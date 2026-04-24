Hallan cientos de bolas de naftalina tóxicas en playas de Florida y abren investigación por posible acto intencional

El hallazgo de cientos de bolas de naftalina tóxicas en St. Pete Beach activa una investigación ambiental en Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo de cientos de bolas de naftalina tóxicas en St. Pete Beach provocó una investigación oficial en Florida, con riesgo directo para una colonia de aves protegidas y un operativo de limpieza urgente. El incidente, detectado el 20 de abril de 2026 en una zona costera a unos 48 kilómetros al suroeste de Tampa, movilizó a la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), voluntarios y organizaciones ambientales como Audubon Florida y Coastal Wildlife Advocacy Group. La presencia de estos pesticidas prohibidos al aire libre ha generado preocupación sobre la seguridad de la fauna y los visitantes, según detalló USA Today y confirmaron autoridades del estado.

La FWC explicó que el uso de bolas de naftalina en exteriores infringe la legislación estatal y federal, ya que estos productos contienen compuestos tóxicos como el naftaleno y el paradiclorobenceno, que pueden afectar gravemente a aves, animales domésticos y personas. La investigación oficial se centra en determinar si la dispersión de los pesticidas fue intencional y si buscaba impedir el anidamiento del charrán pico negro (black skimmer), especie amenazada en la región. Según el reporte de Axios Tampa Bay, la colocación de nuevas bolas tras una primera limpieza refuerza la hipótesis de una acción deliberada.

St. Pete Beach es un área de importancia ecológica por la presencia estacional de colonias de charrán pico negro, especie protegida por la ley de Florida. La intervención de las autoridades ambientales y la cooperación de organizaciones civiles han sido claves para contener los riesgos inmediatos y monitorear el impacto en la biodiversidad local, de acuerdo con información de Tampa Bay Times y Fox 13 News.

¿Qué encontraron las autoridades en St. Pete Beach y cuál fue la magnitud del hallazgo?

Según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), el operativo de limpieza permitió retirar cientos de bolas de naftalina esparcidas sobre la arena y en bolsas plásticas dentro de un cesto de basura. El hallazgo se produjo el 20 de abril de 2026 en un área próxima a los condominios Lido Residences, punto habitual de anidación para el charrán pico negro. Voluntarios y representantes de Audubon Florida retiraron una cantidad significativa de pesticidas, aunque el día siguiente se reportó la aparición de más restos, lo que ha llevado a las autoridades a sospechar de una manipulación intencionada.

Lisa Reich, presidenta de Coastal Wildlife Advocacy Group, estimó que “puede haber miles de bolas de naftalina en la playa”, lo que amplía el alcance del problema y dificulta la limpieza total del área. Según WUSF, el monitoreo continuará durante toda la temporada de anidación y se mantendrá el patrullaje para evitar que nuevos productos tóxicos sean depositados en la zona.

Las bolas de naftalina ilegales afectan una colonia de charrán pico negro, especie amenazada en la costa oeste de Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué el uso de bolas de naftalina en exteriores está prohibido en Florida?

La legislación estatal y las regulaciones federales prohíben el uso de bolas de naftalina fuera de ambientes cerrados. FWC y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) explican que estos productos contienen sustancias altamente tóxicas para la fauna silvestre, los animales domésticos y las personas. El contacto, la inhalación o la ingestión de naftalina pueden causar daños hepáticos, alteraciones neurológicas y la muerte en aves y mamíferos.

De acuerdo con Patch St. Pete, la prohibición busca evitar que estos pesticidas afecten la salud pública y el equilibrio ecológico en espacios abiertos. El uso indebido puede dar lugar a sanciones administrativas y penales, especialmente si se demuestra que la intención era interferir con el ciclo reproductivo de especies protegidas.

¿Qué especie está en mayor riesgo y cuál es su relevancia ecológica?

El charrán pico negro (Rynchops niger) es la especie más amenazada por el incidente. Según Audubon Florida, esta ave costera está catalogada como amenazada en el estado y depende de playas limpias y libres de perturbaciones para su reproducción. Cada año, decenas o cientos de parejas se agrupan para anidar sobre la arena en la costa oeste de Florida, desde mayo hasta principios de septiembre.

La FWC ha advertido que la exposición a la naftalina puede provocar la muerte de adultos y crías, y forzar el abandono del sitio de anidación. “Pueden matarlos, pueden matar a los adultos, pueden matar a los polluelos si las ingieren, puede provocar que toda la colonia abandone su esfuerzo de anidación”, afirmó Reich en declaraciones recogidas por WUSF. Esta situación compromete la conservación de la especie, que ya enfrenta presiones por el desarrollo urbano y la pérdida de hábitat.

El uso de bolas de naftalina en exteriores está prohibido en Florida por su alta toxicidad para fauna silvestre, animales domésticos y personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las consecuencias para la salud de los visitantes y la comunidad?

La presencia de bolas de naftalina en la playa también representa un riesgo para la salud humana. FWC y Audubon Florida han advertido que el calor puede liberar vapores tóxicos, lo que aumenta la probabilidad de intoxicación en niños, mascotas y personas sensibles. Según datos de la EPA, el contacto directo con la naftalina puede causar irritación en ojos y vías respiratorias, así como síntomas más graves en casos de exposición prolongada.

Según Tampa Bay Times, la aparición repetida de bolas de naftalina ha generado inquietud entre los residentes y turistas de St. Pete Beach. Las autoridades locales han reforzado las campañas de sensibilización para evitar el contacto con productos sospechosos y han recordado la importancia de reportar hallazgos al programa Wildlife Alert.

¿Cómo han respondido las autoridades y las organizaciones ambientales a este incidente?

La FWC abrió una investigación formal y estableció canales de denuncia ciudadana a través del programa Wildlife Alert. Audubon Florida desplazó personal y voluntarios para retirar las bolas y monitorear la zona, mientras que la ciudad de St. Pete Beach colabora en la limpieza e investigación.

En declaraciones recogidas por Axios Tampa Bay, portavoces de Audubon Florida señalaron que “interferir con el anidamiento de especies protegidas constituye una violación de la ley”. La organización ha evitado especular sobre el motivo detrás del acto, a la espera de que la investigación oficial avance.

¿Qué antecedentes existen sobre ataques o sabotajes a especies protegidas en Florida?

En años recientes, organizaciones como Coastal Wildlife Advocacy Group y Audubon Florida han documentado incidentes de vandalismo en playas de Florida contra nidos de aves costeras, en especial durante la temporada alta de turismo. Las acciones incluyen destrucción de nidos, uso de pirotecnia y tránsito de vehículos en áreas protegidas.

El caso de St. Pete Beach reaviva el debate sobre la protección de hábitats costeros y la vigilancia sobre la aplicación de la normativa ambiental. Las autoridades han insistido en que la denuncia ciudadana es clave para prevenir daños a la biodiversidad local.

La investigación en St. Pete Beach plantea la hipótesis de un acto intencionado para interferir con el anidamiento de aves protegidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasos siguen en la investigación y qué sanciones pueden aplicarse?

La FWC mantiene abierta la investigación para identificar a los responsables. El uso de pesticidas en espacios públicos y la interferencia con especies protegidas pueden dar lugar a multas severas y penas de cárcel bajo la legislación de Florida.

Según Fox 13 News, las autoridades han pedido la colaboración de la comunidad para aportar información que permita avanzar en la identificación de quienes colocaron las bolas de naftalina. El monitoreo en la playa continuará hasta garantizar la seguridad de la fauna y los visitantes.

¿Dónde consultar información oficial y cómo colaborar con la protección de las aves?

La FWC publica actualizaciones sobre la investigación y recomendaciones de seguridad en fwc.myflorida.com. Audubon Florida y Coastal Wildlife Advocacy Group ofrecen información sobre campañas de conservación y formas de reportar incidentes en sus portales oficiales.

Para notificar hallazgos o conductas sospechosas, la línea directa Wildlife Alert está disponible para residentes y visitantes. La colaboración comunitaria resulta fundamental para proteger a especies amenazadas y preservar los ecosistemas costeros.