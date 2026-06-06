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La combinación de dos pastillas ofrece una opción de tratamiento para leucemia sin hospital para adultos mayores con LMA

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VIERNES, 5 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Un conjunto de dos pastillas ya disponible trata la leucemia tan bien como los medicamentos intravenosos, lo que debería facilitar el tratamiento del cáncer para los adultos mayores, según ha concluido un nuevo ensayo clínico.

La combinación - decitabina-cedazuridina y venetoclax - mostró fuertes tasas de respuesta y resultados de supervivencia entre adultos mayores con leucemia mieloide aguda (LMA), según informaron los investigadores el 3 de junio en The New England Journal of Medicine.

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) aprobó esta combinación de fármacos en mayo para el tratamiento de la LMA en adultos de 75 años o más o en pacientes que no pueden soportar la quimioterapia tradicional, señalaron los investigadores.

La decitabina-cedazuridina (Inqovi) está disponible en Estados Unidos desde 2020, cuando la FDA la aprobó para el tratamiento de otro grupo de cánceres de sangre llamados síndrome mielodisplásico.

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"Tras recibir la aprobación, anticipamos que este régimen oral de LMA se convertirá en el estándar de atención para pacientes mayores o más frágiles", dijo la investigadora principal , la Dra. Gail Roboz, directora del Programa de Leucemia Clínica y Traslacional en Weill Cornell Medicine en Nueva York.

Como los pacientes solo tienen que tomar pastillas, no tendrán que hacer viajes repetidos a un hospital o clínica para recibir tratamiento intravenoso, según los investigadores.

"Esperamos que estos resultados apunten a un futuro para los pacientes con LMA en el que el proceso de tratamiento sea menos disruptivo y menos gravoso sin sacrificar los resultados", dijo Roboz en un comunicado de prensa.

La LMA es un cáncer de sangre agresivo que resulta especialmente difícil de tratar en adultos mayores, según los investigadores en notas de fondo.

El tratamiento estándar actual combina la píldora venetoclax con una clase de fármacos conocidos como agentes hipometilantes, según los investigadores. Venetoclax inhibe una proteína que las células leucémicas sobreproducen para evitar que mueran, mientras que los agentes hipometilantes ayudan a ralentizar la progresión de la leucemia al promover el crecimiento celular sano y la supervivencia.

Sin embargo, los agentes hipometilantes deben administrarse en ciclos mensuales, lo que obliga a los pacientes a pasar entre cinco y siete días al mes recibiendo medicamentos intravenosos en un entorno médico, según los investigadores.

La decitabina es uno de esos agentes hipometilantes, y los farmacólogos crearon recientemente una versión en pastilla combinándola con otro fármaco llamado cedazuridina. El fármaco añadido evita que la decitabina se descomponga al ingerirse.

Para comprobar si esta versión en pastilla de la decitabina funciona combinada con venetoclax, los investigadores reclutaron a 189 pacientes recién diagnosticados con LMA en tratamiento en Estados Unidos, Canadá y España. Esto es lo que encontraron:

Todos los pacientes tomaban venetoclax regularmente, combinado con cinco días de la pastilla de decitabina-cedazuridina al inicio de cada ciclo de tratamiento. Casi la mitad de los pacientes (47 %) tuvo una respuesta completa al medicamento, desapareciendo todos los signos de cáncer. Alrededor del 63% experimentó una respuesta completa o completa en la que sus recuentos sanitarios no habían vuelto a la normalidad. La supervivencia global mediana alcanzó casi 16 meses, comparable a las terapias intravenosas existentes. (Mediana significa que la mitad sobrevivió más tiempo y la otra mitad menos tiempo.) Los efectos secundarios fueron aproximadamente los mismos que con las terapias intravenosas, siendo la mayoría de las veces un descenso severo de glóbulos rojos y blancos sanos.

Los investigadores recomiendan monitorizar cuidadosamente las células leucémicas hasta que alcancen cierto umbral y luego pausar estratégicamente el venetoclax, para permitir que el cuerpo reponga las células sanguíneas normales.

"El objetivo de la terapia totalmente oral es mantener a las personas fuera del hospital, especialmente una vez que han alcanzado la remisión", dijo Roboz. "Los pacientes están encantados de no tener que lidiar con inyecciones o infusiones mensuales de quimioterapia."

Esta combinación no es una cura, dijeron los investigadores. Los pacientes deben continuar el tratamiento para mantenerse en remisión.

"Los pacientes con LMA que reciben ciclos continuos de tratamiento requieren un seguimiento estrecho, pero pueden seguir teniendo una excelente calidad de vida", explicó Roboz.

Los investigadores están explorando ahora lo que llaman "terapias de tripletes", en las que se añadirán fármacos dirigidos a la combinación de dos pastillas.

"El objetivo es alejarse de los ciclos de tratamiento que duran indefinidamente", dijo. "Queremos llevar las células leucémicas a niveles tan bajos que los pacientes puedan suspender la terapia y curarse."

El estudio fue financiado por Taiho Oncology, el fabricante de Inqovi.

Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre la leucemia mieloide aguda.

FUENTE: Weill Cornell Medicine, nota de prensa, 3 de junio de 2026

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