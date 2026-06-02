República Dominicana y Surinam establecen acuerdos para fortalecer alianza bilateral

Luis Abinader y Jennifer Simons firman hoja de ruta para fortalecer la relación bilateral entre República Dominicana y Surinam en turismo, comercio y educación./ (Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana)

Los presidentes Luis Abinader y Jennifer Simons firmaron en Santo Domingo una hoja de ruta para ampliar la relación entre República Dominicana y Surinam en áreas como turismo, agricultura, comercio, inversión, educación y coordinación internacional, según la declaración conjunta difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana.

El acuerdo incluyó un anuncio con efecto directo sobre los viajes: el gobierno de Surinam permitirá la entrada sin visa turística a dominicanos con pasaporte ordinario que tengan visas vigentes de Estados Unidos o del espacio Schengen, de acuerdo con el mismo documento oficial.

La medida sobre visados se sumó al impulso de la conectividad aérea entre ambos países, un eje que ambos gobiernos vincularon con una mayor integración económica y turística, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. En esa misma línea, Abinader y Simons celebraron la operación de la ruta de Sky High Dominicana entre Santo Domingo y Paramaribo.

Simons llegó ayer a República Dominicana y finaliza hoy su visita, tras una invitación de Abinader. Durante la reunión bilateral en Santo Domingo, ambos mandatarios reafirmaron los lazos de amistad, solidaridad y cooperación, y acordaron elevar la relación bilateral a una alianza económica estratégica, según el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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El documento oficial señala que los dos gobiernos mantendrán consultas políticas periódicas de alto nivel sobre asuntos bilaterales, regionales e internacionales. Entre los temas definidos figuran la seguridad regional, el cambio climático, la seguridad alimentaria, la resiliencia económica y otros desafíos compartidos, según la declaración.

Ambos países acuerdan consultas políticas periódicas de alto nivel para abordar seguridad regional, cambio climático y resiliencia económica./ (Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana)

En materia turística, ambos gobiernos informaron avances hacia la firma de un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Turismo entre el Ministerio de Turismo de República Dominicana y el Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Turismo de Surinam. Los presidentes instaron a completar los pasos pendientes para formalizar ese instrumento.

La agricultura apareció como otro de los ejes centrales del encuentro. Abinader y Simons acordaron fortalecer la cooperación bilateral mediante intercambio de conocimientos, experiencias, tecnologías y mejores prácticas, además de desarrollar e implementar un Plan de Acción con áreas prioritarias de colaboración, según el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El documento vinculó esa agenda agrícola con la seguridad alimentaria, la resiliencia económica y el desarrollo sostenible de ambos países. También incluyó el compromiso de trabajar de forma coordinada frente a desafíos comunes en esos campos, de acuerdo con la declaración.

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En comercio e inversión, los mandatarios coincidieron en que existe potencial para ampliar y diversificar los intercambios bilaterales, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por eso acordaron explorar mecanismos para facilitar el acceso a los mercados, reducir barreras comerciales y aumentar la participación del sector privado.

Los gobiernos impulsan iniciativas de cooperación cultural, intercambios educativos y la apertura de embajadas residentes para fortalecer el diálogo diplomático./ (Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana)

Como parte de esa agenda, celebraron la firma de un memorando entre la Agencia de Comercio e Inversión de Surinam, SITA, y el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, Pro Dominicana, según la declaración conjunta. El texto oficial indica que ese instrumento busca fortalecer los lazos económicos y comerciales entre las dos naciones.

Los presidentes también acordaron promover una mayor articulación entre cámaras de comercio, asociaciones empresariales y agencias de promoción de inversiones. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, ambos gobiernos atribuyeron al sector privado un papel en el crecimiento económico, la innovación, la creación de empleo y la generación de oportunidades.

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En educación y desarrollo de capacidades, se firmó un Acuerdo Marco de Cooperación Académica entre el Instituto Diplomático de Surinam y el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular de la República Dominicana, de acuerdo con la declaración. El documento añadió que ambas partes impulsarán becas, programas de capacitación, educación especializada e intercambio de conocimientos para estudiantes, profesionales y funcionarios públicos.

La agenda bilateral también incorporó cooperación cultural y educativa, con la intención de promover acuerdos, intercambios académicos, becas, iniciativas culturales y programas de enseñanza de idiomas, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el plano consular y migratorio, los mandatarios coincidieron en que abrir embajadas residentes en sus capitales profundizaría la relación y facilitaría un diálogo diplomático permanente, y respaldaron como paso inicial el nombramiento de cónsules honorarios en ambos países.

Abinader y Simons coordinarán posiciones sobre Haití y en foros regionales

Abinader y Simons coordinan posiciones sobre Haití y expresan preocupación por la situación del país, llamando a una solución internacional sostenible./ (Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana)

La declaración conjunta indicó que República Dominicana y Surinam continuarán coordinando posiciones en candidaturas internacionales y en organismos multilaterales. El documento mencionó de forma expresa a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y a la Asociación de Estados del Caribe como espacios de trabajo conjunto.

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Ambos gobiernos reafirmaron además su compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional y la cooperación regional para enfrentar el cambio climático, la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible, la resiliencia económica y la delincuencia organizada transnacional, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. También respaldaron la consolidación del Gran Caribe como una región de paz, estabilidad, resiliencia y prosperidad.

Sobre Haití, los dos presidentes expresaron preocupación por la situación del país y subrayaron que su estabilización es importante para la región, de acuerdo con la declaración conjunta. En ese punto exhortaron a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para alcanzar una solución integral y sostenible que respete los derechos humanos, según el documento oficial.