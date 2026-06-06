Honduras

Conductores VIP en Honduras protestan por decomisos de vehículos y multas del IHTT

Conductores que operan mediante plataformas digitales realizaron una protesta en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa para exigir el cese de los decomisos de vehículos y las sanciones que, según denuncian, afectan a decenas de familias que dependen de esta actividad

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Taxistas VIP aseguran que las multas y la retención de unidades afectan directamente el sustento económico de cientos de familias hondureñas. (FOTO: Infobae)
Taxistas VIP aseguran que las multas y la retención de unidades afectan directamente el sustento económico de cientos de familias hondureñas. (FOTO: Infobae)

Conductores de transporte privado que operan mediante plataformas digitales protagonizaron este viernes una protesta en el bulevar Suyapa de la capital hondureña, donde expresaron su rechazo a los operativos realizados por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), los cuales han derivado en el decomiso de decenas de vehículos y la aplicación de sanciones económicas.

Los manifestantes denunciaron que las acciones ejecutadas por las autoridades han afectado directamente a conductores que utilizan sus vehículos como principal fuente de ingresos, por lo que exigieron la creación de mecanismos de regulación que permitan el funcionamiento legal de este tipo de servicio.

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Según los representantes del sector, al menos 30 vehículos han sido decomisados recientemente en Tegucigalpa, situación que ha generado preocupación entre quienes laboran a través de aplicaciones digitales y servicios ejecutivos de transporte.

Los manifestantes denunciaron que decenas de vehículos han sido decomisados durante recientes operativos ejecutados por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT). (FOTO: X)
Los manifestantes denunciaron que decenas de vehículos han sido decomisados durante recientes operativos ejecutados por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT). (FOTO: X)

Durante la protesta, los conductores señalaron que además de la retención de las unidades, enfrentan multas que alcanzan los 11 mil lempiras, así como períodos de decomiso que pueden extenderse por varios meses, afectando su capacidad para generar ingresos y cumplir con sus obligaciones económicas.

Uno de los participantes de la manifestación, Miguel Escoto, expresó que los conductores cumplen con requisitos de identificación y documentación exigidos por las plataformas digitales, por lo que consideran injustas las medidas adoptadas por las autoridades.

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Los conductores insistieron en que su actividad representa una alternativa laboral para cientos de hondureños que buscan obtener ingresos de manera honrada y brindar una opción adicional de transporte a los usuarios.

Conductores de plataformas digitales realizaron una protesta en el bulevar Suyapa para exigir el cese de los decomisos de vehículos y una regulación que les permita operar legalmente. (FOTO: HRN)
Conductores de plataformas digitales realizaron una protesta en el bulevar Suyapa para exigir el cese de los decomisos de vehículos y una regulación que les permita operar legalmente. (FOTO: HRN)

La protesta ocurre en medio de un debate que se mantiene desde hace varios años en torno a la regulación de los servicios de transporte privado ofrecidos mediante aplicaciones tecnológicas.

Las autoridades del IHTT sostienen que toda unidad que transporte pasajeros debe contar con una concesión o permiso otorgado por el Estado para operar legalmente dentro del territorio nacional. Esta disposición está contemplada en la Ley de Transporte Terrestre y es el fundamento utilizado para justificar los operativos de inspección que actualmente se desarrollan en distintos puntos del país.

Inspectores del instituto han reiterado que los operativos no están dirigidos exclusivamente contra los taxis VIP o plataformas digitales, sino contra cualquier modalidad de transporte que funcione sin la autorización correspondiente.

De acuerdo con el IHTT, el objetivo es garantizar que todas las unidades que transportan pasajeros cumplan los requisitos establecidos por la ley y operen bajo condiciones reguladas por el Estado.

Los conductores solicitaron al Gobierno la creación de permisos o credenciales especiales que regulen la prestación del servicio mediante aplicaciones digitales.(FOTO: El Heraldo)
Los conductores solicitaron al Gobierno la creación de permisos o credenciales especiales que regulen la prestación del servicio mediante aplicaciones digitales.(FOTO: El Heraldo)

Los manifestantes consideran que la legislación actual no responde a la realidad del transporte moderno y solicitaron al Gobierno establecer mecanismos que permitan regular la actividad sin afectar a quienes dependen económicamente de ella.

Entre las propuestas planteadas se encuentra la creación de permisos especiales o credenciales que permitan identificar a los conductores que trabajan mediante plataformas digitales, así como la definición de un marco legal específico para este tipo de servicio.

Los conductores aseguran que están dispuestos a cumplir con requisitos de seguridad, revisión documental y controles administrativos, siempre que exista una vía legal que les permita continuar operando.

Asimismo, sostienen que muchos usuarios prefieren estos servicios debido a factores como comodidad, disponibilidad y seguridad, por lo que consideran necesario abrir espacios de diálogo entre autoridades, transportistas y empresas tecnológicas.

Taxistas VIP aseguran que las multas y la retención de unidades afectan directamente el sustento económico de cientos de familias hondureñas. (FOTO: Diario Tiempo)
Taxistas VIP aseguran que las multas y la retención de unidades afectan directamente el sustento económico de cientos de familias hondureñas. (FOTO: Diario Tiempo)

Durante la jornada de protesta, varios participantes advirtieron que podrían intensificar las acciones si no reciben una respuesta por parte de las autoridades.

Entre las posibilidades mencionadas se encuentran nuevas manifestaciones y la eventual suspensión del servicio en distintas ciudades del país como medida de presión para lograr la apertura de una mesa de negociación.

Mientras tanto, el IHTT mantiene los operativos de inspección y control en diferentes sectores de Tegucigalpa y otras regiones, argumentando que su obligación es hacer cumplir la normativa vigente.

El conflicto vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el futuro de los servicios de transporte por aplicación en Honduras, un sector que continúa creciendo y que demanda una regulación que permita equilibrar la competencia, la seguridad de los usuarios y el cumplimiento de la legislación nacional.

Por ahora, tanto los conductores como las autoridades mantienen posiciones distintas sobre el tema, mientras cientos de usuarios observan con atención el desarrollo de un debate que podría definir el futuro del transporte privado mediante plataformas digitales en el país.

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