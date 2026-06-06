Jorge “Tuto” Quiroga planteó que la Iglesia actúe como mediadora entre el Gobierno de Paz y los dirigentes de los bloqueos

El ex jefe de Estado de Bolivia, Jorge "Tuto" Quiroga, durante una rueda de prensa, en La Paz (Bolivia) (EFE/Gabriel Márquez/Archivo)

El ex presidente y líder del partido Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, pidió este viernes al Gobierno de Bolivia que, a través de la Iglesia Católica y la comunidad internacional, se concrete un último intento de diálogo con los dirigentes que mantienen bloqueado y paralizado gran parte del país andino desde hace 36 días.

“Si algo se puede hacer, yo recomiendo, yo pido, yo imploro a la Iglesia, que es la única que tiene poder de convocatoria, con la comunidad internacional, cite mañana y haga el último esfuerzo”, expresó Quiroga en conferencia de prensa.

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La solicitud de Quiroga se difundió luego de que la Asamblea Legislativa activó el tratamiento del proyecto de ley de estados de excepción, que ya fue aprobado en el Senado y será analizado en la Cámara de Diputados.

El ex jefe de Estado remarcó la urgencia del diálogo tras los dos fracasos de acercamientos entre el Gobierno y los sectores movilizados esta misma semana. “Yo pido a la Iglesia que haga una última convocatoria a la gente que hoy día ha llamado el presidente Paz, pero de una vez porque ya van 36 días de sufrimiento”, insistió en referencia a Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB (Central Obrera Boliviana) y Vicente Salazar, líder de los campesinos de La Paz.

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Manifestantes viajan en un camión con un letrero que dice "¡Basta de bloqueos!" durante una marcha de productores agrícolas que exigen el fin de los bloqueos de protesta que han impedido el flujo de combustible y alimentos, en Cochabamba, Bolivia, el 3 de junio de 2026 (REUTERS/Patricia Pinto)

Durante la semana, la Vicepresidencia, las bancadas parlamentarias, la Iglesia y la Defensoría del Pueblo intentaron sin éxito abrir canales de negociación. El encuentro más relevante incluyó la presencia de Paz y fue convocado por el vicepresidente Edmand Lara. La única consecuencia fue reiterar el llamado al diálogo. La respuesta de los líderes del cerco a la capital y los bloqueos en las principales rutas del país fue rechazar cualquier conversación y exigir la renuncia del mandatario nacional.

Quiroga se refirió también a la radicalidad de los movilizados y a la postura del Ejecutivo. “¿Qué se puede dialogar con gente que solo dice dos cosas?, que renuncie el presidente (Rodrigo Paz) y que no van a dialogar. Esas son sus dos posiciones”, cuestionó.

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Recordó además al Gobierno que “el país necesita orden, tranquilidad, normalidad y la Constitución de Evo Morales otorga facultades al poder Ejecutivo para reponer la tranquilidad y normalidad”. El ex presidente agregó en su presentación ante los medios que el Ejecutivo puede aplicar esos principios sin requerir un estado de excepción.

En ese sentido, valoró el desempeño del nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quien en sus primeras jornadas en el cargo encabezó operativos para restablecer el orden en dos regiones: “Se está demostrando en Santa Rosa del Sara y acá (La Paz) que sin estado de excepción se puede garantizar el suministro de comida y la preservación de instalaciones energéticas, ¿por qué recién ahora están tomando medidas de gobierno? Hay que gobernar todos los días, sin miedo y sin actitudes timoratas”, afirmó Quiroga.

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Agentes de policía disparan gases lacrimógenos mientras se enfrentan con miembros de la comunidad que tomaron la instalación petrolera Humberto Suárez para pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, mientras las protestas en curso han provocado escasez de combustible y alimentos, en Santa Rosa del Sara, Bolivia, el 3 de junio de 2026 (REUTERS/Ipa Ibáñez)

En paralelo, la bancada de Libre en Diputados anunció el respaldo a la ley de Estados de Excepción como mecanismo para restablecer la paz social y preservar los derechos de la población. La jefa alterna del bloque, Lissa Claros, subrayó: “Es responsabilidad de la Asamblea Legislativa aprobar esta ley para garantizar que no se violen los derechos fundamentales de los ciudadanos y para garantizar pacificar el país”.

Tras la aprobación del proyecto en el Senado, la Comisión de Constitución sesionará el sábado en la mañana para analizar el texto y enviarlo de inmediato al pleno de Diputados, que fue citado a sesión presencial y virtual para la tarde. Claros enfatizó la necesidad de encontrar soluciones a través del diálogo: “No se puede hacer sufrir a la población más días. Si en las próximas horas no hay el diálogo es que existe un afán enteramente político y no vamos a permitir que le den un golpe a la democracia”.

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La ciudad de La Paz permanece cercada y sin acceso a alimentos desde hace más de 35 días, mientras el país sigue a la espera de una salida negociada al conflicto.

Un acto realizado este viernes en el Distrito 7 de la ciudad de El Alto reunió a organizaciones sociales para definir acciones ante las movilizaciones contra el gobierno de Rodrigo Paz. Durante el encuentro, el dirigente de la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, instó a los asistentes a mantener la unidad y reafirmó la continuidad de las protestas.

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Agentes de policía se enfrentan a miembros de la comunidad que tomaron la instalación petrolera Humberto Suárez para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz (REUTERS/Ipa Ibanez)

“He venido a dar la cara porque este distrito de El Alto siempre ha sido de lucha (...) Nosotros estamos en pie de lucha. Los dirigentes somos portavoces de la voz de todos los pueblos y de cada persona, hermanos. Por hablar, por llevar la voz de nuestro pueblo, nos están amedrentando, nos quieren encarcelar, nos quieren callar. Pero, hermanos, estamos firmes en esta lucha y lo vamos a seguir, porque no es un delito llevar la voz de nuestros pueblos”, sostuvo Salazar ante las bases, en declaraciones recogidas por el diario El Deber.

Las organizaciones reunidas en El Alto evaluaron medidas frente al conflicto en curso y ratificaron su respaldo a los dirigentes. El acto reflejó la consolidación de demandas y la determinación de los sectores movilizados en la ciudad.

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