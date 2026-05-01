Política

La libertad de prensa toca fondo en el mundo y Argentina se desploma en el ranking

El informe 2026 de Reporteros Sin Fronteras registra el peor nivel global desde que se elabora la clasificación: más de la mitad de los países presenta situaciones “difíciles” o “muy graves”

Guardar
El informe 2026 de Reporteros Sin Fronteras revela el peor nivel global de libertad de prensa desde el inicio del ranking

Por primera vez, más de la mitad de los países del mundo se ubican en una situación “difícil” o “muy grave” en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RSF). El ranking, que evalúa la situación desde 2001, registra para 2026 su puntuación media más baja y destaca una creciente criminalización del periodismo a nivel global. Argentina descendió trece posiciones respecto de 2025 y se expone a condiciones cada vez más restrictivas para ejercer la profesión. La decisión de la Casa Rosada de permitir el regreso del periodismo acreditado marca un punto clave en la coyuntura nacional.

El informe de RSF alerta sobre el deterioro sostenido del derecho a la información, impulsado por marcos legales cada vez más restrictivos. Afirma que “el indicador legal es el que más bajó este año, evidenciando una creciente criminalización del periodismo”. En tanto, Estados Unidos retrocede siete puestos y varios países latinoamericanos experimentan caídas pronunciadas. El ranking de 2026 refleja también una intensificación de la violencia y la represión contra los periodistas tanto en democracias como en regímenes autoritarios.

PUBLICIDAD

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Argentina: caída en el ranking y novedades en la Casa Rosada

Argentina figura en el puesto 98 dentro del ranking, tras haber descendido trece lugares desde el año anterior. Según precisó Nacho Girón, periodista de Infobae en Vivo Al Amanecer: “Una novedad de último momento es que vuelve el periodismo político acreditado a la Casa Rosada. Esto va a ser a partir del próximo lunes 4 de mayo. Decisión de la Casa Rosada, decisión de La Libertad Avanza. Por lo que nos cuentan a nosotros, decisión particularmente de Manuel Adorni, el jefe de gabinete”.

Respecto a ello, Girón añadió: “Van a poder volver nuestros colegas que desde el 23 de abril no podían ejercer su trabajo en el edificio gubernamental. Y además, atención, con el regreso de los periodistas a Casa Rosada, regresan las conferencias de prensa de Manuel Adorni. Al menos una, la semana que viene, se espera justamente para el inicio de semana”.

PUBLICIDAD

El periodista resaltó la caída argentina en el ranking: “Argentina se ve claramente ha quedado en un rojo porque ha pasado a tener una situación complicada para Reporteros Sin Fronteras”.

Manuel Adorni volverá a dar una conferencia de prensa en la Casa Rosada
Manuel Adorni volverá a dar una conferencia de prensa en la Casa Rosada

Panorama global: retrocesos y cifras históricas

En el análisis presentado por Reporteros Sin Fronteras, se indica que “la puntuación media del conjunto de países del mundo nunca fue tan baja”. Más de la mitad de los países analizados están en situación crítica, y apenas el 1% de la población mundial vive en países donde la libertad de prensa es “buena”. El informe detalla que “de los cinco indicadores que miden el estado de la libertad de prensa en el mundo, el que puntúa el marco legal es el que más ha bajado este año”.

Noruega lidera la clasificación por décimo año consecutivo, mientras que Eritrea mantiene el último lugar. Siria registra el mayor avance del ranking, subiendo 36 posiciones tras el cambio de régimen.

Los conflictos armados explican parte del retroceso en países como Irak, Sudán y Yemen. En Gaza, desde octubre de 2023, se contabilizan más de 220 periodistas asesinados, de los cuales al menos 70 murieron mientras ejercían su labor. También Sudán y Sudán del Sur reportan deterioros relevantes vinculados a la violencia.

El informe indica que “en regímenes dictatoriales como China, Corea del Norte o Eritrea, la situación permanece inmutable”. El periodista Dawit Isaak lleva 25 años encarcelado sin juicio en Eritrea, y Rusia continúa entre los países con peores registros en libertad de prensa bajo el liderazgo de Vladimir Putin.

Estados Unidos y América Latina: retroceso y represión

“Lo mismo sucede con países en los que nos referenciamos ideológicamente en este momento actual y sobre todo en la gestión de Javier Milei, como es Estados Unidos, que también ha caído fuertemente en el ranking”, apuntó Girón.

Estados Unidos ocupa el puesto 64, descendiendo siete posiciones y reflejando “el deterioro de la seguridad de los periodistas, ya afectada por las violentas represiones policiales”, según el informe de RSF. En el ámbito latinoamericano, Ecuador cae 31 puestos tras el asesinato de dos periodistas, Perú desciende al puesto 144, y Venezuela, Cuba y Nicaragua muestran crisis profundas para el ejercicio periodístico.

En el ranking 2026, Noruega permanece en la primera posición, mientras Eritrea sigue en el último puesto, con Corea del Norte y China entre los países de peor desempeño. Cabe destacar que el informe de Reporteros Sin Fronteras evalúa a 180 países en su clasificación anual.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Infobae en VivoInfobae Al AmanecerLibertad de PrensarankingÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La empleabilidad como garantía de inclusión social

La Ley de Modernización Laboral 27.802 crea el Programa de Formación Laboral Básica para impulsar la empleabilidad mínima en la era digital

La empleabilidad como garantía de inclusión social

Por qué vuelve a hablar Adorni: el informe en Diputados que fue bisagra y la necesidad de reactivar la gestión

El día después de ratificar su lugar en el cargo ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete retomará el lunes las conferencias de prensa. La vuelta del periodismo acreditado

Por qué vuelve a hablar Adorni: el informe en Diputados que fue bisagra y la necesidad de reactivar la gestión

Marco Rubio aseguró que Estados Unidos mantiene su neutralidad por las Islas Malvinas tras la controversia

Luego de la revelación de un correo interno que sugería modificar el respaldo diplomático a las Malvinas, el gobierno estadounidense negó un cambio de posición

Marco Rubio aseguró que Estados Unidos mantiene su neutralidad por las Islas Malvinas tras la controversia

El Gobierno rechaza el regreso de Venezuela al Parlasur y vuelve a enfrentarse con el kirchnerismo

Una delegación de la Asamblea Nacional venezolana reclamó su reincorporación al bloque regional, una medida que acompañan los parlamentarios de Unión por la Patria y se opone LLA. Cómo sigue la discusión y la postura de los socios comerciales

El Gobierno rechaza el regreso de Venezuela al Parlasur y vuelve a enfrentarse con el kirchnerismo

Fentanilo mortal: declaró el último imputado y podrían ampliar los procesamientos de los 13 sospechosos

Ariel García Furfaro, el principal sospechoso, expuso a lo largo de 13 horas. Habló de una campaña mediática en su contra gestada desde una IP ubicada en Rusia. La acción de los organismos de control, bajo la lupa

Fentanilo mortal: declaró el último imputado y podrían ampliar los procesamientos de los 13 sospechosos
DEPORTES
Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: horarios y TV de la primera práctica libre y la clasificación Sprint del GP de Miami

Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: horarios y TV de la primera práctica libre y la clasificación Sprint del GP de Miami

Nikola Jokić protagonizó un escandaloso final en la eliminación de Denver Nuggets ante Minnesota Timberwolves en la NBA

Axel Geller, el número 1 del mundo junior que cambió el tenis por Wall Street: “Me planteé qué hubiese pasado si seguía jugando”

El alimento “secreto” en la dieta de Mbappé que los expertos recomiendan para el alto rendimiento deportivo

“Admiro lo que Michael logró durante su carrera”: LeBron James se desligó de la rivalidad con Jordan

TELESHOW
Ronen Suarc reveló sus deseos de ser padre y expuso sus temores: “La esperanza nunca se pierde”

Ronen Suarc reveló sus deseos de ser padre y expuso sus temores: “La esperanza nunca se pierde”

Santiago del Moro reveló la fecha y modalidad del repechaje de Gran Hermano Generación Dorada

Mau y Ricky celebran su hermandad con su nuevo álbum: de los recuerdos de su infancia al regalo de bodas que le darían a Lali

Ricardo Arjona llegó a Argentina para su serie de 14 shows en Buenos Aires: sonrisas, saludos y fotos con sus fans

Andrea Rincón, a flor de piel sobre el final de su amistad con Julieta Ortega: “Creo en la justicia divina”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán no puede romper el bloqueo de EEUU y busca desesperadamente una ruta para proveer a China

El régimen de Irán no puede romper el bloqueo de EEUU y busca desesperadamente una ruta para proveer a China

Armenia desarrolla un megacentro de inteligencia artificial en un salto tecnológico clave con apoyo de EEUU

EN VIVO | Irán no puede romper el bloqueo de EEUU y busca una solución para venderle combustible a China

Ballenas, osos en extinción y paseos prohibidos: así Kaktovik busca recuperar el control del turismo polar en Alaska

Los judíos del Reino Unido, blanco del terrorismo doméstico, se quedan sin tiempo. El primer ministro Starmer se queda sin excusas