Nissan confirmó que se va de la Argentina: con qué grupo negocia la venta de su operación local

Ricardo Flammini, presidente de Nissan Argentina, dijo en la presentación del nuevo Nissan Kait que no había nada que comunicar sobre rumores. Una semana después se confirmaron las tratativas. (Nissan Argentina)

Apenas unos días después de negar que hubiera alguna comunicación para dar ante los rumores de venta, este viernes Nissan Argentina informó oficialmente por medio de un comunicado de prensa que está evaluando un cambio en la comercialización de sus vehículos en el país siguiendo el modelo aplicado en los últimos meses en los mercados de Chile y Perú.

Una semana atrás, Ricardo Flammini, presidente de la filial argentina, había dicho que “los rumores son rumores. El día que haya algo para comunicar lo vamos a comunicar. Invertir tiempo en rumores de cosas que no están sucediendo no vale la pena. Hoy estamos mostrando la continuidad de Nissan en Argentina”. Lo hizo en la presentación del nuevo Nissan Kait, además de confirmar que durante el año se presentarán otros dos nuevos modelos.

“En línea con su estrategia global orientada a fortalecer la competitividad y la sostenibilidad del negocio, Nissan Argentina se encuentra evaluando un cambio en su modelo de distribución en el mercado local, asegurando la continuidad de sus operaciones en el país”, comienza el texto publicado en su sitio de prensa.

Como parte de su plan de reestructuración “Re:Nissan”, la compañía enmarcó esta decisión en la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de su competitividad, que le permita sostener su visión global de largo plazo, centrada en ofrecer un sistema de movilidad más inteligente, eficiente y centrado en el cliente.

El nuevo Nissan Kait, sucesor del Kicks, fue presentado el pasado miércoles 15 de abril en Argentina, donde se anució también que antes de fin de año llegarán otros dos lanzamientos.

Así se llegó a la formalización de un “Memorando de Entendimiento” con Grupo SIMPA y Grupo Tagle, por medio del cual se sentaron las bases para lograr una posible transición de su operación comercial en Argentina, con lo cuál la marca dejará de tener una filial local y pasar a tener un distribuidor de capitales nacionales.

“Un memorando de entendimiento no constituye un acuerdo definitivo. Actualmente, el proceso se encuentra en una etapa de análisis que implica la revisión detallada de los distintos aspectos del negocio por parte de las compañías involucradas, como paso previo a la eventual firma de un acuerdo definitivo”, informó la compañía.

Parte de ese análisis tiene que ver con el plan de ahorro previo, el sistema por el cual las terminales automotrices locales venden autos a suscriptores que pagan una cuota mensual durante períodos que van desde los 84 a los 120 meses. Esa cartera de clientes deben cambiar sus contratos con la nueva empresa que tome los derechos comerciales, porque Nissan Argentina era la “garante” de la operación.

Esa es la razón por la que aún habiendo comenzado con las primeras reuniones en la parte final de 2025, la decisión de cerrar la filial argentina y transferir el negocio comercial a un distribuidor demoró tantos meses hasta llegar al Memodando de Entendimiento.

En febrero de 2025, el Memorando de Entendimiento que se había firmado entre Nissan y Honda se dio por cancelado ante la falta de acuerdo entre ambas compañías. En esta imagen de archivo, el director general de Nissan, Makoto Uchida (izquierda), y el de Honda, Toshihiro Mibe (derecha), posan para una foto durante una conferencia de prensa conjunta con otros ejecutivos en Tokio, Japón. (AP Foto/Eugene Hoshiko, archivo)

Si bien una vez llegado a ese punto, se presume que las condiciones están dadas para concretarlo, el último Memorando de Entendimiento de Nissan fracasó. Fue en febrero de 2025 y era el que se había anunciado conjuntamente con Honda para fusionar las dos compañías y convertirse en el tercer fabricante a nivel mundial. Sin embargo, la falta de acuerdo sobre la composición accionaria hizo caer el acuerdo a mediados de año pasado.

“Si ese proceso avanzara y se alcanzara un acuerdo final entre las partes, la operación sería transferida al nuevo distribuidor local, pasando a formar parte de NIBU, la unidad de negocios de Nissan que agrupa a 36 mercados importadores de América Latina”, informó la empresa.

En el mismo comunicado, se confirmó que la comercialización de los vehículos Nissan en Argentina continuará desarrollándose con normalidad, manteniendo la comercialización de su portafolio de productos, el lanzamiento de nuevos modelos y la prestación de los servicios de atención y posventa a través de su red de concesionarios en todo el país. También, explicando lo mencionado con anterioridad, se aseguró la continuidad de las operaciones de Nissan Plan de Ahorro.

Por último, la compañía mencionó, todavía usando el potencial, “que este eventual cambio en el modelo de distribución no modifica el compromiso de Nissan con sus clientes ni su presencia en el mercado argentino, que seguirá siendo respaldada por la experiencia de la marca con los estándares de calidad habituales”.