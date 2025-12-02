España

Descubren un mecanismo clave para fortalecer los huesos y revertir la osteoporosis

Un equipo de científicos ha observado que la ausencia del gen GPR133 provoca que los animales desarrollen huesos frágiles

Un doctor estudia una radiografía
Un doctor estudia una radiografía de huesos (AdobeStock)

Un equipo de científicos de la Universidad de Leipzig (Alemania) y la Universidad de Shandong (China) ha identificado un mecanismo clave para el fortalecimiento de los huesos, lo que podría abrir la puerta a nuevos tratamientos para la osteoporosis, una enfermedad que debilita el tejido óseo y afecta a millones de personas en todo el mundo.

Los resultados del estudio han sido publicados en la revista Signal Transduction and Targeted Therapy y han demostrado que la ausencia del gen GPR133 provoca que los animales desarrollen huesos frágiles, con síntomas similares a los de la osteoporosis. Este receptor celular GPR133 (también conocido como ADGRD1) resulta esencial para la densidad ósea a través de la acción de los osteoblastos, las células responsables de la formación de hueso.

Los científicos han observado que, cuando el receptor está presente y se activa mediante la sustancia AP503, la producción y la resistencia ósea aumentan de forma notable. La bioquímica Ines Liebscher, de la Universidad de Leipzig, ha explicado a ScienceAlert: “Utilizando la sustancia AP503, que solo recientemente se ha identificado mediante un cribado asistido por ordenador como estimulador de GPR133, hemos conseguido incrementar de manera significativa la fortaleza ósea tanto en ratones sanos como en aquellos con osteoporosis”.

El compuesto AP503 actúa como un “interruptor biológico” que estimula la actividad de los osteoblastos. Además, los investigadores han comprobado que su efecto se potencia si se combina con ejercicio físico, lo que refuerza aún más la estructura ósea. Aunque los resultados se han obtenido en modelos animales, los autores consideran que los procesos subyacentes podrían ser similares en humanos. Liebscher ha añadido: “Si este receptor se ve alterado por cambios genéticos, los ratones muestran signos de pérdida de densidad ósea a una edad temprana, de forma parecida a la osteoporosis en humanos”.

Episodio: Los huesos y el calcio.

Nuevas estrategias fortalecer el hueso

La osteoporosis representa un problema de salud de gran magnitud, ya que los tratamientos actuales solo logran frenar su avance, pero no permiten revertir ni curar la enfermedad. Además, estos tratamientos suelen conllevar efectos secundarios importantes, como un mayor riesgo de otras patologías, o pierden eficacia con el tiempo. Existen múltiples factores que influyen en la fortaleza ósea, lo que ofrece a la comunidad científica diversas vías para desarrollar métodos que prevengan la osteoporosis y favorezcan un envejecimiento más saludable.

En 2024, un grupo internacional de investigadores desarrolló un implante basado en sangre que potencia los mecanismos naturales de reparación ósea, especialmente útil en casos de fracturas. Cuando se produce una herida en la piel, la sangre inicia el proceso de coagulación como parte de la curación. El equipo ha denominado a este implante “material regenerativo biocooperativo”, ya que emplea péptidos sintéticos para mejorar la estructura y la función de la barrera que se forma de manera natural durante la coagulación. En pruebas realizadas con ratas, la sustancia, de consistencia similar a un gel y apta para impresión 3D, ha demostrado ser eficaz en la reparación de daños óseos.

Si se logra adaptar y escalar este método para su uso en humanos, podría suponer un avance considerable en la capacidad del organismo para regenerar tejido óseo. El ingeniero biomédico Cosimo Ligorio, de la Universidad de Nottingham: “La posibilidad de transformar de forma sencilla y segura la sangre de las personas en implantes altamente regenerativos es realmente emocionante. La sangre es prácticamente gratuita y puede obtenerse fácilmente de los pacientes en volúmenes relativamente altos”.

