménez sorprendió al revelar en vivo que se “casó” en secreto con su novio Gustavo Hormaechea, conocido como “Guti”, a apenas seis meses de que él le propusiera ser su pareja. La confesión salió casi sin querer, en medio de una conversación en el streaming Que alguien le avise (La Casa), y dejó a sus compañeros sin palabras.

La historia entre ambos arrancó durante los festejos de año nuevo, cuando Hormaechea —empresario salteño— le hizo la propuesta de noviazgo rodeados de familia y amigos. Jujuy aceptó sin dudar y lo publicó en sus redes sociales. Desde entonces, la pareja se muestra junta con frecuencia: viajes compartidos y partidos de Boca Juniors como dos de las pasiones que los unen. En apenas seis meses, la relación pasó de una propuesta pública a un gesto íntimo que la modelo mantuvo en reserva hasta que una pregunta en vivo la llevó a contarlo.

PUBLICIDAD

El detonante de la revelación fue una pregunta del conductor Lizardo Ponce, que quiso saber: “¿Ya se habló de propuesta con Guti?”. Jujuy se puso nerviosa y respondió dubitativa: “No, o sea... nos casamos fue algo íntimo, no le conté nada a nadie porque estábamos los dos solos en una iglesia”.

Ante la sorpresa de sus compañeros, la modelo explicó que fue una ceremonia completamente privada, sin oficiante ni testigos: “No sé si contarlo porque fue algo nuestro, no había cura, nada, fuimos a una iglesia muy tierna, nos miramos y le dije que quería que sea la persona que me acompañe de acá al resto de mi vida”.

PUBLICIDAD

La influencer eligió un anillo con la forma del infinito para marcar su supuesto casamiento con su pareja (Video: Instagram)

La iglesia estaba ubicada en El Alfarcito, localidad de la provincia de Salta, tierra natal de Hormaechea. El lugar no fue una elección casual: la pareja eligió ese rincón del norte argentino para un momento que, según las propias palabras de Jujuy, no estaba planeado como un evento sino como un gesto entre dos. “Fue un casamiento para nosotros, súper íntimo, el anillo es este que tengo acá”, dijo, y mostró fotos de ambos en la iglesia.

Lizardo la frenó con humor y le marcó los límites de lo simbólico: “No estás casada de verdad, más allá de la foto, cuando te pregunten estado civil, decí soltera”. Jujuy no retrocedió: “Para mí fue simbólico, estuvo buenísimo y me encantó”.

PUBLICIDAD

El intercambio dejó en evidencia la diferencia entre lo legal y lo emocional que la modelo no tuvo problema en sostener. Para ella, el valor del momento no pasaba por un papel sino por la decisión de mirarse con su pareja en ese espacio y hacer una promesa.

La foto que compartió Sofía luego de contar la noticia del casamiento simbólico

Tras el streaming, Jujuy compartió en sus redes una de las fotos tomadas dentro de la iglesia. En la imagen, ambos aparecen sonriendo: ella con la mano en alto mostrando el anillo con el símbolo del infinito, él con una gorra roja. La geolocalización de la story confirmó el lugar: El Alfarcito, Salta. El texto que eligió para acompañar la foto fue: “Fue un ‘casamiento’ simbólico para nosotros 2, en mi mente, en mi mundo ya es mi marido”.

PUBLICIDAD

Sobre el anillo, reveló que tiene forma de símbolo del infinito y que no fue un regalo de Hormaechea sino de su propia madre. “Lo usamos para jugar, no es un casamiento real”, concluyó. Luego del revuelo que se generó el viernes por la tarde aseguró, nuevamente en su programa, que se trataba de una ceremonia que tenía peso tan solo para ellos dos y que tenía muy claro que no se trataba de un casamiento legal, sin embargo, dejó en claro que es un plan que la pareja tiene para el futuro.