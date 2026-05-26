El Gobierno declaró en crisis a otras cinco obras sociales y les exigió un plan de contingencia

La Superintendencia de Servicios de Salud publicó cinco resoluciones que declararon en crisis a obras sociales sindicales

La Superintendencia de Servicios de Salud declaró en situación de crisis a cinco obras sociales sindicales luego de detectar incumplimientos en distintas áreas vinculadas al funcionamiento de las entidades.

La decisión se oficializó este martes mediante las resoluciones 934, 935, 936, 937 y 938 publicadas en el Boletín Oficial y alcanzó a organizaciones vinculadas a sectores como transporte, espectáculos, subterráneos y empaque de fruta.

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Las entidades incluidas en el procedimiento son:

Obra Social de Obreros de Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén

Obra Social de Serenos de Buques

Obra Social Modelos Argentinos

Obra Social del Personal de Dirección de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.

Según informó el organismo, las auditorías identificaron problemas vinculados al grado de cumplimiento de prestaciones médicas, aspectos jurídico-institucionales, indicadores económico-financieros, capacidad de repago y atención a los beneficiarios. La evaluación se realizó bajo los parámetros establecidos por el Decreto 1400/2001, normativa que regula el procedimiento de crisis y liquidación de los Agentes del Seguro de Salud.

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La Superintendencia indicó que las cinco entidades “superaron los factores de criticidad establecidos en la normativa”. A partir de esa definición, el organismo intimó a las obras sociales a presentar un plan de contingencia en un plazo de 15 días.

Ese programa deberá ser supervisado por el Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud, organismo encargado de monitorear la evolución financiera, administrativa y prestacional de las entidades incluidas dentro del sistema especial de seguimiento.

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Las entidades deberán presentar un plan de contingencia en un plazo de 15 días bajo monitoreo oficial

Las resoluciones publicadas este martes detallaron que el análisis incluyó distintos indicadores relacionados con la situación de cada obra social. Entre ellos, figuraron variables vinculadas con el cumplimiento de prestaciones, funcionamiento institucional, capacidad financiera y respuesta a los afiliados.

El procedimiento previsto por el Decreto 1400/2001 contempla mecanismos de supervisión para aquellas entidades que registran niveles elevados de criticidad. En esos casos, la Superintendencia puede exigir programas de saneamiento, medidas correctivas y esquemas de seguimiento específicos para garantizar el funcionamiento del servicio.

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Dentro del sistema de salud sindical, las obras sociales administran la cobertura médica de trabajadores registrados y sus grupos familiares. Los recursos provienen principalmente de aportes y contribuciones derivados de los salarios formales.

La declaración de crisis no implicó de manera automática el cierre de las entidades ni una intervención inmediata, aunque sí abrió una instancia de control especial por parte de la autoridad regulatoria. Durante ese proceso, las obras sociales deberán presentar información y avanzar con medidas orientadas a corregir las irregularidades detectadas en las auditorías.

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En el comunicado difundido este martes, la Superintendencia señaló que las decisiones formaron parte del “proceso de reordenamiento del sistema de salud” impulsado bajo lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación.

El organismo sostuvo además que las medidas buscaron “garantizar que operen Agentes del Seguro capaces de brindar prestaciones de calidad, promover la transparencia en la gestión y asegurar que los beneficiarios puedan elegir en libertad”.

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Las cinco resoluciones se publicaron en simultáneo y siguieron una estructura similar. En cada caso, la Superintendencia describió la situación de la entidad correspondiente y formalizó la inclusión dentro del procedimiento de crisis previsto por la normativa vigente.

La Obra Social de Obreros de Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén quedó comprendida dentro de la resolución 934/2026. La resolución 935/2026 alcanzó a la Obra Social de Serenos de Buques. En tanto, la resolución 936/2026 incluyó a la Obra Social Modelos Argentinos.

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Por su parte, la resolución 937/2026 declaró en situación de crisis a la Obra Social del Personal de Dirección de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires, mientras que la resolución 938/2026 correspondió a la Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.