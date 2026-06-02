Honduras

Israel enviará brigadas médicas y agrícolas a Honduras

El apoyo esta centrado como parte de una agenda de cooperación que busca apoyar áreas estratégicas como salud, agricultura e innovación.

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Israel comparte conocimientos en manejo de recursos hídricos, agricultura tecnificada e innovación tecnológica con instituciones hondureñas.
Israel fortalece la cooperación con Honduras mediante programas en salud, agricultura e innovación, según funcionarios de ambos países.

Israel reafirmó su apoyo a Honduras con programas de cooperación en salud, agricultura e innovación, según anunciaron la directora de MASHAV, Eynat Shlein, y el embajador de Israel en Honduras, Nadav D. Goren, tras una reunión con el presidente Nasry Asfura en Casa Presidencial.

Las autoridades israelíes informaron que durante las primeras semanas de julio llegarán al país brigadas médicas especializadas para brindar asistencia y fortalecer las capacidades del sistema sanitario nacional. También anticiparon nuevas jornadas de apoyo durante octubre.

La misión incluirá brigadas enfocadas en el sector agrícola para compartir conocimientos, tecnologías y experiencias orientadas a mejorar la productividad y fortalecer la seguridad alimentaria.

El embajador Nadav D. Goren señaló que estas iniciativas son resultado de la relación entre ambos países y responden a solicitudes planteadas por el Gobierno hondureño para impulsar proyectos de desarrollo en áreas prioritarias.

“Estamos trabajando en temas de salud, agricultura, innovación y otras áreas importantes. Valoramos mucho esta amistad y estamos actuando de manera rápida para ayudar a este gobierno amigo a alcanzar sus objetivos”, expresó la directora de MASHAV, Eynat Shlein.

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Cooperación en salud, agricultura e innovación

Shlein indicó además que esta es su primera visita oficial a Honduras y manifestó su optimismo sobre la ejecución de los proyectos de cooperación que ambos gobiernos planifican en conjunto.

Israel comparte conocimientos en manejo de recursos hídricos, agricultura tecnificada e innovación tecnológica con instituciones hondureñas. (Cortesía: Adriana Mira)
Israel comparte conocimientos en manejo de recursos hídricos, agricultura tecnificada e innovación tecnológica con instituciones hondureñas. (Cortesía: Adriana Mira)

La funcionaria señaló que la experiencia israelí en manejo de recursos hídricos, agricultura tecnificada, innovación tecnológica y fortalecimiento de servicios de salud puede aportar soluciones para enfrentar desafíos comunes.

Las autoridades hondureñas valoraron el respaldo brindado por Israel y destacaron la importancia de ampliar los mecanismos de cooperación bilateral en beneficio de la población.

Histórica relación bilateral

Honduras e Israel mantienen relaciones diplomáticas desde 1950 y, durante las últimas décadas, han fortalecido sus vínculos mediante programas de cooperación técnica, educativa, agrícola y de desarrollo.

Uno de los momentos de esa relación ocurrió en 2021, cuando Honduras inauguró oficialmente su embajada en Jerusalén y pasó a integrar el grupo de países que reconocen a esa ciudad como sede del Gobierno israelí.

Autoridades hondureñas y representantes diplomáticos acompañaron el acto conmemorativo realizado en Tegucigalpa.(FOTO: TNH)
Autoridades hondureñas y representantes diplomáticos acompañaron el acto conmemorativo realizado en Tegucigalpa.(FOTO: TNH)

A través de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Israel (MASHAV), cientos de profesionales hondureños han participado en programas de capacitación en agricultura, manejo del agua, innovación tecnológica, emprendimiento, salud pública y desarrollo comunitario.

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Programas y misiones en marcha

Expertos israelíes también han colaborado en proyectos destinados a mejorar la productividad agrícola y fortalecer capacidades técnicas en instituciones hondureñas.

En los últimos años, la cooperación bilateral incluyó misiones médicas, intercambio de conocimientos en tecnología aplicada al desarrollo y asistencia técnica para la modernización de procesos productivos, especialmente en zonas rurales.

La llegada de las brigadas médicas y agrícolas forma parte de una agenda de trabajo orientada a fortalecer el intercambio de conocimientos entre profesionales de ambos países.

Israel ha sido considerado por Honduras como un socio estratégico en materia de innovación y transferencia de conocimiento. En ese sentido, las nuevas misiones anunciadas podrían servir como punto de partida para futuros proyectos de mayor alcance en áreas de desarrollo económico y modernización industrial e institucional.

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