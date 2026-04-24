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Perú suma otra universidad en la élite académica nacional, según ranking global

Se trata de la Universidad Continental, que aparece en el en el Top 5 en Arquitectura, Ingeniería y Derecho del ranking Scimago 2026

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Mujer enfocada en el estudio universitario, preparándose para exámenes con dedicación. Inmersa en la lectura y aprendizaje constante para el éxito académico. Descubre cómo alcanzar tus metas educativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Continental (UC) aparece en el Top 5 nacional en varias disciplinas evaluadas por el Scimago Institutions Rankings 2026. De acuerdo con los resultados difundidos, ocupa el segundo lugar en Arquitectura, el cuarto en Ingeniería e Ingeniería Mecánica y el quinto en Estudios de Género y Derecho. Además, se ubica en el puesto 10 entre las universidades privadas del Perú en el ranking general.

En el desempeño global, la institución alcanzó el percentil 28, mejorando frente al año anterior, cuando se situaba en el percentil 38. Este avance representa su mejor ubicación histórica en el Scimago Institutions Rankings y la posiciona dentro del 28% superior de instituciones evaluadas a nivel internacional.

¿Qué evalúa el Scimago Institutions Rankings 2026?

El Scimago Institutions Rankings (SIR) evalúa a las universidades en tres dimensiones principales: investigación (50%), innovación (30%) e impacto social (20%). Entre los indicadores considerados se encuentran el impacto de publicaciones científicas, la excelencia con liderazgo, la producción en revistas de alto cuartil, la colaboración internacional, la generación de patentes, la transferencia tecnológica y la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Carreras universitarias - IA - Generación Z - tecnología - 4 de febrero
(Imagen ilustrativa Infobae)

¿En qué otras carreras destaca la Universidad Continental?

La UC también figura en el Top 10 nacional en disciplinas como Ingeniería Civil, Farmacología y Toxicología, Enfermedades Infecciosas, Ciencias Computacionales, Economía y Finanzas, Energía, Matemáticas, Psiquiatría, Salud Mental y Salud Pública. Según la institución, estos resultados evidencian una presencia en áreas vinculadas tanto a la investigación aplicada como a los desafíos científicos y sociales contemporáneos.

El vicerrector de Investigación, Walter Curioso Vílchez, sostuvo que los resultados evidencian un trabajo sostenido en calidad científica, innovación académica y responsabilidad institucional. Añadió que la universidad ha fortalecido sus normas internas para promover buenas prácticas de investigación y establecer lineamientos sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en la generación de conocimiento.

Finalmente, la UC afirmó que estos avances consolidan su presencia en el ámbito internacional y refuerzan su compromiso con el desarrollo científico y tecnológico, la innovación responsable y la investigación con impacto social.

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