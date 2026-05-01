Mundo

El régimen de Irán no puede romper el bloqueo de EEUU y busca desesperadamente una ruta para proveer a China

Teherán apostó a ganar la batalla atacando barcos que navegaban por el estrecho de Ormuz, interrumpiendo el paso de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado. Pero la estrategia de Washington lo ha frustrado

Guardar
Buques y embarcaciones en el estrecho de Ormuz, Musandam, Omán, 29 de abril de 2026 (REUTERS/Stringer)
Buques y embarcaciones en el estrecho de Ormuz, Musandam, Omán, 29 de abril de 2026 (REUTERS/Stringer)

El régimen de Irán se encuentra en una situación crítica frente al bloqueo estadounidense, una medida que ha expuesto las limitaciones de la estrategia iraní basada en la guerra de guerrillas y el control del estrecho de Ormuz, según reportes del The Wall Street Journal.

Durante casi cinco décadas, el gobierno iraní ha logrado sortear la presión financiera de Estados Unidos mediante la venta de petróleo a China y el uso de tácticas militares irregulares. Sin embargo, la reciente acción naval de Estados Unidos plantea un desafío sin precedentes, según analistas citados por el medio.

PUBLICIDAD

Tras el inicio del conflicto en febrero, Teherán intensificó los ataques a barcos en el estrecho de Ormuz, lo que interrumpió el tráfico comercial y afectó cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado. La respuesta de Estados Unidos fue establecer un bloqueo a los envíos desde todos los puertos iraníes, lo que paralizó la red de buques fantasma que Irán utilizaba para burlar las sanciones y abastecer a China. Estos petroleros no lograron superar el cerco de buques de guerra estadounidenses, extendido hasta el Océano Índico.

David Des Roches, ex director de política para el Golfo Pérsico en el Departamento de Defensa de EEUU, señaló que Irán logró crear una crisis de confianza en el mercado, pero que la disrupción no significa control. Con el bloqueo estadounidense, Irán enfrenta una “rendición de cuentas”.

PUBLICIDAD

Personas pasan junto a una valla publicitaria con un diseño gráfico sobre el estrecho de Ormuz en un edificio, en medio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, en Teherán, Irán, el 27 de abril de 2026 (Majid Asgaripour/WANA, Agencia de Noticias de Asia Occidental, vía REUTERS)
Personas pasan junto a una valla publicitaria con un diseño gráfico sobre el estrecho de Ormuz en un edificio, en medio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, en Teherán, Irán, el 27 de abril de 2026 (Majid Asgaripour/WANA, Agencia de Noticias de Asia Occidental, vía REUTERS)

Las rutas comerciales alternativas resultan insuficientes. Irán ha intentado exportar parte de su petróleo por ferrocarril a China e importar alimentos por carretera desde el Cáucaso y Pakistán, pero solo el 40% del comercio iraní puede redirigirse fuera de los puertos bloqueados, según la Asociación Naviera Iraní.

La crisis generó una división en el sistema político iraní entre moderados como el presidente Masoud Pezeshkian y duros como Saeed Jalili, líder de la facción más conservadora. Los moderados apuestan por negociar un acuerdo con el presidente Trump, temiendo que la sociedad iraní se esté cansando del conflicto. Por su lado, los sectores más duros plantean la necesidad de una escalada militar para elevar aún más los precios del petróleo y presionar a Estados Unidos.

El líder supremo Mojtaba Khamenei emitió una amenaza directa, afirmando que los “extranjeros que cometen el mal deben terminar en las profundidades del agua”. La percepción en Teherán es que el bloqueo no es solo una alternativa a la guerra, sino una nueva forma de conflicto que podría desembocar en una reanudación de los combates.

Funcionarios iraníes sugieren usar armamento no desplegado previamente, como submarinos, e incluso amenazan con cortar los cables submarinos de telecomunicaciones en el estrecho de Ormuz, lo que afectaría el tráfico de internet global.

Este fin de semana, Teherán presentó a mediadores regionales una propuesta: suspender los ataques en el estrecho a cambio del fin total de la guerra, el levantamiento del bloqueo estadounidense y el aplazamiento de las conversaciones nucleares.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian (Europa Press)
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian (Europa Press)

El presidente Trump, en cambio, ordenó preparar un bloqueo prolongado hasta que Irán acepte sus demandas nucleares, describiendo la medida como “100% infalible”.

Unos 44 buques comerciales iraníes han sido obligados a regresar a puerto, según el Comando Central de EEUU. No hay evidencia de que ningún cargamento de petróleo haya conseguido cruzar el bloqueo y llegar a China u otros compradores, según la empresa de datos Kpler.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que Irán buscará nuevas formas de “neutralizar las restricciones” al transporte marítimo. Hasta el 90% de la marina convencional iraní habría quedado destruida tras bombardeos estadounidenses, limitando la capacidad de responder militarmente.

Irán apuesta a que Estados Unidos ceda primero para estabilizar los mercados y reducir los precios de la gasolina. Por su parte, Washington confía en que la crisis económica iraní, agravada por el conflicto, llevará a Teherán a ceder. El país enfrenta el riesgo de colapso económico, con más de un millón de desempleados, precios de alimentos en alza y una prolongada interrupción de internet.

La moneda iraní ha perdido más de la mitad de su valor desde hace un año y la cotización del dólar ha superado los 1,81 millones de riales, mientras el bloqueo se mantiene sin señales de levantamiento.

Temas Relacionados

guerra en Medio OrienteIránEstados Unidosestrecho de OrmuzÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

EN VIVO | Irán no puede romper el bloqueo de EEUU y busca una solución para venderle combustible a China

Teherán apostó a ganar la batalla atacando barcos que navegaban por el estrecho de Ormuz, interrumpiendo el paso de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado. Pero la estrategia de Washington lo ha frustrado

EN VIVO | Irán no puede romper el bloqueo de EEUU y busca una solución para venderle combustible a China

Ballenas, osos en extinción y paseos prohibidos: así Kaktovik busca recuperar el control del turismo polar en Alaska

La pequeña comunidad indígena del Ártico busca reactivar una industria valuada en millones de dólares sin repetir los errores que tensionaron la convivencia vecinal y pusieron en riesgo a la fauna local

Ballenas, osos en extinción y paseos prohibidos: así Kaktovik busca recuperar el control del turismo polar en Alaska

El petróleo continúa en alza impulsado por la incertidumbre en Medio Oriente y las tensiones en rutas clave de suministro

La cotización de los principales referentes del crudo registraron incrementos moderados durante las primeras horas de este viernes, en un contexto de volatilidad y preocupación internacional por el cierre del estrecho de Ormuz

El petróleo continúa en alza impulsado por la incertidumbre en Medio Oriente y las tensiones en rutas clave de suministro

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra varias regiones de Ucrania: al menos dos heridos

Kharkiv y Odesa sufrieron bombardeos con drones por parte de las tropas rusas por segundo día consecutivo. Varios psicólogos del Servicio Estatal de Emergencias prestaron asistencia a 25 personas, entre ellas 2 niños

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra varias regiones de Ucrania: al menos dos heridos

El rey Carlos III arribó a Bermudas tras su visita de Estado a EEUU: se reunirá con líderes locales, artistas y deportistas

Esta escala marca la primera visita del rey del Reino Unido a un Territorio Británico de Ultramar como soberano. La estancia sucede después de un recorrido diplomático por el país norteamericano

El rey Carlos III arribó a Bermudas tras su visita de Estado a EEUU: se reunirá con líderes locales, artistas y deportistas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de mayo?

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de mayo?

Qué dice la ley sobre vender o regalar cachorros si tu mascota ha tenido una camada en casa

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

Proteccionismo encubierto

Abril cerró con una caída de 14% en los patentamientos de autos 0 km: cuáles fueron los 10 modelos más vendidos

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO | Irán no puede romper el bloqueo de EEUU y busca una solución para venderle combustible a China

EN VIVO | Irán no puede romper el bloqueo de EEUU y busca una solución para venderle combustible a China

Ballenas, osos en extinción y paseos prohibidos: así Kaktovik busca recuperar el control del turismo polar en Alaska

Los judíos del Reino Unido, blanco del terrorismo doméstico, se quedan sin tiempo. El primer ministro Starmer se queda sin excusas

El “Impuesto Teherán”: cómo el bloqueo al estrecho de Ormuz encarece la vida en América Latina

El petróleo continúa en alza impulsado por la incertidumbre en Medio Oriente y las tensiones en rutas clave de suministro

ENTRETENIMIENTO

Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo llega a Netflix y promete emocionar a toda la hinchada

Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo llega a Netflix y promete emocionar a toda la hinchada

De la cerámica al jazz y la carpintería: la vida secreta de 9 celebridades que construyeron pasiones fuera de Hollywood

Semanas de entrenamiento, un salto mortal y exigencia absoluta: así Anne Hathaway se convirtió en Catwoman

La frase de Hey Jude que McCartney quiso eliminar y Lennon defendió como “la mejor del tema”

Andy Serkis habla sobre Viggo Mortensen y que Jamie Dornan interprete su papel de Aragorn: “Está encantado”