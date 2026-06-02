Los 5 beneficios comprobados del jugo de limón, según la ciencia

El jugo de limón, rico en vitamina C, contribuye a fortalecer el sistema inmune y protege contra agentes infecciosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de limón se ha consolidado como uno de los ingredientes más valorados por la ciencia nutricional, por sus efectos positivos en la salud humana. Diversos estudios internacionales destacan que consumir esta bebida aporta ventajas que van desde fortalecer el sistema inmune hasta prevenir la formación de cálculos renales, según informes de Healthline, Cleveland Clinic y WebMD.

Los 5 beneficios del jugo de limón

Diversos estudios avalan que el jugo de limón ayuda a prevenir la formación de cálculos renales debido a su contenido de ácido cítrico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Refuerzo del sistema inmune

La vitamina C, componente esencial del jugo de limón, es uno de los mayores aliados para el funcionamiento de las defensas del organismo. Según detalló la Cleveland Clinic, un solo limón puede aportar cerca de la mitad del requerimiento diario de vitamina C en adultos. Este nutriente actúa como antioxidante, ayudando a proteger las células de los daños producidos por los radicales libres. Además, la WebMD subraya que la vitamina C contribuye a la formación de colágeno, facilita la cicatrización y mejora la absorción de hierro proveniente de alimentos de origen vegetal.

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Prevención de cálculos renales

El ácido cítrico presente en el jugo de limón es otro elemento destacado por su capacidad para modificar la química de la orina. De acuerdo con la National Kidney Foundation, incorporar aproximadamente 120 mililitros (4 onzas) de jugo de limón diluido en agua cada día puede elevar el nivel de citrato urinario, lo que reduce la posibilidad de que se formen cálculos renales. WebMD informa que esta propiedad ha sido confirmada en pruebas clínicas, donde se observó que el consumo regular de jugo de limón ayuda a impedir la cristalización de sales minerales responsables de las piedras en el riñón.

El jugo de limón, al aumentar la cantidad de citrato en la orina, dificulta la formación de los cálculos renales, según la Cleveland Clinic.

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Mejora de la absorción de hierro

El jugo de limón incrementa la absorción de hierro no hemo, lo que beneficia especialmente a quienes siguen dietas vegetarianas o veganas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La deficiencia de hierro es una de las causas más frecuentes de anemia en el mundo. Un aporte suficiente de vitamina C, como el que proporciona el jugo de limón, favorece que el organismo absorba mejor el hierro no hemo, presente principalmente en vegetales y legumbres.

Según Healthline, combinar jugo de limón con alimentos ricos en hierro incrementa notablemente la absorción de este mineral, lo que contribuye a reducir el riesgo de anemia, especialmente en personas que siguen dietas vegetarianas o veganas.

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Protección cardiovascular

Los compuestos antioxidantes y los flavonoides del jugo de limón, como la hesperidina y la diosmina, han sido estudiados por su efecto beneficioso sobre el sistema cardiovascular. Healthline describe que estos compuestos ayudan a disminuir los niveles de colesterol LDL (“malo”), fortalecen los vasos sanguíneos y reducen la inflamación arterial. Además, una dieta rica en vitamina C se asocia con una menor incidencia de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, de acuerdo con datos de WebMD.

“Los flavonoides presentes en el limón pueden reducir el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular”, resaltó la Cleveland Clinic en un reporte reciente.

Apoyo a la digestión y la hidratación

El jugo de limón, al consumirse diluido en agua, facilita la hidratación diaria, aspecto clave para mantener el correcto funcionamiento de todos los sistemas corporales. La Cleveland Clinic remarcó que añadir limón al agua puede hacer más agradable el consumo de líquidos, contribuyendo a una mejor hidratación. Además, el ácido cítrico del limón estimula la secreción de jugos gástricos, lo que apoya el proceso digestivo, según Healthline.

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Por su bajo aporte calórico y su capacidad para sustituir bebidas azucaradas, el jugo de limón se posiciona también como una opción adecuada en planes de control de peso, como subrayó WebMD. No existen pruebas de que el limón acelere el metabolismo, pero su inclusión en la dieta puede ayudar a reducir la ingesta calórica total.

Seguridad y límites

Expertos aconsejan tomar el jugo de limón siempre diluido y evitar el contacto prolongado con los dientes para prevenir erosión dental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el jugo de limón es bien tolerado por la mayoría de las personas, los expertos recomiendan ingerirlo siempre diluido y evitar el contacto prolongado con los dientes para reducir el riesgo de erosión dental, según la Cleveland Clinic. Por otra parte, no existen evidencias suficientes para afirmar que el jugo de limón previene o trata el cáncer o enfermedades graves, como advierten Healthline y Medical News Today.

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El jugo de limón se destaca por su contenido en vitamina C, ácido cítrico y antioxidantes, que contribuyen a la prevención de cálculos renales, el fortalecimiento del sistema inmune, la mejora de la absorción del hierro, la protección cardiovascular y el apoyo a la hidratación y la digestión. Sus beneficios están respaldados por diversas investigaciones científicas, aunque su consumo debe formar parte de una alimentación equilibrada.