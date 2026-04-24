Economía

Los autos híbridos y eléctricos cuadruplicaron sus ventas en lo que va de 2026 y tienen un nuevo líder

El primer trimestre del año mostró el impacto del cupo de 50.000 autos que se pueden importar sin arancel del 35%. Hay un nuevo modelo encabezando el ranking

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autos híbridos
Aunque la electrificación incluye los modelos propulsados únicamente con batería, el 92% de los autos de esta categoría son híbridos

Más allá de los vehículos llenos de pantallas que siguen el pulso de la moda, o de las pickup y los hatcback que intentan resistir el avance de los SUV, hay un tipo de auto que es el que más creció en el mercado argentino en lo que va de 2026.

No pertenece a un segmento en especial sino a todos. Se trata de los autos electrificados, los híbridos y eléctricos, y su crecimiento se debió, más que a una adopción por cuestiones ambientales, a un programa del Gobierno para bajar su costo y permitir el acceso a una oferta más amplia. Fue a través del cupo de 50.000 unidades equipadas con esta tecnología de propulsión que pueden importarse sin pagar el arancel del 35%.

Según el informe trimestral emitido este viernes por SIOMAA, en el primer trimestre de 2026 se patentaron en la Argentina 19.867 unidades con este tipo de motorización que utiliza parcial o totalmente la energía eléctrica para mover los automóviles. Esta cifra multiplica por cuatro el volumen patentado en el mismo período del año pasado, y producto de este crecimiento, llegaron también los cambios, ya que por primera vez en Argentina, no es un Toyota el modelo que lidera el ranking.

Los autos 100% eléctricos por ahora solo son el 8% del total de vehículos que utilizan electricidad para propulsarse. REUTERS/Alessia Maccioni
Los autos 100% eléctricos por ahora solo son el 8% del total de vehículos que utilizan electricidad para propulsarse. REUTERS/Alessia Maccioni

Múltiples alternativas

Dentro de la hibridación, los autos híbridos autorecargables siguen siendo los que prevalecen en un mercado que adopta la electromovilidad todavía con cierto escepticismo, aunque en la mayoría de los casos por falta de información respecto a su uso y modo de recarga. Los híbridos convencionales y los Mild-Hybrid, que son los dos tipos de vehículo que no requieren infraestructura de carga, son además los más accesibles en la relación precio/producto, lo que explica por qué son los que tienen mayor cantidad de usuarios que los eligen.

Las proporciones de las distintas tecnologías muestran que el 60% son híbridos autorecargables (11.905 unidades), el 18% son híbridos enchufables (3.487), el 14% corresponde a los Mild-Hybrid (2.835) y el 8% a los eléctricos puros (1.640). El mercado de autos con electrificación creció, en efecto, un 313,2% en un año.

Ford Territory Híbrida
El Ford Territory Híbrido es el nuevo líder de autos electrificados del mercado argentino (Ford Argentina)

Nuevo líder absoluto

Según el reporte actualizado con los datos de marzo, el Ford Territory pasó al primer puesto absoluto en las ventas de autos electrificados, superando al modelo que dominó este mercado en los últimos años, el Toyota Corolla Cross, que quedó en segundo lugar. Ambos son SUV del segmento C, los medianos, y ambos son también híbridos autorecargables.

El Ford Territory se fabrica en China y entra al mercado con la exención de arancel de importación; en cambio, el Corolla Cross se hace en Brasil, pero tampoco tributa arancelamiento por el convenio de intercambio automotriz ACE14 que rige con Argentina. El auto de Ford registró 2.392 unidades mientras el Toyota, 2.317.

Sin embargo, la lucha no es de solo esos dos modelos, porque el Baic BJ30, que también pertenece al mismo segmento y entra con el cupo del Gobierno, sumó 2.093 unidades, completando el podio de los electrificados con tres modelos de la misma tecnología. Entre el Territory, el Corolla Cross y el BJ30, representan además el 34,% del total de autos electrificados vendidos en el primer trimestre.

Tabla mostrando el registro de patentamientos de vehículos híbridos y eléctricos en Argentina para el primer trimestre de 2026, con modelos, volumen y participación
Esta tabla muestra los patentamientos de autos híbridos y eléctricos por modelo en el mercado argentino durante el primer trimestre de 2026, destacando los modelos con mayor volumen y participación de mercado. (Infobae)

Entre los 10 autos con mayores ventas, sin embargo, se mezclan las otras tecnologías. En el cuarto puesto quedó el primer híbrido enchufable, el BYD Song Pro, con 1.285 patentamientos, delante de otro híbrido convencional, el Toyota Corolla con sus 979 unidades, y del primer modelo 100% eléctrico, que es el BYD Dolphin Mini, del que se registraron 842 ventas.

Confirmando la tendencia del mercado, otros dos híbridos comunes quedaron a continuación. Son el Haval H6 (auto que pertenece al cupo de 50.000 unidades extrazona) con 790, y el Toyota Yaris Cross que solamente contabiliza un mes de ventas, marzo, y alcanzó las 775 unidades. Para completar el Top10, otro híbrido enchufable, el Chevrolet Captiva, con 770 y el primer Mild-Hybrid, Renault Arkana, con 737 unidades.

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