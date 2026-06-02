En qué van a usar el aguinaldo los argentinos: la tendencia que expone cómo cambió la economía cotidiana

El uso del Sueldo Anual Complementario para cancelar deudas creció 14 puntos porcentuales en comparación con junio de 2025

El 23% de los argentinos destinará el aguinaldo al pago de deudas durante el primer semestre de 2026, según un relevamiento de Focus Market. El economista y director de la consultora Damián Di Pace explicó en Infobae en Vivo que el aumento de la morosidad, la pérdida del poder adquisitivo y las altas tasas afectaron las finanzas de los hogares. El informe también registró un crecimiento de 14 puntos porcentuales en el uso del aguinaldo para cancelar deudas frente al año anterior.

El dato refleja “la macro en la micro”, aseguró Di Pace, y relacionó el endeudamiento con el contexto económico del segundo semestre de 2025. “Tuviste una suba de tasa, aceleración de la inflación y pérdida de poder adquisitivo del salario”, afirmó.

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El economista sostuvo que el aumento de las deudas también impactó sobre bancos y billeteras virtuales. Según explicó, muchas entidades comenzaron procesos de refinanciación y reestructuración para recuperar parte de los créditos otorgados.

El aumento de la morosidad y la pérdida del poder adquisitivo reconfiguraron las prioridades financieras de los hogares argentinos

El aumento de la morosidad y el uso del aguinaldo

El relevamiento mostró un cambio en el destino del aguinaldo respecto del año anterior. En junio de 2025, solo el 9% de los consultados utilizaba ese ingreso para pagar deudas. El nuevo informe elevó ese porcentaje al 23%.

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Di Pace explicó que el escenario económico modificó las prioridades de consumo. “Muchos van a tratar de compensar lo que implica la mora”, afirmó. También indicó que el refinanciamiento se extendió tanto en bancos como en plataformas financieras digitales.

El economista diferenció los procesos de refinanciación y reestructuración. Según explicó, la refinanciación permite ampliar plazos y reducir intereses punitorios. En cambio, la reestructuración modifica las condiciones originales del crédito para recuperar parte del capital prestado.

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“Si vos le seguís dando punitorios y cobrando intereses, se hace inviable hacia futuro”, sostuvo Di Pace. También afirmó que muchas entidades financieras aceptan quitas para evitar mayores pérdidas.

Al mismo tiempo, el economista sostuvo que el nivel de mora dejó de crecer en las últimas semanas. “No crece más, eso ya es bueno”, afirmó. Sin embargo, aclaró que las entidades financieras todavía enfrentan dificultades para recuperar créditos.

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ARCA y ARBA intensifican controles y embargos sobre contribuyentes y pequeñas empresas con deudas acumuladas, afirmó Di Pace

La presión sobre el consumo y los impuestos

Di Pace afirmó que el endeudamiento afecta el consumo y la recaudación fiscal. Según explicó, muchas familias utilizan parte de sus ingresos para cancelar obligaciones financieras y reducen otros gastos.

“Hay menor nivel de consumo porque vos estás usando parte de tu ingreso disponible para pagar deudas”, señaló. También sostuvo que algunos contribuyentes dejan de pagar impuestos para afrontar gastos urgentes. El economista relacionó esa situación con la caída de la recaudación durante varios meses.

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Asimismo, indicó que organismos como ARCA y ARBA incrementaron controles y embargos sobre contribuyentes con deudas. “ARBA está fuerte”, afirmó. También sostuvo que la presión alcanza a pequeñas y medianas empresas.

Esquema tributario

Entre otras cosas, el economista cuestionó el peso de los impuestos provinciales y municipales sobre las empresas. “Argentina está cara en impuestos”, afirmó. También criticó el impacto de ingresos brutos sobre las actividades productivas. “Es imposible competir con este nivel de carga”, sostuvo.

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Di Pace describió un esquema con retenciones en provincias como Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Tucumán y Tierra del Fuego. Según explicó, esos descuentos afectan el flujo financiero de las empresas desde el inicio de cada operación.

Al mismo tiempo cuestionó los mecanismos de percepción anticipada de impuestos. “El Estado supone que vos ganaste incluso dándote pérdida en tu flujo futuro”, afirmó sobre el impuesto a las ganancias presuntas.

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El debate por la competitividad de las pymes

El consultor señaló que algunas actividades vinculadas a minería, energía, agro y economía del conocimiento mantienen niveles de crecimiento. Según explicó, esos sectores demandan servicios de logística, automatización y transporte. “Hay falta de pymes en esos sectores”, afirmó y mencionó oportunidades para empresas que presten servicios a proyectos mineros y energéticos.

Sin embargo, Di Pace sostuvo que muchas industrias y comercios todavía enfrentan problemas por la debilidad del consumo interno. “La demanda débil es peor que la importación”, señaló.

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Además, afirmó, las empresas necesitan mejorar productividad y reducir costos para competir. Y reclamó acuerdos fiscales entre provincias y Nación para disminuir impuestos distorsivos.

“Es imposible competir con diez retenciones sobre una misma operación”, sostuvo. Además, advirtió que la presión tributaria afecta la inversión y el desarrollo de nuevas empresas.

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