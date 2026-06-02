Chevron presentó un megaproyecto bajo el RIGI para invertir USD 13.800 millones en Vaca Muerta

La petrolera estadounidense Chevron presentó un nuevo proyecto en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que contempla un desembolso de USD 13.800 millones destinado al desarrollo petrolero de El Trapial. Esta iniciativa amplía la presencia de la compañía en Vaca Muerta y se produce después de que ejecutivos de la empresa destacaran mejoras en las condiciones para invertir en la Argentina.

La solicitud se presentó este martes bajo el RIGI, según informó la propia compañía. En un breve comunicado, expresó: “Chevron reconoce los esfuerzos del gobierno argentino por los importantes avances logrados para el desarrollo de los recursos energéticos de Argentina. Marcos como el RIGI, que contribuyen a la previsibilidad regulatoria e incentivan las decisiones de inversión a largo plazo, son pasos clave para la industria energética de Argentina”.

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La petrolera estadounidense ya opera y posee el bloque El Trapial, además de contar con una participación no operativa del 50% en las concesiones Loma Campana y Narambuena. Estas áreas son desarrolladas en conjunto con YPF, la principal productora de hidrocarburos del país.

Apuesta por Vaca Muerta

Chevron fue la primera gran petrolera en invertir en Vaca Muerta junto con YPF, en el bloque de shale oil Loma Campana, a partir de 2013. La petrolera americana está, junto con la francesa TotalEnergies y la angloholandesa Shell, entre las multinacionales que permanecieron en la formación pese al éxodo de empresas extranjeras iniciado en 2024, después de la apertura de la economía.

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En marzo de este año, en el marco del CERAWeek by S&P Global que tuvo lugar en Houston, Estados Unidos, el CEO global de Chevron, Mike Wirth, reconoció que, aunque la Argentina seguía teniendo problemas impositivos, laborales y de apertura comercial, sostuvo que comenzó a ver avances concretos en el clima de inversión.

La reunión de ejecutivos de Chevron con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González

Wirth dijo en ese evento: “La geología es excelente”. También afirmó: “El desafío en la Argentina siempre estuvo más bien arriba del suelo”. De hecho, el ejecutivo señaló que la disponibilidad y la productividad de los recursos naturales nunca estuvieron en discusión y agregó que los obstáculos vinculados con leyes laborales, restricciones para importar equipos y limitaciones para exportar producción empezaron a ser abordados de manera sistemática.

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“Nuestra satisfacción con la geología es grande y yo esperaría que, con el tiempo, observemos avances sostenidos en el entorno local”. En esa misma exposición, elogió al presidente Javier Milei por “mejorar la capacidad de inversión” en el país.

Durante su presentación en el Hilton Américas de Houston, Wirth volvió a incluir a Argentina en el mapa global del shale de la empresa, al punto que la mencionó, junto con Bolivia, la cuenca Permian y Bakken, dentro de una misma cartera de yacimientos no convencionales administrados bajo una estructura unificada.

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El CEO de Chevron Mike Wirth en CERAWeek

Ese esquema, de acuerdo con el ejecutivo, busca acelerar la transferencia de tecnología, capital humano y mejores prácticas entre países. Bajo esa lógica, la Argentina dejó de figurar como un mercado periférico y pasó a ser uno de los activos en los que la compañía espera seguir mejorando productividad y costos.

Según dijo Wirth en Houston, “Chevron prevé que Vaca Muerta desempeñe un papel más importante en su cartera de productos en los próximos años”. Esa definición funciona como antecedente inmediato de la presentación del proyecto para El Trapial.

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El gobierno argentino y directivos de la empresa ya habían conversado sobre esta iniciativa a comienzos de mayo, durante un viaje que el Presidente Javier Milei realizó a Los Ángeles junto con el ministro de Economía Luis Caputo. Según confirmaron fuentes oficiales a este medio, en ese encuentro los ejecutivos anticiparon el proyecto al Gobierno y manifestaron su interés en ampliar su presencia y profundizar su estrategia en Argentina.