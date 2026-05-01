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Armenia desarrolla un megacentro de inteligencia artificial en un salto tecnológico clave con apoyo de EEUU

El millonario proyecto incluye los chips avanzados de NVIDIA. Apuesta por alianzas estratégicas, capacitación profesional y fortalecimiento del sector energético para avanzar en ciencia y diversificación económica

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El centro de desarrollo de Firebird AI en Armenia (Firebird)
El centro de desarrollo de Firebird AI en Armenia (Firebird)

Armenia apuesta por posicionarse en el desarrollo de la inteligencia artificial con la construcción de un ambicioso centro de datos en colaboración internacional, inversión millonaria y expectativas de transformación tecnológica.

El país se propone impulsar su crecimiento científico y tecnológico mediante la creación de un centro de datos especializado, liderado por la empresa estadounidense Firebird AI en la ciudad de Hrazdan. El proyecto, que cuenta con el respaldo del gobierno armenio y de la diáspora, aspira a diversificar la economía y reducir la dependencia geopolítica, aunque enfrenta desafíos energéticos y de formación de talento, informó Agence France-Presse (AFP).

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Armenia, nación sin salida al mar y con recursos naturales limitados, ha decidido dar un salto en tecnología. La inversión total prevista podría alcanzar USD 4.000 millones, lo que supera el 10% del producto interior bruto anual del país, resaltó AFP. Ubicado a unos 50 kilómetros de Ereván, el centro funcionará con miles de chips avanzados NVIDIA Blackwell, permitiendo el desarrollo, entrenamiento y operación de sistemas de inteligencia artificial en la nube de alta complejidad.

Según AFP, la iniciativa responde a una estrategia nacional para estrechar lazos con Occidente, en especial con Estados Unidos, que ha facilitado el acceso a tecnología de punta. Analistas citados por la agencia señalan que Washington busca fortalecer su presencia en el Cáucaso y disminuir la influencia de Rusia.

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El primer ministro Nikol Pashinyan calificó la obra como la “mayor y más importante inversión tecnológica” realizada en Armenia. El mandatario explicó que la idea surgió tras una reunión con Jensen Huang, presidente de NVIDIA, y tomó forma durante la visita de la vicepresidenta estadounidense JD Vance a Ereván.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, se dan la mano durante una conferencia de prensa conjunta en Ereván (Baghdasaryan/Photolure vía REUTERS/Archivo)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, se dan la mano durante una conferencia de prensa conjunta en Ereván (Baghdasaryan/Photolure vía REUTERS/Archivo)

Potencial científico y tecnológico para Armenia

Se prevé que hasta el 80% de la capacidad del centro de datos sea alquilada a clientes extranjeros, principalmente estadounidenses, mientras que alrededor del 20% se reservará para uso nacional. El analista económico Emmanuil Mkrtchyan afirmó a AFP que incluso ese porcentaje podría mejorar significativamente el nivel tecnológico de las industrias locales.

La dimensión del proyecto trasciende la infraestructura. Para el cofundador de Firebird AI Alexander Yesayan, el objetivo es forjar “una ‘escuela’ de profesionales que puedan competir a nivel global”, un proceso que contará con el respaldo de la extensa diáspora armenia en la economía y la educación.

La estudiante Milena Aghabekyan, quien cursa inteligencia artificial en la Universidad Estatal de Ereván, subrayó a AFP el valor práctico de la iniciativa: “Generará nuevas oportunidades para adquirir conocimiento y experiencia práctica”. Sin embargo, no todos los jóvenes especialistas creen que el centro detendrá la emigración profesional, ya que muchos siguen buscando oportunidades en grandes empresas internacionales.

Vista del superchip y la placa Nvidia GB10 Grace Blackwell en San José, California, Estados Unidos (REUTERS/Carlos Barria)
Vista del superchip y la placa Nvidia GB10 Grace Blackwell en San José, California, Estados Unidos (REUTERS/Carlos Barria)

Retos energéticos y geopolíticos ante el avance tecnológico

El megaproyecto enfrenta desafíos en materia de suministro eléctrico y formación de talento calificado. Las autoridades consideran que la combinación de energía nuclear, hidroeléctrica, térmica y renovable será suficiente en la fase inicial. Sin embargo, el analista Mkrtchyan advirtió a AFP que una eventual ampliación requerirá mayor capacidad generadora, incluso una nueva planta nuclear.

El desarrollo de la inteligencia artificial en Armenia se ve limitado también por la escasez de instructores y supervisores científicos, un problema señalado por Edik Harutyunyan, responsable del programa educativo ’42 Yerevan’. Según Harutyunyan, la falta de personal especializado es el mayor obstáculo para el crecimiento sostenido del sector.

El cofundador de Firebird AI confirmó que todavía no hay una fecha concreta para la llegada de los chips avanzados, lo que introduce incertidumbre sobre la puesta en marcha completa del centro. A pesar de ello, tanto los promotores como el gobierno consideran que las nuevas alianzas estratégicas y el impulso tecnológico permitirán avanzar en la consolidación de Armenia como referencia en innovación dentro del Cáucaso.

Para muchos estudiantes y jóvenes profesionales, el nuevo centro de datos abre la posibilidad real de acceder a formación y experiencias tecnológicas de alto nivel, oportunidades que antes parecían inalcanzables en el país.

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