El aumento de siniestros viales y robos impulsa nuevas medidas de prevención en la capital de Guatemala

Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala realizan un operativo de prevención y seguridad en una calle de la capital para combatir los robos cometidos por motoladrones. (PNC de Guatemala)

El gobernador departamental de Guatemala Mauricio Benard Alvarado y el director general de la PNC David Custodio Boteo presentaron estrategias de seguridad, prevención de la violencia y atención a problemas que afectan a distintos sectores del departamento, con un plan que incluye patrullajes preventivos, coordinación con vecinos y empresas privadas, y acciones interinstitucionales para reducir factores que generan violencia en las comunidades.

Uno de los ejes centrales expuestos en la conferencia fue el aumento de hechos viales a nivel nacional: el Departamento de Tránsito informó que se reportan cerca de 900 fallecidos y más de 3.500 lesionados por siniestros de tránsito.

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Esa situación sostiene los operativos en distintos puntos de la ciudad capital y en rutas nacionales para sancionar carreras ilegales, exceso de velocidad y conducción bajo efectos de alcohol.

La conferencia también abordó el incremento de robos en residenciales y condominios ubicados en carretera a El Salvador y en otros sectores del departamento.

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Frente a ese problema, las autoridades anunciaron que reforzarán los patrullajes preventivos y la coordinación con vecinos y empresas de seguridad privada, además de impartir capacitaciones para mejorar los controles de ingreso y prevenir delitos patrimoniales.

Acompañaron a Benard y Boteo el subdirector general de Operaciones Jacinto Quiché, el subdirector general de Investigación Criminal José Cornel Santos, el jefe del Departamento de Tránsito Carlos Fuentes López y el subjefe de la División Especializada en Investigación Criminal, Juan Francisco Sequén Figueroa.

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Las autoridades de Guatemala lanzan un plan integral de seguridad y prevención para reducir la violencia en el departamento capitalino. (Gobernación Departamental de Guatemala)

La respuesta oficial combina patrullajes, controles de tránsito y prevención del consumo

La respuesta presentada por las autoridades incluye una intervención directa sobre dos frentes: los robos en áreas residenciales y las carreras clandestinas de motocicletas.

En el primer caso, el enfoque estará puesto en vigilancia preventiva, coordinación comunitaria y mejores filtros de acceso; en el segundo, en operativos para sancionar competencias ilegales, velocidad excesiva y manejo bajo efectos de alcohol.

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Mauricio Benard indicó que desde la Mesa Departamental de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia del departamento de Guatemala se impulsan acciones interinstitucionales orientadas a prevenir el consumo de alcohol y drogas.

Esa mesa también promueve la recuperación de espacios deportivos y recreativos y el trabajo conjunto con municipalidades para reducir factores vinculados con la violencia en las comunidades.

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Las autoridades de Guatemala lanzan un plan integral de seguridad y prevención para reducir la violencia en el departamento capitalino.(Gobernación Departamental de Guatemala)

Las autoridades también destacaron la coordinación entre la PNC y el Ejército de Guatemala mediante patrullajes conjuntos y operativos estratégicos en zonas priorizadas del departamento y en áreas fronterizas. El objetivo de ese despliegue es reducir la incidencia criminal, prevenir hechos violentos y fortalecer la seguridad ciudadana.

La Gobernación departamental plantea una coordinación sostenida con municipios y vecinos

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La Gobernación Departamental de Guatemala presentó estas medidas como parte de una estrategia sostenida de articulación entre instituciones de seguridad, municipalidades y ciudadanía.

Ese esquema busca atender problemáticas que afectan a la población en distintos sectores del departamento y sostener una respuesta coordinada ante los riesgos de violencia y delincuencia.

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La institución reiteró su compromiso de mantener espacios de coordinación y trabajo conjunto con las entidades de seguridad, los gobiernos municipales y la población para fortalecer la prevención, mejorar las condiciones de seguridad y promover entornos más seguros para las familias guatemaltecas.

La PNC refuerza operativos nocturnos contra carreras clandestinas en Guatemala

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La Policía Nacional Civil intensificó operativos nocturnos contra carreras clandestinas en el departamento de Guatemala, ante el aumento de hechos vinculados con motocicletas y exceso de velocidad, un fenómeno que las autoridades identifican como amenaza para la seguridad vial y ciudadana.

Las sanciones por estas prácticas ilegales van de 5 mil a 35 mil quetzales, según la gravedad de la infracción.

Durante una conferencia sobre seguridad ciudadana en la Gobernación Departamental de Guatemala, las autoridades señalaron que estas competencias continúan provocando accidentes de tránsito y molestias a vecinos, lo que alimenta la preocupación entre la población.

El gobernador departamental Mauricio Roberto Benard afirmó que hay coordinación permanente entre la Gobernación, el Departamento de Tránsito (DT-PNC) y otras instituciones para enfrentar la situación.

El jefe del DT-PNC Carlos Fuentes López precisó que las carreras suelen realizarse en las calzadas Roosevelt, San Juan y Atanasio Tzul, además de la avenida Petapa y zonas cercanas a la Torre del Reformador, sobre todo en horarios con menor presencia de autoridades.

Fuentes López explicó que, a diferencia de los despliegues preventivos previos, ahora se ejecutan operativos estratégicos con apoyo de unidades de Investigación Criminal a partir de monitoreo de redes sociales, denuncias ciudadanas e inteligencia policial.