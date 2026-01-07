Cómo deshacerse de un orzuelo: qué hacer y qué evitar, según expertos

La mayoría de los orzuelos en el párpado se produce por una infección bacteriana en el folículo de una pestaña o glándula sebácea (Canva)

Un dolor punzante en el párpado, un bulto rojizo que incomoda cada parpadeo y la urgencia de encontrar alivio rápido: así comienza la experiencia de quienes padecen un orzuelo. Esta inflamación, tan frecuente como molesta, puede transformarse en una verdadera pesadilla si no se trata correctamente.

¿La buena noticia? Existen métodos sencillos y efectivos para acelerar la recuperación y evitar complicaciones graves, según especialistas de la Cleveland Clinic. Conocer los cuidados adecuados y saber cuándo consultar al médico resulta fundamental para mantener la salud ocular y recuperar el bienestar en pocos días.

Principales causas y síntomas del orzuelo

Un orzuelo se produce por una infección bacteriana en el folículo de una pestaña o en una glándula sebácea del párpado. Generalmente, se manifiesta como un bulto rojizo, similar a un grano, ubicado en el borde o debajo del párpado, lo que provoca dolor o incomodidad.

Mantener una higiene palpebral rigurosa con shampoo para bebés sin fragancias ni colorantes previene complicaciones del orzuelo (Wikipedia)

De acuerdo con la Cleveland Clinic, la mayoría de los orzuelos mejora en pocos días, aunque en ciertos casos la recuperación puede extenderse hasta dos semanas.

Estrategias efectivas para tratar un orzuelo en casa

El paso inicial para abordar un orzuelo es mantener una higiene rigurosa. Los especialistas recomiendan lavar las manos con agua y jabón antes de cualquier contacto con los ojos o aplicación de tratamientos. Cleveland Clinic destaca seis acciones claves para acelerar la recuperación y aliviar las molestias:

1. Compresas tibias: el primer gran aliado

Colocar un pañito limpio y tibio sobre el ojo afectado durante diez o quince minutos, varias veces al día, ayuda a secar el orzuelo y favorece su curación. El doctor Matthew Goldman, médico de familia, explicó al medio: “El calor permite que el orzuelo se seque solo”. Es fundamental que la compresa no esté excesivamente caliente y se utilice únicamente en el ojo afectado para impedir la propagación bacteriana.

Aplicar compresas tibias varias veces al día sobre el ojo afectado ayuda a secar el orzuelo y acelerar su curación, según la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infovbae)

2. Analgésicos y tratamiento médico

El uso de analgésicos de venta libre, como acetaminofén o ibuprofeno, puede ser útil para aliviar el dolor, siempre bajo indicación médica. En ciertas situaciones, un profesional puede recetar antibióticos específicos para controlar la infección.

3. Higiene palpebral adecuada

Para limpiar el párpado, se recomienda shampoo para bebés o jabones suaves, sin fragancias ni colorantes. Esta solución debe diluirse en agua tibia y aplicarse suavemente con un hisopo de algodón o un pañito limpio, evitando fricciones que puedan irritar la zona.

4. Prohibido el maquillaje durante la infección

Durante la presencia de un orzuelo, los especialistas insisten en evitar cualquier maquillaje para ojos hasta que la curación sea total. “Usar maquillaje cuando tienes un orzuelo puede retrasar la curación”, advirtió el doctor Goldman. Además, es esencial limpiar las brochas y descartar productos que hayan estado en contacto con la infección, como rímel, delineador o sombra, para reducir el riesgo de nuevas infecciones.

5. Suspender el uso de lentes de contacto

La Cleveland Clinic recomienda suspender el uso de lentes de contacto hasta la curación completa del orzuelo para evitar mayor irritación y contagio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es imprescindible evitar el uso de lentes de contacto mientras persista el orzuelo. El doctor Goldman señaló que estos dispositivos pueden aumentar la irritación y facilitar la transmisión de bacterias. Una vez curada la lesión, se recomienda estrenar un par de lentes de contacto nuevo.

6. No manipular ni presionar el orzuelo

El orzuelo no debe manipularse ni presionarse; el área solo debe tocarse con manos limpias al aplicar compresas o medicamentos tópicos. Forzar la apertura puede agravar la inflamación y dañar los tejidos cercanos.

Mitos y recomendaciones adicionales

Sobre ciertos remedios caseros, la Cleveland Clinic aclara que colocar una bolsita de té sobre el ojo no ofrece ventajas adicionales frente a la compresa tibia. Aunque algunas personas atribuyen propiedades antiinflamatorias al té verde, no existen estudios suficientes que respalden su uso preferente, y las bolsitas pueden dejar residuos irritantes.

Usar bolsitas de té puede dejar residuos irritantes y no aporta beneficios adicionales frente a otros métodos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de curación de un orzuelo rara vez es inmediato. Según la Cleveland Clinic, la mayoría de los orzuelos se resuelve en un periodo de siete a diez días si se aplican los cuidados adecuados en casa.

Cuándo acudir al médico

Distinguir el orzuelo de otras lesiones, como el chalazión o el xantelasma, resulta esencial, ya que requieren tratamientos distintos.

Se recomienda buscar atención médica si los síntomas persisten más de dos semanas, se agravan rápidamente, aparece dolor intenso, pérdida de visión, agrandamiento del bulto, sangrado, enrojecimiento extendido, fiebre, dificultad para abrir el ojo o hinchazón facial, lo que podría indicar una infección más extensa.

Se aconseja acudir al médico si el orzuelo presenta síntomas como dolor intenso, fiebre, hinchazón facial o pérdida de visión, según expertos en salud ocular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los orzuelos evoluciona de forma favorable gracias a estrategias domésticas que priorizan la higiene y los cuidados oculares. Si aparecen síntomas inusuales o no hay mejoría en el tiempo esperado, consultar al médico es la mejor decisión para recibir orientación profesional.