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Estados Unidos confirmó que los enviados de Donald Trump viajarán a Pakistán para las negociaciones con Irán

“Puedo confirmar que el enviado especial Witkoff y Jared Kushner partirán nuevamente hacia Pakistán mañana por la mañana para dialogar con representantes de la delegación iraní”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

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Los viajeros pasan junto a una valla publicitaria electrónica instalada al borde de una carretera, mientras Pakistán se prepara para recibir a Estados Unidos e Irán para la segunda ronda de conversaciones de paz en Islamabad, Pakistán, 24 de abril de 2026. REUTERS/Asim Hafeez
Los viajeros pasan junto a una valla publicitaria electrónica instalada al borde de una carretera, mientras Pakistán se prepara para recibir a Estados Unidos e Irán para la segunda ronda de conversaciones de paz en Islamabad, Pakistán, 24 de abril de 2026. REUTERS/Asim Hafeez

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán el sábado a Pakistán para una nueva ronda de conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra, informó la Casa Blanca.

Jared Kushner y Steve Witkoff. Jacquelyn Martin/vía REUTERS
Jared Kushner y Steve Witkoff. Jacquelyn Martin/vía REUTERS

“Puedo confirmar que el enviado especial Witkoff y Jared Kushner partirán nuevamente hacia Pakistán mañana por la mañana para dialogar con representantes de la delegación iraní”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a Fox News el viernes.

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