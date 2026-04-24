Guatemala

Al menos 75 estudiantes intoxicados por alimentación escolar en Sololá, Guatemala

La emergencia sanitaria ocurrida en el municipio de Sololá desencadenó el despliegue coordinado de socorristas y mantiene en alerta al sector educativo y de salud regional a la espera de resultados oficiales

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Bomberos y varias personas en un área verde con edificios azules y árboles al fondo. Una persona sentada en el suelo y otras de pie observando
Bomberos municipales atienden a estudiantes afectados por una intoxicación masiva en Sololá, Guatemala, mientras otros presentes observan la situación. (Bomberos Municipales Departamentales)

Un incidente de intoxicación alimentaria ocurrido la mañana del viernes 24 de abril en la Escuela Normal Regional de Occidente (ENRO), ubicada en Santa Lucía Utatlán, Sololá, obligó al traslado de al menos setenta y cinco estudiantes a la emergencia del Hospital Nacional de Sololá y distintos centros de salud.

En una operación que movilizó a numerosas brigadas de auxilio y generó alarma en la comunidad educativa, mientras autoridades sanitarias inician investigaciones para esclarecer el origen del brote.

De acuerdo con datos preliminares confirmados por los Bomberos Municipales Departamentales, los afectados presentaron vómitos, dolor estomacal y calambres tras consumir alimentos presuntamente en mal estado en el propio establecimiento, según información de medios locales de Sololá.

Con información proporcionada por el vocero de la institución de socorro, Cecilio Chacaj, al medio emisoras unidas, se confirma que la situación requirió el despliegue coordinado de personal proveniente de Santa Lucía Utatlán, San Juan Argueta, Santa María Visitación, Camanchaj y Totonicapán, quienes brindaron atención prehospitalaria y gestionaron el traslado en unidades de emergencia.

Si bien los reportes iniciales oscilaban entre 15 y 16 estudiantes trasladados, versiones posteriores advierten que la cifra total de hospitalizados podría ascender a 75, aunque este número debe ser confirmado por el Ministerio de Salud.

Reportan intoxicación de estudiantes en el departamento de Sololá, Guatemala
El incidente de intoxicación alimentaria en la Escuela Normal Regional de Occidente moviliza a los servicios de emergencia en Sololá. (Fotografía: Bomberos Municipales Departamentales)

Investigación en curso y medidas sanitarias recomendadas

Hasta el momento, los organismos estatales y supervisores de salud no han publicado detalles sobre el estado clínico de los estudiantes afectados ni sobre el tipo específico de alimento involucrado en el incidente, según lo informado por emisoras unidas. Se aguardan los resultados de las investigaciones que deberán identificar la causa precisa y aplicar las eventuales responsabilidades.

Tras el episodio, cuerpos de socorro recomendaron a las autoridades educativas reforzar los protocolos de saneamiento en la manipulación y distribución de alimentos en los centros escolares para prevenir nuevos incidentes de este tipo en el futuro.

La activa colaboración interinstitucional permitió la atención inmediata, pero la elevada cantidad de casos registrados en cuestión de pocas horas alerta sobre la necesidad de controles más estrictos en la cadena alimentaria escolar, de acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales.

De persistir los síntomas entre más estudiantes, las unidades de emergencia informaron que permanecerán en alerta en las inmediaciones del establecimiento y el hospital, mientras autoridades del Ministerio de Salud garantizan el seguimiento médico de los afectados y el desarrollo de la investigación epidemiológica.

Tres bomberos con uniformes, cascos rojos y guantes de protección asisten a una persona con mascarilla dentro de un vehículo de emergencia, en un entorno diurno
Bomberos municipales departamentales asisten a estudiantes afectados por una intoxicación masiva en Sololá, Guatemala, donde el número de casos continúa aumentando. (Bomberos Municipales Departamentales)

Autoridades del Ministerio de Salud y Asistencia Social reportaron en un comunicado preliminar que el Programa de Salud Escolar (PSE) ejecuta acciones conjuntas con otras instituciones para garantizar la atención a los estudiantes en Sololá.

Entre las medidas implementadas figuran el acompañamiento y el seguimiento específico a los alumnos, con el objetivo de priorizar su bienestar y asegurar la continuidad educativa, según consta en la declaración oficial.

Documento oficial del Gobierno de Guatemala y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con el escudo nacional y texto en español sobre atención médica
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social detalla la respuesta institucional y la atención a estudiantes afectados por una intoxicación en un centro educativo de Santa Lucía Utatlán, Sololá. (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala)

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Las organizaciones de padres gestionan la ejecución local del programa alimentario estudiantil

El Ministerio de Educación (MINEDUC) administra el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Guatemala, que desde 2023 incluye cobertura para preprimaria, primaria y nivel medio en escuelas públicas, con base en la Ley de Alimentación Escolar (Decreto 16-2017).

Más de 180 días de clases reciben apoyo alimentario bajo esta modalidad, que busca mejorar la nutrición y la concentración de los estudiantes. El financiamiento asigna una cantidad diaria por estudiante, generalmente Q4.00 o más, destinada a la compra y distribución de alimentos, según datos del MINEDUC.

La ejecución local la realizan las Organizaciones de Padres de Familia (OPF), encargadas de adquirir y repartir los productos con fondos transferidos por el Estado. El programa utiliza dos métodos: alimentos preparados en la escuela y entrega de víveres para cocinar en casa.

El Ministerio de Agricultura (MAGA) y el Ministerio de Salud (MSPAS) aportan asistencia técnica para asegurar la calidad nutricional y la seguridad alimentaria, mientras la Sesan mantiene el seguimiento y el acompañamiento operativo.

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