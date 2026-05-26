Ciro Messi se consagró campeón con la Academia de Inter Miami: convirtió otro golazo de tiro libre y fue elegido MVP

El menor de los hijos del capitán de la selección argentina celebró el título de la U8

La familia Messi sigue festejando títulos en el Inter Miami, donde Ciro, el más pequeño de la dinastía se consagró campeón con el equipo Sub 8 de la academia de Las Garzas. El pequeño fue la gran figura del torneo Dreams Cup, recibió el premio MVP al jugador más valioso y llevó la copa para celebrar con el resto de sus compañeros en el podio.

“¡Alegría pura! Los U8 celebraron el campeonato junto a sus coaches, familias y compañeros. ¡Vamos!", escribió la cuenta de la Inter Miami CF Academy en las redes sociales con el video del momento de los festejos, con Ciro Messi en el centro de la escena. Antonela Roccuzzo, quien estuvo en la cancha, también compartió imágenes en su cuenta de Instagram incluyendo una de su pequeño hijo con lentes de sol y la medalla colgada.

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El conjunto infantil del Inter Miami goleó 10-2 al Weston FC en la final y uno de los tantos fue obra de Ciro. El niño de 8 años ejecutó un tiro libre desde el sector izquierdo y ubicó la pelota en el segundo palo con un efecto que terminó engañando al arquero rival. El tercer hijo de Lionel y Antonela ya había marcado otro gol similar en el encuentro anterior que se hizo viral.

Ciro Messi ya había marcado un gol de tiro libre con la Sub 8 de la academia de Inter Miami y en las escenas que coparon las redes sociales una secuencia mostró la particular celebración del pequeño, quien fue rodeado por sus compañeros: le dieron unos lentes de sol, se los puso, posó con los brazos cruzados y el resto del equipo imitó el gesto.

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El festejo de Ciro Messi tras ser campeón con las juveniles de Inter Miami (Instagram @antonelaroccuzzo)

Las cuentas oficiales de la Academia del Inter Miami publicaron el video de la acción junto con un mensaje sobre el partido. “A la final con estilo. Remontada increíble de nuestros U8 en las semifinales. ¡Queda el último esfuerzo, muchachos!”, escribieron. La publicación también reunió reacciones elogiosas. Entre los comentarios destacados aparecieron frases como: “Ya tiene un estilo de celebración único... brillante” y “este chico va a sacudir el mundo del fútbol, deberíamos estar preparados”.

Ciro Messi es una de las figuras del equipo Sub 8 de Las Garzas. La circulación de sus goles y jugadas se volvió frecuente en redes y medios, impulsada por la comparación constante con su padre, Lionel. Las imágenes dejaron además una diferencia futbolística puntual. Ciro definió con la pierna derecha, mientras que el campeón del mundo con Argentina construyó su carrera como zurdo, aunque el niño ya convirtió goles con ambos perfiles.

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La presencia de la familia en el club no se limita a Ciro. Antonela Roccuzzo y Lionel Messi asistieron en las últimas semanas al torneo para acompañar a sus hijos, y también estuvo Luis Suárez, cuyo hijo Lautaro comparte equipo con Ciro y celebró goles con él recientemente. Mateo y Thiago, los otros hijos de Messi, también forman parte de la estructura juvenil del club. Thiago, el mayor, integra la Sub 14 y este lunes recibió la medalla de campeón de la Dreams Cup y levantó el trofeo con el plantel.

En entrevistas anteriores citadas por distintos medios, Lionel Messi describió las diferentes características de sus hijos dentro de la cancha: “Thiago es más pensante, organizador, más mediocampista. Mateo es más delantero, le gusta hacer los goles, estar cerca del arco, es inteligente para jugar. Y Ciro es más explosivo, encarador, más del uno contra uno. Es más de hacer sus jugadas”. Estas palabras resuenan al observar el desenvolvimiento de Ciro, para quien la impronta individual y la capacidad de desequilibrar parecen ser rasgos distintivos exhibidos en la última competición.

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