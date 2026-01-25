La obsesión por el cuerpo perfecto en el gimnasio pone en riesgo la salud juvenil bajo una condición compulsiva

La vigorexia, o dismorfia muscular, representa un trastorno en aumento entre jóvenes obsesionados con alcanzar un cuerpo ideal en los gimnasios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de los gimnasios, una preocupación silenciosa está cobrando fuerza entre jóvenes que buscan transformar su cuerpo. La vigorexia, también conocida como dismorfia muscular, es una condición que se manifiesta cuando la obsesión por ganar músculo y alcanzar un aspecto físico ideal se vuelve el centro de la vida cotidiana.

Lo que comienza como una rutina saludable puede, para muchos, transformarse en una fijación difícil de frenar. Quienes experimentan esta condición suelen sentirse insatisfechos con su imagen, sin importar los resultados obtenidos o el avance logrado en el entrenamiento. Esta insatisfacción constante empuja a seguir entrenando cada vez más duro y a adoptar hábitos extremos, como dietas rígidas o el consumo desmedido de suplementos.

Especialistas advierten que cada vez son más los jóvenes que, en su esfuerzo por alcanzar ese ideal, pierden de vista los límites saludables. En este contexto, el gimnasio deja de ser solo un espacio para el bienestar y puede convertirse en el escenario de una batalla diaria contra el propio reflejo. La búsqueda de un cuerpo perfecto, lleva a muchos a poner en riesgo su salud física y mental.

La dismorfia muscular, lejos de ser un capricho pasajero, es una condición seria que ya afecta a miles de jóvenes y que exige una mirada atenta de la sociedad, aseguran los expertos.

Cuáles son los síntomas de la condición

La vigorexia puede detectarse a través de una serie de signos que van mucho más allá de la simple preocupación por el aspecto físico. En el plano físico, quienes la padecen suelen someterse a rutinas de ejercicio extenuantes, en especial de levantamiento de pesas, que superan los límites recomendados por los profesionales, informa la Alianza Nacional para los Trastornos Alimentarios.

El medio especializado Healthline, destaca que es común que dediquen entre tres y ocho horas diarias a entrenar o a rituales relacionados con el cuerpo.

Además del exceso de ejercicio, aparecen hábitos alimentarios poco saludables. El doctor Brad Brenner, para el Grupo de Terapia de Washington, revela que las personas restringen drásticamente calorías o eliminan grupos completos de alimentos, priorizando el consumo de proteínas y suplementos.

Esta búsqueda constante de un cuerpo más musculoso puede llevar incluso al uso de sustancias peligrosas como esteroides anabólicos, insulina o hormonas adquiridas sin control médico, lo que incrementa los riesgos.

En el aspecto psicológico, la vigorexia se caracteriza por una insatisfacción persistente con la imagen corporal. Los pensamientos obsesivos sobre el tamaño y la definición de los músculos ocupan buena parte del día, generando un ciclo de ansiedad y frustración.

En ese sentido, es frecuente que surjan conductas compulsivas, como mirarse al espejo de manera constante o evitarlo por completo, y una autopercepción distorsionada en la que la persona se ve pequeña o débil.

Desde el punto de vista conductual, los expertos aseguran que puede provocar aislamiento social. Quienes la padecen tienden a evitar reuniones, celebraciones o actividades fuera del gimnasio, por temor a perder una sesión de entrenamiento o a romper con su estricta rutina alimentaria. Estas conductas dificultan la vida familiar, laboral y social.

Las consecuencias de la vigorexia

Las consecuencias de la dismorfia corporal pueden ser devastadoras tanto para el cuerpo como para la mente. The Alliance recoge que el exceso de ejercicio, en especial en adolescentes y adultos jóvenes, expone al organismo a lesiones graves: desde fracturas por estrés y distensiones musculares, hasta daños en las placas de crecimiento y rupturas de disco. La fatiga extrema es otra señal frecuente, resultado de llevar el cuerpo más allá de sus límites naturales.

El abuso de suplementos y sustancias como esteroides anabólicos representa un riesgo adicional. Su consumo sin supervisión médica se ha vinculado con daño hepático, insuficiencia renal, alteraciones hormonales y episodios de agresividad. Además, pueden aparecer cambios de humor bruscos, inmunosupresión y otros problemas físicos derivados de prácticas alimentarias poco equilibradas.

En el plano mental, la obsesión suele profundizar problemas de baja autoestima, ansiedad y depresión. Especialistas advierten sobre la asociación entre vigorexia y pensamientos autodestructivos, incluyendo el riesgo aumentado de suicidio en casos graves, enfatiza Brenner. El aislamiento social y el deterioro de las relaciones personales refuerzan la sensación de insatisfacción y soledad.

Los especialistas remarcan que no es solo una cuestión de vanidad o superficialidad, sino una condición que puede poner en jaque la salud integral de quienes la padecen. La atención oportuna y el acompañamiento profesional resultan clave para prevenir complicaciones a largo plazo.

El tratamiento para una condición poco abordada

El tratamiento requiere un enfoque integral, que aborde tanto los aspectos físicos como los psicológicos del trastorno. Los especialistas coinciden en que el primer paso es reconocer el problema y buscar ayuda profesional, ya que la resistencia a admitir la necesidad de apoyo suele ser alta entre quienes lo padecen.

Las intervenciones más efectivas suelen centrarse en la psicoterapia, siendo la terapia cognitivo-conductual una de las más utilizadas. Este enfoque permite identificar y modificar los pensamientos obsesivos y las conductas compulsivas relacionadas con la imagen corporal, así como mejorar la autoestima y el manejo de la ansiedad.

Otras formas recomendadas incluyen la terapia interpersonal y la basada en la atención plena, que ayudan a fortalecer las relaciones sociales y el bienestar emocional, destaca el médico especializado Brenner.

En casos más extremos, los médicos pueden recetar el uso de antidepresivos para estabilizar el estado de ánimo y reducir los pensamientos obsesivos. El tratamiento farmacológico suele acompañar siempre a la psicoterapia y requiere seguimiento estrecho por parte de profesionales de la salud mental.

Este plan puede incluir la modificación de hábitos de vida, la reducción progresiva de conductas obsesivas y la búsqueda de apoyo en grupos especializados o líneas de ayuda como la National Eating Disorder Helpline.

La participación activa de la familia y el entorno cercano resulta clave para sostener el tratamiento y detectar señales de alarma, enfatizan los expertos. La detección temprana y el acompañamiento constante aumentan las posibilidades de recuperar una relación saludable con el propio cuerpo y mejorar la calidad de vida.