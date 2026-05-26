República Dominicana

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en República Dominicana

Según datos oficiales, los trastornos cardíacos y metabólicos encabezan la mortalidad en el país entre 2019 y 2023, afectando a distintos segmentos poblacionales y generando un impacto considerable en la salud pública nacional

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Primer plano de una mujer adulta con expresión de angustia, sentada, tomándose el pecho con ambas manos sobre una luz roja intensa.
Las enfermedades cardíacas lideran las causas de muerte en República Dominicana, según datos oficiales de 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enfermedades cardíacas se han consolidado como la causa principal de fallecimientos en República Dominicana en los últimos años. Los registros del Ministerio de Salud Pública confirman que los problemas cardiovasculares y metabólicos figuran a la cabeza de las estadísticas de mortalidad, reflejando una tendencia que afecta a diversos grupos de la población, lo que se traduce en una carga creciente para el sistema de salud nacional.

Principales causas de muerte entre 2019 y 2023

Entre 2019 y 2023, las enfermedades isquémicas del corazón ocuparon el primer lugar en la lista de causas de muerte, según los datos de la Dirección de Análisis de Situación de Salud, Monitoreo y Evaluación de Resultados (Dassmer).

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Además, las enfermedades hipertensivas y la diabetes mellitus se mantuvieron de manera constante entre las primeras posiciones, mientras que las enfermedades cerebrovasculares, la septicemia y las afecciones del sistema urinario también figuraron de forma recurrente entre las diez principales causas de fallecimiento.

En 2019, el país registró 48,993 muertes, de las cuales 5,863 correspondieron a enfermedades isquémicas del corazón. En ese grupo, 3,255 víctimas eran hombres.

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La hipertensión arterial causó 4,651 muertes.

La diabetes provocó otras 3,257 muertes.

Las enfermedades cerebrovasculares sumaron 3,155 decesos.

Los accidentes de tránsito ocasionaron 2,840 muertes.

Las infecciones respiratorias agudas provocaron 1,737 fallecimientos.

Los homicidios sumaron otras 1,325 muertes.

Infografía de las 10 principales causas de muerte en República Dominicana en 2023. Se visualizan enfermedades cardíacas como primera causa y otros factores, con iconos.
Una infografía detalla las diez principales causas de muerte en República Dominicana durante 2023, destacando las enfermedades cardiovasculares y los 6,800 fallecimientos por isquemia cardíaca, según datos aproximados del Ministerio de Salud Pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios durante la pandemia y tendencias recientes

El inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020 generó cambios en las causas de muerte. Las infecciones respiratorias agudas escalaron posiciones y se ubicaron entre las principales causas, con 2,349 muertes.

Sin embargo, las enfermedades isquémicas del corazón mantuvieron el liderazgo con 6,688 decesos, seguidas de cerca por la hipertensión con 5,514 y la diabetes con 3,750.

En 2021, el impacto de la pandemia se reflejó en el aumento de las infecciones respiratorias agudas, que causaron 8,935 muertes y se ubicaron como la principal causa de mortalidad nacional. Las enfermedades isquémicas del corazón descendieron al segundo lugar con 6,380 fallecimientos, mientras que la hipertensión y la diabetes se mantuvieron en los primeros puestos. Los accidentes de tránsito también siguieron presentes, con 2,505 muertes, de las cuales 2,170 correspondieron a hombres. Otras causas frecuentes incluyeron la septicemia y las infecciones del tracto urinario.

Collage mostrando a un hombre con dolor de pecho y un corazón rojo, y a una mujer usando un glucómetro para medir su azúcar en la sangre.
Un hombre sufre un dolor de pecho mientras una mujer mide su nivel de azúcar en sangre, ilustrando problemas de salud cardíaca y diabetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Predominio de enfermedades cardiovasculares y metabólicas

Durante 2022 y 2023, los problemas cardiovasculares recuperaron el primer puesto. En 2022, de los 55,313 fallecimientos registrados, 6,827 correspondieron a enfermedades cardiovasculares y 5,441 a hipertensión arterial. Las enfermedades respiratorias provocaron más muertes que la diabetes mellitus, con 3,782 frente a 3,747 decesos.

Además, los accidentes de transporte terrestre siguieron formando parte de las principales causas de muerte, con 2,442 casos, junto a los homicidios y los trastornos respiratorios perinatales.

De acuerdo con un reporte de Diario Libre, en 2023 las diez primeras causas de muerte en República Dominicana estuvieron lideradas por enfermedades isquémicas del corazón, hipertensión, diabetes mellitus, enfermedades cerebrovasculares y septicemia. Los datos reflejan la persistencia de las enfermedades no transmisibles como principal factor de mortalidad, con un peso marcado de los trastornos cardiovasculares y metabólicos en la salud de los dominicanos.

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