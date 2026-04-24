Conmoción en el fútbol por la muerte de un ex futbolista de la selección nigeriana: se desplomó en la cancha

Michael Eneramo falleció a los 40 años (Reuters)

Michael Eneramo, ex delantero internacional de Nigeria y que dejó una marca en el fútbol turco y de Túnez, falleció el viernes a los 40 años tras sufrir un paro cardíaco durante un partido en Kaduna, su ciudad natal, según medios como Marca y The Sun. El jugador se desplomó en el minuto 5 del segundo tiempo en un partido local de una academia de fútbol en Kaduna. Los intentos de reanimación en el campo y en un hospital cercano no lograron evitar su muerte. El atacante tuvo buenos pasos por el Besiktas y, especialmente, en el Esperance de Túnez.

Apodado El Tanque, Eneramo disputó 11 encuentros con la selección nigeriana y marcó tres goles, tras debutar en febrero de 2009 y anotar su primer tanto pocos meses después frente a Irlanda. La Federación Nigeriana de Fútbol expresó su pesar mediante su secretario general, Mohammed Sanusi, quien señaló: “Esto es devastador. Solo puedo rezar para que Dios le conceda el descanso eterno y también dé a sus seres queridos y a la familia del fútbol nigeriano la fortaleza para sobrellevar esta pérdida”.

Michael Eneramo dejó una huella en el Espérance de Túnez (Reuters)

El ex jugador desarrolló su carrera desde los primeros años del siglo XXI y se retiró en 2018 tras su paso por el Turk Ocagi Limasol SK de Chipre. Tras su retiro, Eneramo continuaba vinculado al deporte liderando una academia de fútbol en Kaduna. En Africa destacó en el Esperance de Túnez, club con el que consiguió 65 goles en 110 partidos y donde los aficionados lo identificaban como uno de sus favoritos. Además, jugó en el USM Alger de Argelia y en el Al-Shabab de Arabia Saudí, antes de volver a Esperance.

Entre 2013 y 2017 tuvo una etapa de cinco años en Turquía, defendiendo la camiseta de clubes como Besiktas, Istambul Basaksehir, Sivasspor, Manisaspor y Karabükspor, acumulando más de 100 encuentros en la Süper Lig y un total de 31 goles.

El posteo de la cuenta oficial de X de la selección de Nigeria para despedir a Michael Eneramo

“Con profundo dolor y tristeza, el Esperance de Túnez despide a uno de sus fieles hijos, Michael Enramo. Con el corazón encogido por el dolor, el Esperance de Túnez llora la pérdida de su ex jugador nigeriano Michael Enramo, quien nos ha dejado tras una carrera excepcional que permanecerá grabada en la memoria del club y de su afición, generación tras generación”, escribió el Esperance de Túnez en su despedida.

A esto, sumó: “Enramo no fue solo un jugador que pasó por la historia del Esperance, sino un símbolo de fuerza, determinación y tenacidad, y uno de los nombres que forjaron momentos inolvidables en los campos de fútbol y enarbolaron bien alto la bandera del club en hitos futbolísticos inmortales. Vivió con la afición del Esperance grandes momentos de alegría y goles decisivos que aún hoy se siguen contando, y su nombre quedó vinculado al espíritu de lucha y a la auténtica pertenencia a la camiseta del club.”.

Por último, sumaron: “Al despedirse hoy el Esperance de uno de sus hijos, el club dirige sus más sinceras condolencias a la familia del difunto y a sus seres queridos, así como a todos aquellos que lo conocieron y compartieron su trayectoria deportiva y humana, rogando a Dios que conceda a su familia la paciencia y la fuerza necesarias para superar esta dolorosa pérdida. Michael Enramo seguirá formando parte de la memoria del Esperance y del corazón de su afición, que nunca olvidará lo que él aportó con su entrega y su lealtad dentro del rectángulo verde”.

El mensaje del Besiktas a Michael Eneramo

Besiktas, por donde tuvo un paso, también le dedicó un mensaje: “Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento de Michael Eneramo. Extendemos nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz, Michael”.

A pesar de que no juegó allí, Galatasaray transmitió sus condolencias a familiares y allegados en un mensaje oficial: “Nos entristece saber del fallecimiento de Michael Eneramo, quien jugó para múltiples clubes en la Süper Lig turca. Todo el mundo en Galatasaray SK extiende sus condolencias a su familia, amigos y la federación de Nigeria”.

“Con profundo tristeza hemos conocido que nuestro exfutbolista Michael Eneramo ha fallecido. Siempre será recordado por su lucha bajo nuestra camiseta rojo y blanca… A nuestro difunto jugador le deseamos la misericordia de Dios, y a su familia y seres queridos les enviamos nuestras condolencias”, escribió, por su parte, el Sivasspor.