República Dominicana

República Dominicana eleva la alerta amarilla por una vaguada y pone bajo aviso a ocho provincias

El Centro de Operaciones de Emergencias amplió este sábado el nivel de vigilancia ante lluvias intensas y aguaceros repentinos, con el Distrito Nacional incluido y otras 13 demarcaciones en condición preventiva

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Vista lateral de una persona con camisa vaquera y paraguas negro, cruzando un paso de cebra bajo una lluvia intensa en una calle concurrida.
Una persona cruza una calle empapada con un paraguas oscuro bajo una lluvia torrencial, mientras la bandera de República Dominicana ondea a lo lejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de la República Dominicana, informó este viernes, elevó el nivel de alerta en distintas regiones de la isla ante la incidencia de una vaguada en altura ubicada al noroeste del territorio. Ocho provincias, incluido el Distrito Nacional, permanecen bajo alerta amarilla y otras trece están en alerta verde, según el informe oficial difundido este sábado por el organismo de emergencias dominicano.

De acuerdo con el reporte del COE, las provincias en alerta amarilla son Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, San Pedro de Macorís, Barahona, Santiago Rodríguez y Santiago. La alerta amarilla indica un riesgo elevado de inundaciones urbanas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra, por lo que las autoridades piden máxima precaución a la población residente en estas demarcaciones.

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El COE explicó que la decisión responde a la más reciente información emitida por la Oficina Nacional de Meteorología (INDOMET) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), que advierten sobre la continuidad de lluvias intensas asociadas a la vaguada, un fenómeno atmosférico que puede incrementar los niveles de humedad y favorecer precipitaciones fuertes y repentinas. Según el comunicado difundido por el organismo, “las condiciones atmosféricas estarán fuertemente influenciadas por la vaguada en altura ubicada al noroeste del país”.

El COE colocó en alerta amarilla a ocho provincias y al Distrito Nacional por lluvias intensas y precipitaciones repentinas. (Cortesía: Centro de Operaciones de Emergencias)
El COE colocó en alerta amarilla a ocho provincias y al Distrito Nacional por lluvias intensas y precipitaciones repentinas. (Cortesía: Centro de Operaciones de Emergencias)

En paralelo, trece provincias se encuentran bajo alerta verde. Esta categoría incluye a Puerto Plata, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Hato Mayor, Dajabón, Pedernales, La Vega, San José de Ocoa, La Romana, Azua, Monte Cristi y Valverde. El nivel verde representa una vigilancia especial por posibles crecidas de ríos y arroyos, así como deslizamientos de tierra en zonas vulnerables, aunque el riesgo inmediato es menor comparado con la alerta amarilla.

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El COE instó a los residentes en las zonas bajo alerta a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias afectadas. La advertencia subraya la importancia de no subestimar el peligro que representan las corrientes durante episodios de lluvias intensas: “Se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua y evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta”, puntualizó el organismo en su comunicado oficial.

Autoridades refuerzan medidas preventivas y monitoreo ante persistencia de condiciones adversas

La institución también recordó la responsabilidad de las autoridades locales y los comités de emergencia municipales en la implementación de medidas preventivas, como la evacuación de zonas de riesgo y la habilitación de refugios temporales si las condiciones meteorológicas se agravan durante las próximas horas. El COE advirtió que los pronósticos pueden variar, por lo que la población debe mantenerse informada a través de los canales oficiales y estar preparada para eventuales cambios en los niveles de alerta.

Vista a nivel del suelo de una calle oscura y mojada con reflejos de luz. Gotas de lluvia crean círculos en el agua estancada sobre el asfalto y hojas caídas.
La alerta amarilla implicó un riesgo elevado de inundaciones urbanas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el análisis de la Oficina Nacional de Meteorología, la vaguada continuará generando nubosidad y precipitaciones intermitentes en gran parte del territorio dominicano, con mayor incidencia sobre el litoral sur y la región noroeste. Las autoridades no descartan la posibilidad de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en sectores localizados, lo que incrementa el potencial de daños materiales y afectaciones a la infraestructura vial y al suministro eléctrico.

El COE enfatizó la importancia de la coordinación interinstitucional junto al INDOMET y el INDRHI para monitorear en tiempo real el comportamiento de los cauces y la evolución del fenómeno. El monitoreo permanente permite ajustar las alertas y movilizar recursos hacia las áreas más vulnerables o que presenten mayores complicaciones.

La entidad exhortó a la ciudadanía a seguir las instrucciones de los organismos de protección civil y a reportar cualquier situación de emergencia a las líneas habilitadas. El llamado a la prevención y la prudencia se mantiene vigente mientras persista la influencia de la vaguada sobre el país.

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