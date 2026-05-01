La libertad de prensa toca fondo en el mundo y Argentina se desploma en el ranking

El informe 2026 de Reporteros Sin Fronteras revela el peor nivel global de libertad de prensa desde el inicio del ranking

Por primera vez, más de la mitad de los países del mundo se ubican en una situación “difícil” o “muy grave” en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RSF). El ranking, que evalúa la situación desde 2001, registra para 2026 su puntuación media más baja y destaca una creciente criminalización del periodismo a nivel global. Argentina descendió trece posiciones respecto de 2025 y se expone a condiciones cada vez más restrictivas para ejercer la profesión. La decisión de la Casa Rosada de permitir el regreso del periodismo acreditado marca un punto clave en la coyuntura nacional.

El informe de RSF alerta sobre el deterioro sostenido del derecho a la información, impulsado por marcos legales cada vez más restrictivos. Afirma que “el indicador legal es el que más bajó este año, evidenciando una creciente criminalización del periodismo”. En tanto, Estados Unidos retrocede siete puestos y varios países latinoamericanos experimentan caídas pronunciadas. El ranking de 2026 refleja también una intensificación de la violencia y la represión contra los periodistas tanto en democracias como en regímenes autoritarios.

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Argentina: caída en el ranking y novedades en la Casa Rosada

Argentina figura en el puesto 98 dentro del ranking, tras haber descendido trece lugares desde el año anterior. Según precisó Nacho Girón, periodista de Infobae en Vivo Al Amanecer: “Una novedad de último momento es que vuelve el periodismo político acreditado a la Casa Rosada. Esto va a ser a partir del próximo lunes 4 de mayo. Decisión de la Casa Rosada, decisión de La Libertad Avanza. Por lo que nos cuentan a nosotros, decisión particularmente de Manuel Adorni, el jefe de gabinete”.

Respecto a ello, Girón añadió: “Van a poder volver nuestros colegas que desde el 23 de abril no podían ejercer su trabajo en el edificio gubernamental. Y además, atención, con el regreso de los periodistas a Casa Rosada, regresan las conferencias de prensa de Manuel Adorni. Al menos una, la semana que viene, se espera justamente para el inicio de semana”.

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El periodista resaltó la caída argentina en el ranking: “Argentina se ve claramente ha quedado en un rojo porque ha pasado a tener una situación complicada para Reporteros Sin Fronteras”.

Manuel Adorni volverá a dar una conferencia de prensa en la Casa Rosada

Panorama global: retrocesos y cifras históricas

En el análisis presentado por Reporteros Sin Fronteras, se indica que “la puntuación media del conjunto de países del mundo nunca fue tan baja”. Más de la mitad de los países analizados están en situación crítica, y apenas el 1% de la población mundial vive en países donde la libertad de prensa es “buena”. El informe detalla que “de los cinco indicadores que miden el estado de la libertad de prensa en el mundo, el que puntúa el marco legal es el que más ha bajado este año”.

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Noruega lidera la clasificación por décimo año consecutivo, mientras que Eritrea mantiene el último lugar. Siria registra el mayor avance del ranking, subiendo 36 posiciones tras el cambio de régimen.

Los conflictos armados explican parte del retroceso en países como Irak, Sudán y Yemen. En Gaza, desde octubre de 2023, se contabilizan más de 220 periodistas asesinados, de los cuales al menos 70 murieron mientras ejercían su labor. También Sudán y Sudán del Sur reportan deterioros relevantes vinculados a la violencia.

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El informe indica que “en regímenes dictatoriales como China, Corea del Norte o Eritrea, la situación permanece inmutable”. El periodista Dawit Isaak lleva 25 años encarcelado sin juicio en Eritrea, y Rusia continúa entre los países con peores registros en libertad de prensa bajo el liderazgo de Vladimir Putin.

Estados Unidos y América Latina: retroceso y represión

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“Lo mismo sucede con países en los que nos referenciamos ideológicamente en este momento actual y sobre todo en la gestión de Javier Milei, como es Estados Unidos, que también ha caído fuertemente en el ranking”, apuntó Girón.

Estados Unidos ocupa el puesto 64, descendiendo siete posiciones y reflejando “el deterioro de la seguridad de los periodistas, ya afectada por las violentas represiones policiales”, según el informe de RSF. En el ámbito latinoamericano, Ecuador cae 31 puestos tras el asesinato de dos periodistas, Perú desciende al puesto 144, y Venezuela, Cuba y Nicaragua muestran crisis profundas para el ejercicio periodístico.

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En el ranking 2026, Noruega permanece en la primera posición, mientras Eritrea sigue en el último puesto, con Corea del Norte y China entre los países de peor desempeño. Cabe destacar que el informe de Reporteros Sin Fronteras evalúa a 180 países en su clasificación anual.

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