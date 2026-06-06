Medicamentos populares para la presión arterial relacionados con riesgo de daño renal en diabetes tipo 2

VIERNES, 5 DE JUNIO DE 2026 (HealthDay News) -- Una clase común de medicamentos para la presión arterial podría contribuir al daño renal entre personas con diabetes tipo 2, según un nuevo estudio .

Los bloqueadores de los canales de calcio de la dihidropiridina (DCCB) actúan relajando los vasos sanguíneos y se utilizan frecuentemente como terapias de segunda línea en personas con enfermedad renal diabética (DKD), según los investigadores.

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Pero los pacientes con diabetes tipo 2 que tomaban estos fármacos tenían un 33% más de riesgo de daño renal, aunque estuvieran tomando otros fármacos destinados a proteger la función renal, informaron hoy investigadores en el congreso anual de la Asociación Europea de Riñología en Glasgow, Escocia.

"Los DCCB se utilizan ampliamente como tratamientos de segunda línea para la presión arterial en pacientes con DKD", dijo la investigadora principal , la Dra. Timna Agur, nefróloga del Rabin Medical Center en Israel.

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"Nuestros hallazgos plantean preguntas importantes sobre si estos medicamentos son siempre la mejor opción para pacientes que ya reciben terapias modernas de protección renal", dijo Agur en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 31.000 adultos con diabetes tipo 2 entre 2016 y 2021.

Todos los pacientes tomaban dos fármacos diferentes que han transformado la atención de quienes padecen enfermedad renal: los inhibidores del sistema renina-angiotensina (RAS), que reducen la presión arterial y la presión en las unidades de filtrado del riñón, y los inhibidores del cotransportador de glucosa sódica-2 (SGLT2), que pueden reducir el riesgo de insuficiencia renal.

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Casi 2 de cada 5 (39%) también habían recibido una DCCB, según los investigadores. Los DCCB comunes en Estados Unidos incluyen amlodipina (Norvasc) y Nifedipina (Adlat CC, Procardia XL), según la Universidad de Tulane.

Tras unos 3,5 años de seguimiento, los investigadores descubrieron que tomar un DCCB además de otros fármacos aumentaba el riesgo de problemas renales graves en un 33%.

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"Inicialmente pensamos que los efectos protectores renales de los inhibidores SGLT2 podrían contrarrestar los posibles daños asociados a los DCCB", dijo Agur. "Sin embargo, el mayor riesgo de progresión de la enfermedad renal parecía persistir incluso en este grupo."

Los investigadores creen que la forma en que funcionan los DCCB podría estar causando el riesgo adicional. Los fármacos podrían estar relajando los vasos sanguíneos que conducen a los riñones pero no los vasos que transportan la sangre, lo que podría aumentar la presión en los órganos y contribuir al daño.

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Sin embargo, el equipo de investigación advirtió que el estudio era observacional y no podía establecer una relación directa de causa y efecto. Las personas que toman DCCB no deberían dejar los medicamentos sin antes hablar con su médico.

"Se necesitan más estudios prospectivos y ensayos controlados aleatorizados para confirmar estas observaciones y definir mejor las estrategias de tratamiento de la presión arterial más seguras para pacientes con DK", afirmó Agur. "Sin embargo, dado lo frecuente que se prescriben estos medicamentos, cualquier aumento del riesgo renal podría tener implicaciones importantes para un gran número de pacientes con DKD."

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Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

Los Institutos Nacionales de Salud tienen más información sobre la enfermedad renal diabética.

FUENTE: Asociación Europea de Riñólogo, comunicado de prensa, 4 de junio de 2026