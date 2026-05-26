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La producción petrolera de América Latina y el Caribe aumentó 11% en enero

La Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía indicó que se alcanzaron los 361 millones de barriles en el primer mes del año

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La producción petrolera de América Latina y el Caribe aumentó 11% en enero (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)
La producción petrolera de América Latina y el Caribe aumentó 11% en enero (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)

La producción petrolera de enero de 2026 en América Latina y el Caribe alcanzó 361 millones de barriles, lo que representa un incremento del 11% respecto al mismo mes del año anterior, según informó la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), con sede en Quito.

En su reporte mensual sobre Petróleo y Gas, una publicación que monitorea la evolución de la producción y el comercio exterior en el sector, la Olacde señaló que Brasil, México y Venezuela concentraron el 70% de la producción total de crudo en enero.

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Por su parte, la producción de gas natural registró un aumento del 27%, alcanzando 28 mil millones de metros cúbicos. En este segmento, Argentina se ubicó como líder regional con una participación del 21%, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta.

Vaca Muerta, localizada en la provincia de Neuquén, es considerada la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta en petróleo de este tipo.

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Según el informe de la Olacde, después de Argentina se posicionan Trinidad y Tobago con el 20%, consolidándose como uno de los principales productores y exportadores de gas natural y GNL (gas natural licuado) de la región, y Brasil con el 13%.

Fotografía de archivo que muestra un balancín de petroleo en Cabimas, Venezuela (EFE/Henry Chirinos)
Fotografía de archivo que muestra un balancín de petroleo en Cabimas, Venezuela (EFE/Henry Chirinos)

El panorama regional muestra una expansión del shale gas y de las operaciones offshore.

En un segundo grupo se encuentran Perú (11%), Venezuela (10%) y Bolivia (9%), países que, de acuerdo con la Olacde, mantienen un papel importante en el abastecimiento de gas natural en la región.

El informe también detalla que Colombia aportó el 5% de la producción regional y Ecuador participó con cerca del 1%.

Interconexión eléctrica

El documento resalta el aumento de la interconexión energética en la región. Durante enero, el 56% de las importaciones de petróleo y el 59% de las compras de gas natural provinieron de mercados intrarregionales, reflejando una mayor interdependencia y un fortalecimiento de los flujos comerciales regionales.

En este contexto, la Olacde, junto al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), desarrolla el Proyecto Regional de Integración Gasífera Mercosur + Chile, cuyo objetivo es avanzar en la armonización regulatoria, maximizar el uso de la infraestructura existente y fortalecer la seguridad energética mediante un mercado regional integrado de gas natural.

El proyecto incluye estudios técnicos, normativos, financieros e infraestructurales para ampliar la interconexión, facilitar nuevos corredores de suministro y reforzar la resiliencia energética de América del Sur frente a la volatilidad de los mercados internacionales.

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