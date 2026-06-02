Quién es Tomás Núñez, el acusado por secuestrar y asesinar a puñaladas a su pareja en Temperley

Noelia Romero fue asesinada por su novio en su propia casa.

Después de secuestrar y asesinar a puñaladas el pasado sábado a Noelia Carolina Romero (30), su novia, en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora, Tomás Adrián Núñez (30) intentó quitarse la vida del mismo modo: se autolesionó con una cuchilla de cocina en el cuello y ambas muñecas, pero no logró su cometido y terminó hospitalizado y detenido.

En ese contexto, fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que este lunes Núñez fue indagado en la sala del Hospital Luisa C. de Gandulfo donde se encuentra internado por el fiscal Jorge Grieco, quien tomó el caso luego de la intervención incial de su colega, Marcela Juan, pero se negó a declarar.

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Ante este escenario, y con las pruebas recabadas que lo implican como el principal sospechoso del asesinato de Romero, el fiscal Grieco solicitó la convalidación de aprehensión en detención del imputado, la cual fue concedida por el juez Gustavo Gaig, titular del Juzgado de Garantías N° 3 departamental.

El arma homicida.

Núñez, quien según indicó ante los investigadores es empleado y realiza tareas de mantenimiento -aunque no especificó la empresa para la que trabaja- contaba con dos denuncias previas al femicidio de Romero. De acuerdo a las fuentes consultadas por este medio, la primera de ellas, por el delito de violencia de género, fue presentada por una expareja anterior al vínculo que estableció con la víctima, quien lo acusó por presuntos maltratos.

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La otra, radicada por la propia Romero dos meses antes de ser asesinada, fue por hurto. Según precisaron fuentes con acceso al expediente, Núñez tomó el teléfono celular de su novia y, sin previo aviso, se transfirió dinero de ella a una cuenta propia.

Otro dato que pudo confirmar este medio es que, efectivamente, el propio Núñez se comunicó con el 911 para advertir a la Policía que tenía secuestrada y planeaba matar a Noelia. Así, el fiscal Grieco ahora trabaja para conseguir la grabación que será de gran aporte para su investigación.

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A la espera de recibir el alta médica, Núñez permanece internado en el hospital Gandulfo. Se encuentra estable y está fuera de peligro.

El crimen de Noelia Romero

Este sábado la localidad de Temperley fue escenario del brutal femicidio de Noelia Carolina Romero, quien fue secuestrada y asesinada a puñaladas por Tomás Adrián Núñez, su propio novio. Tras varios intentos de negociación, personal de la Policía Bonaerense logró ingresar a la vivienda de la víctima y halló una escena dantesca: la mujer ya estaba muerta, mientras que el asesino presentaba heridas de arma blanca en su cuerpo tras un intento de suicidio.

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Fuentes policiales consultadas por este medio precisaron que personal de la comisaría 3ª de Lomas de Zamora fue alertado del hecho al recibir un llamado al 911. Luego, se corroboró que el propio Romero era la persona que se había comunicado con la Policía para advertir sobre el secuestro de su novia.

Al arribar al domicilio, ubicado sobre calle Lavalle al 1700, a unas pocas cuadras de las vías del tren Roca, los efectivos oyeron gritos desesperados de auxilio que provenían desde adentro de la propiedad.

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Núñez, el asesino, continúa hospitalizado tras su intento de suicidio, pero está fuera de peligro.

Tras dialogar durante varias horas con el secuestrador, las negociaciones no llegaron a buen puerto y los agentes debieron subir a los techos para poder ingresar a la casa. Una vez en el patio, irrumpieron en el interior por la puerta trasera, pero ya era tarde: Romero presentaba heridas de arma blanca en la zona del tórax y el cuello, y ya estaba sin vida.

Por su parte, Núñez intentó quitarse la vida con el mismo cuchillo que utilizó para atacar y matar a su novia: se autolesionó con cortes en el cuello y en ambas muñecas, pero no logró su cometido y terminó detenido.

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Además, los policías que trabajaron en la escena del crimen incautaron la cuchilla de cocina que Núñez implementó para asesinar a su pareja.