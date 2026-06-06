Economía

Por las tasas bajas y el dólar estable, se duplicó el uso del instrumento más eficaz para protegerse contra la inflación

Los datos del Banco Central muestran que entre marzo y abril hubo un salto considerable de los plazos fijo UVA. Por qué conviene esta opción y lo que hay que evaluar en los próximos meses para constituirlo

Guardar
Google icon
El stock de plazos fijos UVA duplicó su volumen entre marzo y abril, según el Banco Central.
El stock de plazos fijos UVA duplicó su volumen entre marzo y abril, según el Banco Central.

Con el salto de la inflación de comienzos de año, los inversores se volcaron a un instrumento en particular para cubrirse. Los datos del informe monetario diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestran que se duplicaron las inversiones en plazo fijo UVA entre marzo y abril, siendo una tendencia que se mantuvo durante mayo. La pregunta ahora es si seguirá conviniendo en los próximos meses y de qué dependerá.

Esta opción financiera se ajusta todos los días según la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), que sigue el índice de precios. De esta forma, el ahorro mantiene su valor y no se ve afectado por la suba del costo de vida. Además, los bancos suman una tasa de interés sobre ese monto ajustado, lo que permite que el rendimiento final supere la inflación y el dinero no pierda poder de compra.

PUBLICIDAD

El cuadro de depósitos promedio mensual elaborado por el BCRA refleja cómo los ahorristas buscaron cobertura frente a la aceleración de los precios. El salto de esta alternativa superó ampliamente el ritmo de aumento de otras alternativas como cuentas de ahorro y plazos fijos tradicionales, que avanzaron mucho más lentamente. Entre marzo y abril de 2026, los depósitos en plazo fijo UVA pasaron de $568.526 millones a $1.030.533 millones, mientras que en mayo alcanzaron $1.488.983 millones. Este crecimiento no se observó en los meses previos, donde los valores permanecieron estables o en descenso.

Esta dinámica estuvo impulsada por el diferencial entre las tasas ofrecidas por los plazos fijos UVA y otros instrumentos del mercado. Nicolas Cappella, sales trader de IEB, explicó que el plazo fijo UVA paga mejor tasa que cualquier bono CER a 90 días. Según su análisis, los bonos CER cortos ofrecieron rendimientos negativos, mientras que los plazos fijos UVA se ubicaron entre UVA +1% y UVA +2 por ciento.

PUBLICIDAD

Primer plano de dos manos en un mostrador de madera, intercambiando un fajo de billetes de Pesos Argentinos a través de una bandeja metálica de ventanilla.
El rezago en el ajuste inflacionario permitió a los ahorristas obtener mayores rendimientos en el corto plazo.

“Los CER rinden negativo, porque con la emisión del BCRA para comprar dólares, ese excedente de pesos fue a parar a bonos en pesos. El mercado está volcado al carry trade y a devengar, confían en que en este semestre la oferta de dólares hace atractivo devengar tasa (aunque sea real negativa) antes que estar parado en dólares”, sostuvo. Aunque, marcó que en el segundo semestre el escenario se vuelve menos favorable dado que se acaba la cosecha y merma un poco el flujo de dólares, por lo que habría que ver si estas tasas negativas se mantienen o no.

Cómo juega la inflación

El rezago en la actualización de los índices de inflación utilizados para el cálculo de los plazos fijos UVA también tuvo un efecto significativo. Guillermo Barbero, socio en First Corporate Finance Advisors, indicó que los índices de inflación presentan un retraso respecto al contexto actual. “Hoy estás aplicando índices del mes pasado para el devengamiento de los plazos fijos UVA, y el mes pasado la inflación fue alta (2,6% en abril). Hoy la tasa del plazo fijo tradicional es más baja y está bajando rápidamente, mientras que la inflación no. Estamos estimando para abril un 2,4% de inflación, están buscando una ventaja de algún punto de rendimiento en los plazos fijos UVA por estos meses”, señaló Barbero.

Es que la estructura del plazo fijo UVA permite que el ahorrista obtenga un rendimiento basado en la inflación pasada más un pequeño margen. Nicolas Guaia, CEO de Max Capital, sostuvo que “con los datos de inflación de marzo y abril, es esperable que haya crecimiento de este segmento”. Al momento de constituir un plazo fijo UVA, el cálculo incluye la inflación del mes anterior, lo que genera una oportunidad temporal de obtener una renta positiva. “Hoy, por ejemplo, si uno hace un plazo fijo UVA, tiene 10 días de tasa de inflación de 2,6% más el margen”, indicó Guaia.

Tasas negativas en bonos CER fortalecieron la opción de los depósitos ajustados por inflación.
Tasas negativas en bonos CER fortalecieron la opción de los depósitos ajustados por inflación.

El flujo de pesos excedentes, producto de la intervención del BCRA en el mercado de cambios, alimentó la demanda de instrumentos ajustados por inflación. La estacionalidad en el ingreso de divisas, asociada a la cosecha gruesa, sostuvo las expectativas de estabilidad cambiaria durante el primer semestre. Este contexto favoreció que los instrumentos atados a la inflación se convirtieran en el vehículo principal para quienes buscaron preservar el valor de sus ahorros.

A su vez, el contraste con el desempeño de los bonos CER cortos resalta el atractivo relativo del plazo fijo UVA. Mientras los bonos ajustados por CER a corto plazo ofrecieron tasas reales negativas, los plazos fijos UVA presentaron un rendimiento superior, al menos en el corto plazo, gracias al rezago en la actualización de los índices y el diferencial frente a las tasas nominales.

La conveniencia o no del plazo fijo UVA dependerá de dos factores. Por un lado de la evolución de los flujos de dólares y de las condiciones que imponga el mercado durante el segundo semestre ya que la finalización del período de mayor liquidación de divisas por parte del campo podría modificar el escenario actual. A su vez, se debe analizar cómo continúan corriendo los precios y su comparación con las tasas de los otros instrumentos. “Si la inflación desacelera y la tasa del tradicional se mantiene, se equiparan”, comentó Guia.

Temas Relacionados

Plazo fijoPlazo fija UVABanco CentralInflaciónTasaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reservas, deuda, privatizaciones y swaps: cómo es el plan del Gobierno para armar un “colchón financiero” rumbo a 2027

El equipo económico busca ampliar su “poder de fuego” para prevenir un escenario de alta volatilidad cambiaria y financiera como el ocurrido en 2025. Cuáles son los principales ejes del plan oficial

Reservas, deuda, privatizaciones y swaps: cómo es el plan del Gobierno para armar un “colchón financiero” rumbo a 2027

El auto más vendido en todo el mundo en 2025 ya se puede comprar en Argentina: cómo es y cuándo cuesta

Hay versiones híbridas e híbridas enchufables. Además, la marca presentó su primer 100% eléctrico, otro SUV con el nombre de bZ4X

El auto más vendido en todo el mundo en 2025 ya se puede comprar en Argentina: cómo es y cuándo cuesta

Semana financiera: el dólar subió 30 pesos y el BCRA cumplió su objetivo de compras en el mercado

La divisa al público subió a $1.460, un máximo en cuatro meses. Los mercados financieros retomaron la cautela y la volatilidad, con tomas de ganancias para acciones y bonos argentinos

Semana financiera: el dólar subió 30 pesos y el BCRA cumplió su objetivo de compras en el mercado

Las jubilaciones y la AUH aumentan en junio por segundo mes consecutivo por sobre la inflación

La desinflación observada desde abril posibilitó recomponer los haberes previsionales y las asignaciones familiares. Cuánto tienen que subir para recuperar el máximo alcanzado en el gobierno de Javier Milei

Las jubilaciones y la AUH aumentan en junio por segundo mes consecutivo por sobre la inflación

Franquicias y contexto: invertir con los pies en la tierra

El desafío está en elegir la marca, validar números y sostener consistencia operativa en un escenario de mayor prudencia que ofrece ventanas concretas para quienes saben leer el ciclo

Franquicias y contexto: invertir con los pies en la tierra

DEPORTES

El homenaje que le rendirá un club del ascenso al Indio Solari en su camiseta

El homenaje que le rendirá un club del ascenso al Indio Solari en su camiseta

Alarma en Paraguay: una de las figuras del equipo de Gustavo Alfaro salió en camilla y llorando a una semana del debut en el Mundial

Sebastián Báez avanzó a las semifinales del Challenger de Prostejov

La excelente noticia que dejó Messi en la práctica de Argentina y las alarmas por Julián Álvarez: “No estaba en los planes”

La selección argentina femenina empató con Perú y se clasificó al Mundial de Brasil 2027

TELESHOW

De la devoción al horror: Julia Calvo y el arte de protagonizar Misery en el teatro

De la devoción al horror: Julia Calvo y el arte de protagonizar Misery en el teatro

Marina Calabró: “Soy estructurada, generar cambios a mitad de año me moviliza mucho”

Sofía Jujuy reveló que se casó de forma simbólica con Gustavo Hormaechea en una iglesia: “Fue algo íntimo”

La multitudinaria salida familiar de Wanda Nara al teatro: hijos, padres, pareja y sobrinos juntos en una misma noche

Mirtha Legrand mostró su dolor por la muerte del Indio Solari: “Lo admiraba mucho”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo el cambio climático está asfixiando en silencio los ríos de todo el planeta

Cómo el cambio climático está asfixiando en silencio los ríos de todo el planeta

Jorge “Tuto” Quiroga planteó que la Iglesia actúe como mediadora entre el Gobierno de Paz y los dirigentes de los bloqueos

República Dominicana eleva la alerta amarilla por una vaguada y pone bajo aviso a ocho provincias

Conductores VIP en Honduras protestan por decomisos de vehículos y multas del IHTT

Acuerdos de pena, detenciones y búsqueda contrarreloj de los últimos fugitivos en Panamá