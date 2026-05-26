Guatemala

El aumento de siniestros viales y robos impulsa nuevas medidas de prevención en la capital de Guatemala

Las estrategias presentadas involucran acciones entre autoridades policiales, militares y municipios, con énfasis en patrullajes preventivos, controles de ingreso y operativos dirigidos a reducir factores de riesgo en zonas urbanas y rurales

Guardar
Google icon
Vista aérea de agentes de la PNC de Guatemala y motocicletas en calle y acera. Uniformes azules, vehículo policial, civiles. Presencia policial visible
Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala realizan un operativo de prevención y seguridad en una calle de la capital para combatir los robos cometidos por motoladrones. (PNC de Guatemala)

El gobernador departamental de Guatemala Mauricio Benard Alvarado y el director general de la PNC David Custodio Boteo presentaron estrategias de seguridad, prevención de la violencia y atención a problemas que afectan a distintos sectores del departamento, con un plan que incluye patrullajes preventivos, coordinación con vecinos y empresas privadas, y acciones interinstitucionales para reducir factores que generan violencia en las comunidades.

Uno de los ejes centrales expuestos en la conferencia fue el aumento de hechos viales a nivel nacional: el Departamento de Tránsito informó que se reportan cerca de 900 fallecidos y más de 3.500 lesionados por siniestros de tránsito.

PUBLICIDAD

Esa situación sostiene los operativos en distintos puntos de la ciudad capital y en rutas nacionales para sancionar carreras ilegales, exceso de velocidad y conducción bajo efectos de alcohol.

La conferencia también abordó el incremento de robos en residenciales y condominios ubicados en carretera a El Salvador y en otros sectores del departamento.

PUBLICIDAD

Frente a ese problema, las autoridades anunciaron que reforzarán los patrullajes preventivos y la coordinación con vecinos y empresas de seguridad privada, además de impartir capacitaciones para mejorar los controles de ingreso y prevenir delitos patrimoniales.

Acompañaron a Benard y Boteo el subdirector general de Operaciones Jacinto Quiché, el subdirector general de Investigación Criminal José Cornel Santos, el jefe del Departamento de Tránsito Carlos Fuentes López y el subjefe de la División Especializada en Investigación Criminal, Juan Francisco Sequén Figueroa.

Siete hombres, varios con uniforme policial, sentados en una sala de conferencias alrededor de una mesa ovalada con banderas de Guatemala y un cartel oficial
Las autoridades de Guatemala lanzan un plan integral de seguridad y prevención para reducir la violencia en el departamento capitalino. (Gobernación Departamental de Guatemala)

La respuesta oficial combina patrullajes, controles de tránsito y prevención del consumo

La respuesta presentada por las autoridades incluye una intervención directa sobre dos frentes: los robos en áreas residenciales y las carreras clandestinas de motocicletas.

En el primer caso, el enfoque estará puesto en vigilancia preventiva, coordinación comunitaria y mejores filtros de acceso; en el segundo, en operativos para sancionar competencias ilegales, velocidad excesiva y manejo bajo efectos de alcohol.

Mauricio Benard indicó que desde la Mesa Departamental de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia del departamento de Guatemala se impulsan acciones interinstitucionales orientadas a prevenir el consumo de alcohol y drogas.

Esa mesa también promueve la recuperación de espacios deportivos y recreativos y el trabajo conjunto con municipalidades para reducir factores vinculados con la violencia en las comunidades.

Varios hombres, incluyendo oficiales de policía y un funcionario en traje, sentados en una mesa con banderas de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala de fondo
Las autoridades de Guatemala lanzan un plan integral de seguridad y prevención para reducir la violencia en el departamento capitalino.(Gobernación Departamental de Guatemala)

Las autoridades también destacaron la coordinación entre la PNC y el Ejército de Guatemala mediante patrullajes conjuntos y operativos estratégicos en zonas priorizadas del departamento y en áreas fronterizas. El objetivo de ese despliegue es reducir la incidencia criminal, prevenir hechos violentos y fortalecer la seguridad ciudadana.

La Gobernación departamental plantea una coordinación sostenida con municipios y vecinos

La Gobernación Departamental de Guatemala presentó estas medidas como parte de una estrategia sostenida de articulación entre instituciones de seguridad, municipalidades y ciudadanía.

Ese esquema busca atender problemáticas que afectan a la población en distintos sectores del departamento y sostener una respuesta coordinada ante los riesgos de violencia y delincuencia.

La institución reiteró su compromiso de mantener espacios de coordinación y trabajo conjunto con las entidades de seguridad, los gobiernos municipales y la población para fortalecer la prevención, mejorar las condiciones de seguridad y promover entornos más seguros para las familias guatemaltecas.

La PNC refuerza operativos nocturnos contra carreras clandestinas en Guatemala

La Policía Nacional Civil intensificó operativos nocturnos contra carreras clandestinas en el departamento de Guatemala, ante el aumento de hechos vinculados con motocicletas y exceso de velocidad, un fenómeno que las autoridades identifican como amenaza para la seguridad vial y ciudadana.

Las sanciones por estas prácticas ilegales van de 5 mil a 35 mil quetzales, según la gravedad de la infracción.

Durante una conferencia sobre seguridad ciudadana en la Gobernación Departamental de Guatemala, las autoridades señalaron que estas competencias continúan provocando accidentes de tránsito y molestias a vecinos, lo que alimenta la preocupación entre la población.

El gobernador departamental Mauricio Roberto Benard afirmó que hay coordinación permanente entre la Gobernación, el Departamento de Tránsito (DT-PNC) y otras instituciones para enfrentar la situación.

El jefe del DT-PNC Carlos Fuentes López precisó que las carreras suelen realizarse en las calzadas Roosevelt, San Juan y Atanasio Tzul, además de la avenida Petapa y zonas cercanas a la Torre del Reformador, sobre todo en horarios con menor presencia de autoridades.

Fuentes López explicó que, a diferencia de los despliegues preventivos previos, ahora se ejecutan operativos estratégicos con apoyo de unidades de Investigación Criminal a partir de monitoreo de redes sociales, denuncias ciudadanas e inteligencia policial.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloGobernación Departamental de GuatemalaPNCdeGuatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El delicado equilibrio de El Salvador: Por qué la interacción biótica y abiótica es clave ante la crisis ecológica

La relación entre seres vivos y factores físicos como el agua, el viento y la temperatura determina la salud de los ecosistemas en El Salvador, según expuso la especialista Berta Medrano durante una entrevista

El delicado equilibrio de El Salvador: Por qué la interacción biótica y abiótica es clave ante la crisis ecológica

“El calor extremo está duplicando la factura eléctrica”: especialista advierte sobre el impacto energético en El Salvador

Las recientes olas de altas temperaturas están teniendo un impacto directo en los montos de los recibos de energía, la operatividad de empresas y el bienestar cotidiano, según advierten especialistas en sostenibilidad y datos científicos

“El calor extremo está duplicando la factura eléctrica”: especialista advierte sobre el impacto energético en El Salvador

Honduras: Incendio consume más de 45 negocios en popular mercado

Un fuerte incendio registrado durante la madrugada provocó cuantiosas pérdidas en el mercado Galindo decenas de locales comerciales y bodegas fueron consumidos por las llamas

Honduras: Incendio consume más de 45 negocios en popular mercado

Ingresos corrientes del Estado panameño suman $2,741 millones, pero no alcanzan la meta fiscal

El déficit frente al presupuesto fue de $35.1 millones en el primer cuatrimestre, mientras el Gobierno intenta cumplir la meta fiscal de 3.4% del PIB en 2026.

Ingresos corrientes del Estado panameño suman $2,741 millones, pero no alcanzan la meta fiscal

El Congreso de Guatemala programa aprobación final de ley antilavado para el 2 de junio

La agenda prevé una reunión previa para concluir enmiendas pendientes y adaptar el texto a criterios internacionales, mientras se mantienen diferencias sobre la autonomía del delito de lavado y ajustes sugeridos por organismos técnicos

El Congreso de Guatemala programa aprobación final de ley antilavado para el 2 de junio

TECNO

Adiós a los espías en la red WiFi: cómo configurar el router de forma segura en casa

Adiós a los espías en la red WiFi: cómo configurar el router de forma segura en casa

PlayStation Plus junio 2026: estos son los juegos gratis del mes para PS5 y PS4

De qué sirve poner papel aluminio debajo del módem WiFi: ¿mejora el internet?

X endurecerá las reglas para frenar a usuarios que ganan dinero con publicaciones robadas

Spotify se convierte en lector: escucha artículos de revistas como si fueran audiolibros

ENTRETENIMIENTO

El peculiar nexo entre Pebble, el bulldog viral, y Paul McCartney que nadie vio venir

El peculiar nexo entre Pebble, el bulldog viral, y Paul McCartney que nadie vio venir

Tom Hardy, una vida marcada por el fracaso y la redención: “Tuve suerte de no terminar en prisión o muerto”

Metallica impulsa la donación de sangre en Reino Unido durante su gira

Sally Field y su regreso a Netflix: “Nunca me interesaron las historias de mujeres que solo buscan un hombre, las mujeres son más que eso”

“Si alguien se porta como un imbécil, me voy”: la advertencia de Russell Crowe a cazadores de autógrafos

MUNDO

Qué se negocia entre Estados Unidos e Irán: uranio, sanciones y el futuro del estrecho de Ormuz

Qué se negocia entre Estados Unidos e Irán: uranio, sanciones y el futuro del estrecho de Ormuz

Israel intensifica sus operativos en Gaza y el sur de Líbano para contrarrestar infraestructura terrorista de Hamas y Hezbollah

Marco Rubio firmó acuerdos con Armenia durante una visita relámpago a Ereván: del corredor TRIPP a las tierras raras

Francia lanza sus primeras monedas de oro puro para inversión en más de un siglo

El restablecimiento parcial de internet en Irán revela las divisiones internas dentro del régimen