Nicaragua

Nicaragua: La condena contra Livang Argüello entra en una nueva etapa tras las apelaciones

La defensa y la Fiscalía recurrieron el fallo que impuso dos años de cárcel y una multa de 44,400 córdobas (USD 1,212.31) por lesiones imprudentes graves a una mujer de 39 años en Managua

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El proceso contra Livang Argüello por una lipopapada en Managua entró en una nueva etapa tras las apelaciones de la defensa y del Ministerio Público. (Foto de cortesía)
El proceso contra Livang Argüello por una lipopapada en Managua entró en una nueva etapa tras las apelaciones de la defensa y del Ministerio Público. (Foto de cortesía)

El proceso contra el médico Livang Argüello por una lipopapada realizada en Managua entró en una nueva etapa después de que su defensa y el Ministerio Público apelaran la sentencia que lo condenó a dos años de prisión por lesiones imprudentes graves contra una paciente, en un caso que además se cruza con otra investigación por la muerte de una joven tras una cirugía estética y con su inhabilitación sanitaria.

La jueza María José Morales del Juzgado Segundo Local Penal de Managua lo condenó el 29 de mayo a dos años de cárcel y al pago de 44,400 córdobas (USD 1,212.31), pero el Ministerio Público impugnó el fallo porque durante el debate de pena había pedido tres años de prisión. De acuerdo con registros de la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos, también la defensa presentó un recurso para revertir la resolución.

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El abogado Gabriel Díaz interpuso la apelación en nombre de Argüello, cuya representación asumió pocos días antes de la sentencia. El recurso busca dejar sin efecto el fallo dictado por Morales.

La condena se originó en las lesiones sufridas por una paciente de 39 años

La sentencia surgió por las lesiones padecidas por Jhulianov Carolina Samayoa Morales, de 39 años, después de someterse en noviembre de 2024 a una lipopapada en la clínica Amate, situada sobre la Carretera Vieja a León.

El caso se remonta al 25 de noviembre de 2024, cuando la paciente acudió al centro para el procedimiento. Según la acusación, después de la intervención sufrió quemaduras, perforaciones en la zona tratada, inflamación persistente, dolor, secreciones, formación de queloides y deformaciones visibles.

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Un par de esposas plateadas yacen sobre una mesa oscura en una habitación con poca luz, con barras de celda visibles al fondo.
La jueza María José Morales condenó a Livang Argüello a dos años de prisión y al pago de 44.400 córdobas por lesiones imprudentes graves contra una paciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el juicio, Samayoa Morales declaró que el procedimiento se realizó con un equipo identificado como “Dorian”, que era manipulado por una enfermera que asistía al médico. La Fiscalía sostuvo que las lesiones fueron consecuencia del manejo inadecuado de los equipos utilizados y de la falta de acreditación profesional para desarrollar determinados procedimientos estéticos.

La paciente también afirmó que no recibió seguimiento médico adecuado después de la cirugía. Esa omisión, según su versión, contribuyó al agravamiento de su estado.

Argüello también es investigado por la muerte de una joven de 24 años

La situación judicial de Argüello se agravó después de su detención del 28 de mayo. El médico figura además entre los profesionales investigados por la muerte de Jennypher Elizabeth Reyes Castro, una joven de 24 años que falleció tras complicaciones derivadas de una cirugía estética practicada en Managua.

Según la Procuraduría General de la Justicia, las investigaciones determinaron que Argüello no posee acreditación para ejercer la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Aun así, participó como asistente en el procedimiento realizado a Reyes Castro en el Centro Médico Quirúrgico Privado Bethesda, en Ciudad Sandino.

Primer plano de las manos y antebrazos de una persona con camiseta blanca, unidas por unas esposas de metal plateado y brillante. No se muestra el rostro.
La condena por la lipopapada se originó en las lesiones sufridas por Jhulianov Carolina Samayoa Morales, de 39 años, tras una cirugía estética en la clínica Amate de Managua.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la cirugía practicada el 22 de mayo, la joven presentó fuertes dolores, dificultad respiratoria y alteraciones visuales, por lo que fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Escuela César Amador Molina, en Matagalpa. Los médicos diagnosticaron después un pulmón perforado, hemorragia interna, infección grave en el torrente sanguíneo, embolia grasa y hemotórax.

La paciente murió a causa de un cuadro clínico compatible con choque distributivo y tromboembolismo pulmonar. Como parte de las medidas administrativas derivadas de esas investigaciones, el Ministerio de Salud decidió inhabilitar a Argüello para realizar procedimientos médicos de cualquier naturaleza y canceló su código sanitario.

A ese historial se sumó una denuncia pública reciente de Dina Mejía Obregón, de 28 años, quien aseguró que una cirugía estética practicada por Argüello en septiembre de 2024 le provocó una neumonía aspirativa que todavía afecta su salud.

La denunciante afirmó que había informado al médico sobre su condición asmática y que nunca fue sometida a una valoración anestésica especializada.

Según su relato, durante el procedimiento comenzó a presentar complicaciones respiratorias. Después desarrolló la neumonía que requirió atención médica prolongada.

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