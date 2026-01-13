Salud

Seis hábitos cotidianos que dañan la salud sin que lo notes y cómo empezar a cambiarlos

Diversos comportamientos, como el uso excesivo del teléfono o la falta de ejercicio de fuerza, pueden impactar negativamente si no se identifican y modifican a tiempo

Guardar
Diversos hábitos cotidianos pueden perjudicar
Diversos hábitos cotidianos pueden perjudicar gravemente la salud física y mental sin que las personas se den cuenta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos hábitos silenciosos del día a día pueden estar perjudicando la salud física y mental sin que muchas personas lo noten, según Very Well Health. Reconocer y modificar estos comportamientos es clave para preservar el bienestar y evitar problemas futuros.

Frecuentemente, ciertas rutinas perjudiciales son parte de la vida cotidiana por brindar comodidad o sensación de control. Sin embargo, Very Well Health destaca la importancia de identificar estas prácticas y comenzar a cambiarlas, proponiendo recomendaciones prácticas para cada caso.

1. Saltearse el entrenamiento de fuerza

El primer hábito señalado por la publicación es dejar de lado los ejercicios de fortalecimiento muscular en la rutina. A pesar de que el ejercicio cardiovascular suele ser el más priorizado, fortalecer los músculos y conservar la movilidad ayuda a reducir el riesgo de caídas, en especial durante la adultez.

La importancia del fortalecimiento muscular
La importancia del fortalecimiento muscular resalta en las recomendaciones para una rutina de ejercicio más efectiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Very Well Health sugiere que el entrenamiento de fuerza puede iniciarse en casa, utilizando pesas ligeras y manteniendo la regularidad.

2. Estar constantemente con el teléfono

El uso excesivo del teléfono merece atención. Según especialistas citados por Very Well Health, pasar mucho tiempo frente a las pantallas afecta la visión y puede impactar negativamente la salud mental.

Entre las consecuencias posibles figuran la reducción de la capacidad de concentración, aumento de ansiedad y depresión, y dificultades en las relaciones interpersonales.

Como medida, el medio aconseja desactivar notificaciones que no sean esenciales, aplicar la regla del 20-20-20 para descansar los ojos y mantener el teléfono lejos de la habitación en ciertos periodos, promoviendo límites más saludables.

El uso excesivo del teléfono
El uso excesivo del teléfono móvil afecta negativamente la salud mental, según especialistas en bienestar digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Frontiers in Psychiatry pone en evidencia los efectos del uso excesivo de smartphones en adolescentes y jóvenes adultos, asociando este hábito con problemas psiquiátricos como depresión, ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, TDAH y trastornos por consumo de alcohol.

Además, identifica vínculos con dificultades en la regulación emocional, baja autoestima, problemas de sueño, menor estado físico, alimentación poco saludable, dolores físicos y alteraciones en la materia gris cerebral.

El uso excesivo también se relaciona con deterioro de funciones cognitivas, control inhibitorio reducido y patrones de adicción a redes sociales, lo que produce impacto en las relaciones familiares y sociales, y en el bienestar general.

3. No mantener la flexibilidad mental

La flexibilidad mental es otro factor relevante. Very Well Health explica que este concepto abarca habilidades emocionales como dejar atrás el perfeccionismo y suavizar pensamientos extremos que generan tensión y frenan el progreso.

Permitir errores y adaptar los objetivos, por ejemplo, optando por paseos más breves cuando el tiempo escasea o moderando la dieta después de excesos, puede favorecer el desarrollo personal y reducir el estrés.

4. Estar sentado demasiado tiempo

El sedentarismo representa un riesgo
El sedentarismo representa un riesgo para la salud al aumentar el peso corporal y la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sedentarismo también fue mencionado entre los riesgos. Permanecer sentado por periodos largos está vinculado al aumento de peso, mayor presión arterial, desajustes en la glucosa y disminución tanto de masa muscular como de flexibilidad.

Para contrarrestarlo, Very Well Health recomienda interrumpir los tiempos prolongados sin moverse con episodios cortos de actividad. Levantarse, caminar algunos minutos o sumar pequeñas pausas activas puede mejorar la circulación y aumentar la vitalidad.

5. Tener un horario de sueño extraño

Los horarios de sueño irregulares constituyen otro hábito perjudicial. La falta de constancia en el descanso dificulta la concentración, el equilibrio emocional y la energía física.

Las recomendaciones para un sueño saludable han priorizado tradicionalmente la duración, aunque otros factores como la calidad, el horario y la regularidad también resultan importantes, informa la National Sleep Foundation.

La irregularidad en los horarios
La irregularidad en los horarios de sueño afecta negativamente la concentración y el rendimiento diario, según la National Sleep Foundation (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variabilidad en los horarios de sueño, común en la sociedad moderna debido a la exposición irregular a la luz, se ha asociado con riesgos para la salud física y mental. Introducir acciones sencillas —como guardar el teléfono antes de dormir y mantener una rutina nocturna estable— contribuye a consolidar un sueño reparador y a potenciar el bienestar.

6. Ser reactivo en lugar de proactivo con respecto a la salud

Por último, Very Well Health advierte sobre el peligro de mantener una postura exclusivamente reactiva frente a la salud en vez de priorizar la prevención.

Aunque no es posible controlar todas las variables, adoptar rutinas saludables —actividad física, alimentación equilibrada, sueño regular, evitar el tabaco y asistir a revisiones médicas— ayuda a reducir riesgos cotidianos.

Temas Relacionados

Hábitos perjudicialesHábitos saludablesBienestarSalud físicaSalud mentalVery Well HealthNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Postbióticos: qué son y cómo podrían mejorar la salud intestinal, según expertos

Expertos de Harvard Health indican que estos compuestos podrían favorecer el equilibrio del microbioma y la salud digestiva, aunque la evidencia es inicial

Postbióticos: qué son y cómo

El consumo diario de alcohol podría aumentar hasta un 50% el riesgo de cáncer bucal, según un nuevo estudio

Una investigación reciente advierte que incluso una copa diaria de bebidas alcohólicas se asocia con un mayor riesgo de enfermedad oral

El consumo diario de alcohol

Nueva pastilla puede informar cuando la has ingerido

Healthday Spanish

Nueva pastilla puede informar cuando

Existe un anticonceptivo autoinyectable, pero la mayoría de los médicos no lo recetan

Healthday Spanish

Existe un anticonceptivo autoinyectable, pero

Tripulación de astronautas regresa antes de tiempo de la estación espacial por problema médico

Healthday Spanish

Tripulación de astronautas regresa antes
DEPORTES
Fue campeón de boxeo, se

Fue campeón de boxeo, se hizo pastelero y ahora sus tortas se venden por miles de dólares: “Mis creaciones no pueden replicarse”

Las revelaciones del padre de los Benavides: el pedido a Kevin para que deje las motos y el secreto de Luciano para ganar el Rally Dakar

Un ex piloto de Fórmula 1 fue arrestado por agresión tras una carrera de karting en la que participó su hijo

La leyenda que podría dirigir al Manchester United tras la salida de Ruben Amorim

“La situación es caótica”: se agudiza la crisis en Ferrari por el desarrollo del nuevo monoplaza de la F1 para 2026

TELESHOW
Pablito Castillo, de las redes

Pablito Castillo, de las redes al debut teatral en Villa Carlos Paz: “Siento que llegué a lo que soñaba”

Así fue la Cena de Famosos 2026 en Punta del Este: Pampita, Alfano y Jelinek encendieron la noche

Una eliminación inesperada sorprendió en MasterChef Celebrity: quién se despidió del programa

Marta Fort se cansó y explotó contra su primo John: “No puede exponer a la familia de esa manera”

La tierna foto de Fito Páez junto a sus dos hijos: cómo están hoy y a qué se dedican

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO | Human Rights

EN VIVO | Human Rights Watch instó al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar ante los asesinatos en Irán

Lee Jae Myung y Sanae Takaichi se reunieron para mejorar la cooperación entre Corea del Sur y Japón en medio de la tensión con China

Rusia lanzó un ataque masivo con drones contra Kharkiv: al menos cuatro muertos y varios heridos

Luna Miguel: “Hay una ‘netflixificación’ de la vida que es totalmente terrorífica”

Cómo la IA permitió hallar una pintura gótica del siglo XV desaparecida