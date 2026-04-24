Estados Unidos confirmó que los enviados de Donald Trump viajarán a Pakistán para las negociaciones con Irán

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán el sábado a Pakistán para una nueva ronda de conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra, informó la Casa Blanca.
“Puedo confirmar que el enviado especial Witkoff y Jared Kushner partirán nuevamente hacia Pakistán mañana por la mañana para dialogar con representantes de la delegación iraní”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a Fox News el viernes.
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