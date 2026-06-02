De cuánto son las jubilaciones de ANSES en junio 2026

En junio 2026, las jubilaciones de ANSES incluyen actualización por inflación, bono extraordinario y medio aguinaldo, lo que incrementa el monto mensual (Imagen Ilustrativa Infobae)

En junio de 2026, los beneficiarios del sistema previsional administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) percibirán haberes que acumulan tres conceptos simultáneos: la actualización mensual por inflación, el bono extraordinario y el medio aguinaldo. La confluencia de estos tres ítems en un mismo período de cobro eleva los montos totales por encima de los valores habituales de cualquier mes del año.

La fórmula de movilidad previsional vigente establece que los haberes se ajustan cada mes con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Para junio, el porcentaje de incremento que rige es el registrado en abril, que fue del 2,58%. Este mecanismo de actualización automática tiene como objetivo preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la evolución de los precios. El universo de beneficiarios que recibe sus haberes a través de ANSES abarca a jubilados del régimen contributivo, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y perceptores de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otras prestaciones.

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El cronograma de pagos se estructura según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario y contempla los feriados nacionales, con el fin de garantizar el acceso a los fondos en todas las fechas previstas.

La movilidad previsional ajusta las jubilaciones de ANSES según la inflación medida por el IPC dos meses antes de cada liquidación (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las jubilaciones en junio 2026

El haber mínimo para los jubilados de ANSES en junio de 2026 es de $403.318 brutos. Una vez descontado el aporte al PAMI, el monto neto queda en $391.218. A ese valor se suma el bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el total mensual a $473.318 brutos y $461.218 netos —sin considerar el aguinaldo.

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Con la acreditación del medio aguinaldo, que equivale al 50% del mayor haber mensual del semestre, quienes perciban la jubilación mínima cobrarán en junio un total bruto de $674.977, resultado de la suma del haber mensual, el bono y el aguinaldo.

En el extremo opuesto de la escala, la jubilación máxima asciende a $2.713.948 brutos tras el aumento, con un ingreso neto de $2.563.211 luego del descuento al PAMI. El aguinaldo correspondiente para este grupo es de $1.356.974, lo que lleva el total del mes a $4.070.922,27.

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En todos los casos, el pago del aguinaldo se realiza en la misma fecha que la prestación principal, de acuerdo al cronograma de ANSES.

La jubilación mínima de ANSES alcanza los $403.318 brutos y suma bono de $70.000, llevando el ingreso mensual a $473.318 brutos, sin aguinaldo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa con el bono

El bono previsional de $70.000 está vigente desde marzo de 2024 y se acredita junto al haber mensual, sin necesidad de trámites adicionales por parte del beneficiario. Su destino principal son quienes cobran el haber mínimo, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los perceptores de pensiones no contributivas.

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Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el bono se otorga de manera proporcional hasta alcanzar un tope de $473.317,99. Una vez que el haber más el bono alcanzan ese valor, el complemento deja de aplicarse. En junio, el bono se abona junto al haber mensual y al medio aguinaldo, en la fecha que corresponda según la terminación del DNI de cada titular.

De cuánto es la PUAM

Los titulares de la PUAM percibirán en junio un haber de $322.654, al que se suma el bono extraordinario de $70.000. El medio aguinaldo para este grupo se calcula en $161.327, de modo que el ingreso total a percibir en el mes alcanza los $553.981,59.

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La PUAM está destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación contributiva. Al igual que el resto de las prestaciones de ANSES, su actualización sigue la fórmula de movilidad basada en el IPC.

El bono previsional de $70.000 se paga automáticamente a quienes cobran la mínima, la PUAM y pensiones no contributivas, sin trámites extras

Los montos de las otras pensiones

Las Pensiones No Contributivas (PNC) —tanto por invalidez como por vejez— registran en junio un haber de $282.322,60. A ese monto se adiciona el bono de $70.000 y el aguinaldo de $141.161,30, lo que arroja un total de $493.483,90 para el mes. Estas prestaciones equivalen al 70% de una jubilación mínima, dado que sus beneficiarios no completaron los aportes previsionales requeridos por el sistema contributivo.

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La excepción dentro del esquema de PNC es la Pensión para Madres de 7 Hijos, cuyo haber se equipara al de la jubilación mínima: $403.317,99. Con el bono de $70.000, el subtotal mensual asciende a $473.317,99. Al incorporar el medio aguinaldo de $201.659, el ingreso total de las beneficiarias de esta prestación llega a $674.976,99, el mismo monto que percibe un jubilado con haber mínimo.

El cronograma de pago de las PNC abarca desde el 8 hasta el 12 de junio, con las fechas distribuidas según la terminación del DNI de cada beneficiario. Todos los conceptos —aumento, bono y aguinaldo— se acreditan de forma automática, sin necesidad de trámite adicional.

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