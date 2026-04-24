El Salvador

Patricia Ortiz: La ingeniera salvadoreña que mide el “fuego solar” en el regreso de la humanidad a la Luna

En una íntima conversación con Moisés Urbina, la ingeniera líder de la NASA detalló la tecnología que protegió a los astronautas de Artemis II, anunció los avances del satélite nacional “Misión Carei” y recordó cómo el baloncesto fue su primera escuela de liderazgo

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Patricia Ortiz, ingeniera aeroespacial y fundadora de Kids Need Space, durante su entrevista en el programa Frente a Frente.
Patricia Ortiz, ingeniera aeroespacial y fundadora de Kids Need Space, durante su entrevista en el programa Frente a Frente.

Hay momentos en la ingeniería aeroespacial donde la ciencia se vuelve poesía y el riesgo se siente en la boca del estómago. Para Patricia Ortiz, ese momento ocurrió durante los 14 minutos en que la nave Orión reingresó a la atmósfera terrestre tras rodear la Luna.

Mientras el mundo veía una bola de fuego cruzando el cielo, Patricia veía datos. Como subgerente del espectrómetro del escudo térmico, su misión era asegurar que ese pequeño instrumento capturara la radiación exacta generada por un calor de 3,037°C.

“Es la mitad de la temperatura de la superficie del Sol”, explicó Ortiz durante la entrevista matutina en Frente a Frente. “Cuando la nave corta la capa de choque a 23,000 millas por hora, se forma un plasma que lo envuelve todo.

Nuestro trabajo es usar esos datos para que las misiones Artemis III, IV y V sean aún más seguras y eficientes”. Para Patricia, esos astronautas no eran solo tripulantes; tras años de trabajo en el proyecto, se habían convertido en familia.

Así resumió la NASA la misión Artemis II

La historia de Ortiz no comenzó en un laboratorio climatizado, sino en las calles de South Central Los Ángeles. Criada por una madre salvadoreña soltera que limpiaba casas para sacar adelante a cinco hijos, Patricia aprendió que la determinación era su única moneda de cambio.

“Mi sueño nació a los siete años viendo a Buzz Aldrin en un programa de televisión tras el accidente del Challenger. El productor quería inspirar a los niños para que no tuvieran miedo a la ciencia, y conmigo funcionó”, relató.

Sin embargo, el camino hacia la NASA no fue solo académico. Ortiz sorprendió al revelar que su capacidad para liderar equipos en proyectos multimillonarios nació en las canchas de baloncesto.

“Jugué toda mi vida. Ahí aprendí que nadie triunfa solo; el éxito en la exploración espacial humana depende de cómo te apoyas en tu equipo”.

Esa mentalidad la llevó a ser la única mujer en graduarse de su promoción en la Universidad de California, San Diego, un entorno donde hoy, gracias a esfuerzos de representación como el suyo, las mujeres ya se cuentan por decenas.

Patricia Ortiz se ha convertido en un referente para jóvenes latinas interesadas en la ciencia y la tecnología . (Foto cortesía redes sociales)
Patricia Ortiz se ha convertido en un referente para jóvenes latinas interesadas en la ciencia y la tecnología . (Foto cortesía redes sociales)

Misión Carei: el reto del “cuarto limpio” en El Salvador

Uno de los puntos más álgidos de la entrevista fue el anuncio sobre el progreso de la Misión Carei. Este proyecto, desarrollado en colaboración con el Key Institute y estudiantes universitarios salvadoreños, busca lanzar un satélite nacional para el estudio de materiales.

“El diseño ya está terminado”, reveló Ortiz con orgullo. Sin embargo, lanzó un reto directo a la infraestructura nacional: la falta de un “cuarto limpio” (Clean Room).

Estas instalaciones, con niveles de pureza de aire extremos, son indispensables para ensamblar componentes espaciales sin que una sola partícula de polvo arruine los circuitos.

“El más cercano está en Guatemala, pero yo quiero que El Salvador tenga el suyo. Tenemos el talento y el diseño, ahora necesitamos la infraestructura”.

El nombre de la misión, Carei, tiene un doble significado emocional. Además de honrar a la tortuga marina en peligro de extinción en El Salvador, conecta con el apodo de infancia de la ingeniera. “A mí de chiquita me decían ‘Tortuga’. Cuando me propusieron el nombre de la misión, sentí que todo encajaba”, confesó entre risas.

Sembrando el futuro

Patricia no solo mira hacia el pasado o el presente; su enfoque está en la generación de relevo. A través de su fundación Kids Need Space, ha impactado a más de 3,500 estudiantes en su reciente gira por 18 escuelas del país.

El próximo gran hito será del 23 al 25 de septiembre, cuando la Universidad Don Bosco albergue un campamento aeroespacial bajo el lema “Frontera Marte”.

Los jóvenes de entre 11 y 15 años no solo aprenderán teoría; se dividirán en roles de comandantes, biólogos e ingenieros para resolver un reto crítico: sobrevivir las primeras 72 horas en el Planeta Rojo. Aprenderán a construir hábitats, diseñar rovers y realizar caminatas espaciales simuladas.

La ingeniera aeroespacial Patricia Ortiz, quien trabaja en el NASA Armstrong Flight Research Center, realizó una gira por centros educativos donde compartió su experiencia con estudiantes (Cortesía @EducacionSV).
La ingeniera aeroespacial Patricia Ortiz, quien trabaja en el NASA Armstrong Flight Research Center, realizó una gira por centros educativos donde compartió su experiencia con estudiantes (Cortesía @EducacionSV).

Al cierre de la entrevista, Moisés Urbina le pidió un mensaje para los jóvenes que ven el espacio como algo inalcanzable. Con la autoridad de quien ha trabajado 22 años en la industria, Patricia fue contundente: “Van a haber lágrimas. Van a haber momentos donde piensen que no son suficientemente inteligentes. Yo pasé por eso. Pero la meta debe ser inamovible. Si mi madre, limpiando casas, pudo abrirme la puerta, ustedes pueden cruzarla”.

Patricia partirá este 12 de mayo hacia Florida para extraer los datos finales de la cápsula Orión. Se llevará consigo el agradecimiento de un país que, gracias a su labor, ahora mira al cielo no solo para ver las estrellas, sino para planear cómo llegar a ellas.

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