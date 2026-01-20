Cómo saber si tus huesos se están debilitando: señales y prevención

La osteoporosis avanza silenciosamente, debilitando los huesos y aumentando el riesgo de fracturas en adultos mayores en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La osteoporosis es una enfermedad silenciosa que avanza sin avisar, erosionando poco a poco la fortaleza de los huesos hasta dejar al cuerpo vulnerable ante el menor impacto. Millones de adultos en todo el mundo conviven con este peligro oculto, sin notar señales ni molestias, hasta que una caída o un golpe leve desencadena una fractura inesperada.

Según Harvard Health Publishing, este proceso invisible y progresivo convierte a la osteoporosis en una amenaza latente que puede cambiar la vida en un instante, lo que subraya la necesidad de controles médicos periódicos y medidas de prevención para evitar sus consecuencias más graves.

¿Por qué se produce la osteoporosis?

La osteoporosis se desarrolla cuando el organismo pierde tejido óseo más rápido de lo que lo reemplaza, o no genera suficiente masa ósea.

Factores como el envejecimiento, los cambios hormonales (especialmente en mujeres posmenopáusicas), una dieta baja en calcio y vitamina D, el sedentarismo, el consumo de tabaco o alcohol y antecedentes familiares elevan el riesgo de padecerla. Ciertas enfermedades crónicas y medicamentos, como los corticosteroides, también pueden contribuir a la pérdida de densidad ósea.

Más de dos millones de fracturas óseas anuales en Estados Unidos están relacionadas con la baja densidad mineral producto de la osteoporosis

La masa ósea alcanza su punto máximo cerca de los 30 años. A partir de esa edad, comienza una pérdida gradual, que puede acelerarse por los factores mencionados. La detección temprana es esencial para evitar complicaciones graves y mantener la movilidad y la independencia en la adultez mayor.

Cómo se diagnostica la osteoporosis

Detectar a tiempo la disminución de la densidad ósea es clave para prevenir fracturas. El examen más utilizado es la absorciometría de rayos X de energía dual, que analiza áreas como la columna lumbar, la cadera o el cuello femoral. Este procedimiento dura unos cinco minutos y expone al paciente a una dosis baja de radiación, explicó Harvard Health Publishing. La prueba es indolora y no requiere preparación especial, lo que facilita su uso a nivel ambulatorio.

El diagnóstico temprano de la osteoporosis mediante densitometrías permite prevenir fracturas y preservar la movilidad en la adultez

Otra alternativa es la ecografía para densidad ósea, que emplea ondas sonoras para medir la concentración mineral en zonas como el talón, la espinilla o el dedo. Esta técnica se utiliza en consultas y campañas comunitarias, acercando el diagnóstico a quienes no pueden acudir a hospitales.

Ambos métodos emplean la puntuación T, que compara la densidad ósea del paciente con la de una población adulta sana. Una puntuación T igual o superior a -1 indica densidad normal; entre -1 y -2,5 señala osteopenia (fase previa a la osteoporosis) y -2,5 o menos confirma osteoporosis, incluso si no han ocurrido fracturas.

Más de dos millones de fracturas óseas cada año en Estados Unidos se atribuyen a la osteoporosis, según Harvard Health Publishing. Las fracturas de cadera, columna vertebral y muñeca son las más frecuentes y pueden tener consecuencias graves en la calidad de vida, especialmente en personas mayores.

Tras una fractura de cadera, la recuperación suele ser lenta y puede limitar la movilidad y la autonomía, aumentando el riesgo de complicaciones secundarias como infecciones o pérdida de masa muscular.

Las fracturas de cadera, columna y muñeca por osteoporosis generan graves consecuencias para la autonomía y la calidad de vida del paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de esta enfermedad trasciende el ámbito individual: supone un desafío para los sistemas de salud pública, debido a los elevados costes médicos y sociales asociados a hospitalizaciones, cirugías y rehabilitación. El envejecimiento de la población y el aumento de la longevidad contribuyen a que la prevalencia de la osteoporosis siga en aumento a nivel global.

Estrategias para la prevención y el tratamiento

Frente a este panorama, Harvard Health Publishing recomienda controles periódicos de densidad ósea, especialmente en mujeres mayores de 50 años y hombres a partir de los 70, o antes si existen factores de riesgo.

Mantener una alimentación equilibrada con suficiente calcio y vitamina D, realizar actividad física regular (ejercicios de fuerza, resistencia y equilibrio), evitar el tabaco y reducir el consumo de alcohol son acciones fundamentales para fortalecer los huesos.

El seguimiento médico es esencial para ajustar el tratamiento, que puede incluir medicamentos específicos para frenar la pérdida ósea y reducir el riesgo de fracturas.

Además, es importante revisar otros medicamentos y enfermedades asociadas que puedan afectar la salud ósea.

La osteoporosis representa un desafío creciente para los sistemas de salud pública debido al envejecimiento poblacional y los costos asociados a su tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información confiable y el asesoramiento profesional son esenciales para diseñar estrategias personalizadas que protejan la salud de los huesos y prevengan caídas y fracturas. Reconocer los factores de riesgo desde etapas tempranas de la vida es la mejor manera de reducir el impacto de la osteoporosis en la población.

El abordaje integral de la osteoporosis, que combina prevención, diagnóstico y tratamiento, es clave para mejorar la calidad de vida y reducir el impacto de esta enfermedad en la sociedad.