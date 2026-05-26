Crimen y Justicia

Le vaciaron la cuenta con los ahorros para el tratamiento de su hija y descubrió que el ladrón era su propio hermano

Ocurrió en Oberá, Misiones. Cómo hizo la Policía provincial para rastrear el recorrido del dinero e individualizar al sospechoso

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Un hombre con sudadera gris y el logo "Demon Slayer" es sostenido por un oficial de policía con chaleco táctico, frente a una bandera de "División Comando Centro UR - Itoberá"
Cristian Alejandro S., de 30 años, fue detenido en la ciudad de Oberà.

La ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones, fue escenario de robo tan cruel como impensado, debido a que una vecina denunció que le vaciaron la cuenta bancaria en la que reunía fondos destinados a cubrir el tratamiento médico de su hija. Luego de una minuciosa investigación policial, se confirmó lo que la denunciante jamás hubiera imaginado: el autor de las transferencias no autorizadas resultó ser su propio hermano.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el episodio salió a la luz este lunes, cuando Carolina, de 26 años, detectó movimientos extraños en sus plataformas financieras digitales y verificó que el dinero ahorrado ya no estaba disponible. Según consta en la denuncia, entre el 23 y el 25 de mayo se ejecutaron 15 transferencias no autorizadas por un total de 330 mil pesos, todas dirigidas a la cuenta de un tercero.

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La preocupación de la joven madre llevó a que la causa recayera de inmediato en el Comando Radioeléctrico Zona Centro de Oberá, que junto a personal especializado en Cibercrimen inició un relevamiento sobre los movimientos y rastreó el recorrido del dinero. Los peritajes permitieron identificar el mecanismo utilizado para acceder a las cuentas y reconstruir la secuencia de las operaciones.

La pesquisa avanzó rápidamente hasta señalar como principal sospechoso a Cristian Alejandro S., de 30 años, quien para sorpresa de los investigadores -y de la propia denunciante- es hermano de la víctima. Con estos elementos, los uniformados realizaron recorridas en las inmediaciones de su domicilio y lograron ubicarlo y detenerlo en pocas horas.

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Según confiaron fuentes del caso a este medio, el hombre ya registraba antecedentes por delitos contra la propiedad, lo que facilitó su identificación durante el proceso investigativo. Tras su detención, fue alojado en sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

Mientras tanto, la causa continúa abierta para determinar el destino final de los fondos sustraídos y esclarecer si hubo participación de terceros en la maniobra.

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