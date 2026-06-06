Estar demasiado tiempo sentado en el embarazo duplica el riesgo de complicaciones

VIERNES, 5 de junio de 2026 (HealthDay News) -- En tiempos pasados, se animaba a las futuras madres a tomarse las cosas con calma tanto como fuera posible.

Pero ese consejo lo tenía completamente al revés, según un nuevo estudio.

Existen mayores probabilidades de complicaciones en el embarazo para las mujeres que pasan más tiempo sentadas, en comparación con aquellas que incluyen incluso actividad ligera en su rutina diaria, según informaron recientemente investigadores en la revista JAMA.

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Estas complicaciones incluían hipertensión gestacional (hipertensión), preeclampsia, diabetes gestacional y parto prematuro, según los investigadores.

"El gran hallazgo fue que las mujeres que pasaban sentadas más de 10 horas al día desarrollaban el doble de resultados adversos en el embarazo que las mujeres que permanecían sentadas menos tiempo", dijo la investigadora principal Bethany Barone Gibbs. Es la directora de epidemiología y bioestadística en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Virginia Occidental en Morgantown.

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"Esperábamos descubrir que sentarse más puede ser menos saludable durante el embarazo, pero la magnitud del riesgo extra fue mayor de lo que pensábamos", dijo en un comunicado de prensa. "Nuestro estudio apoya la idea de que un patrón de actividad diaria con mucho tiempo sentado debe desaconsellarse durante el embarazo."

Para el estudio, los investigadores registraron la actividad física de 470 mujeres embarazadas durante su primer trimestre durante una semana. Las mujeres vivían en Virginia Occidental, Pensilvania e Iowa.

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Los participantes llevaban monitores de actividad sujetos a los muslos para medir cuánto tiempo estaban sentados y cuánta actividad física realizaban.

Los resultados mostraron que 2 de cada 5 mujeres que permanecían sentadas 10 horas o más al día tenían una complicación del embarazo, en comparación con 1 de cada 5 que se sentaba unas siete horas al día.

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"Estos resultados adversos en el embarazo, especialmente la preeclampsia y la hipertensión gestacional, se han vuelto mucho más comunes en las últimas dos décadas", dijo Barone Gibbs. "Desde una perspectiva de salud pública, es muy preocupante. Buscamos soluciones para reducir estos resultados porque actualmente hay muy pocas opciones."

Se sabe que un ejercicio más intenso reduce el riesgo de complicaciones en el embarazo, pero reconoció que no todos pueden afrontar ese nivel de actividad.

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"Una cosa es decir, 'todo el mundo debería hacer ejercicio', pero sabemos que hay muchas barreras para eso, especialmente para las mujeres embarazadas porque están fatigadas, tienen náuseas, sus cuerpos cambian y sufren dolor musculoesquelético", dijo. "Queríamos pensar en algunas alternativas para que las mujeres embarazadas sean activas, pero no al nivel de un plan de ejercicio supervisado."

Estos resultados sugieren que simplemente sentarse menos y moverse más podría ser clave para mantener un embarazo saludable, según los investigadores.

"Nuestros hallazgos sugieren que no tiene por qué ser necesariamente ejercicio; simplemente levantarse y moverse más puede ayudarte a evitar estas complicaciones del embarazo", dijo Barone Gibbs.

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Las personas embarazadas podrían plantearse usar un dispositivo portátil para controlar sus pasos y animarles a levantarse de vez en cuando, añadió.

"La mayoría de estos te recordarán que, si estás sentado una hora, es hora de levantarte y empezar a moverte un poco, dar un pequeño paseo o simplemente hacer algo", dijo.

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"Si no tienen acceso a un dispositivo portátil, pon un recordatorio en tu móvil o ordenador de que es hora de levantarte y hacer algo para que la sangre circule", continuó Barone Gibbs. "Otra cosa que decimos a las mujeres embarazadas en las intervenciones es: 'escucha a tu cuerpo.' Si han estado sentados mucho tiempo y les duele la espalda o tienen molestias, es hora de levantarse y moverse."

Más información

Johns Hopkins Medicine ofrece más información sobre el ejercicio durante el embarazo.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Virginia Occidental, 2 de junio de 2026