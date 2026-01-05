Cómo caer sin lastimarse: la estrategia simple que recomienda Harvard para evitar lesiones en el hogar

La guía de Harvard Health Publishing ofrece técnicas prácticas para reducir lesiones por caídas en el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una caída puede convertir un instante cotidiano en una emergencia, especialmente para adultos mayores. Los accidentes de este tipo constituyen una de las principales causas de lesiones y hospitalizaciones en este grupo, y la respuesta durante esos segundos críticos suele determinar la gravedad de las consecuencias.

Ante este panorama, Harvard Health Publishing ha elaborado una guía práctica con estrategias para reducir drásticamente el impacto físico de una caída, enfocada tanto en la prevención como en la reacción adecuada.

Las cifras de organismos sanitarios advierten que las caídas son responsables de miles de hospitalizaciones cada año, y su frecuencia aumenta con la edad. Factores como la pérdida de equilibrio, la disminución de la fuerza muscular, la visión reducida y ciertos medicamentos incrementan la vulnerabilidad.

Preparación y prevención antes de la caída

La prevención comienza antes de cualquier accidente. Evitar la caída es el objetivo principal, pero preparar mente y cuerpo para reaccionar si ocurre puede marcar la diferencia. Visualizarse como un piloto, capaz de tomar decisiones en segundos, permite aprovechar el breve lapso del descenso para planificar la llegada al suelo de la forma menos lesiva posible.

Las caídas constituyen una de las principales causas de lesiones y hospitalizaciones en adultos mayores, según datos de organismos sanitarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los factores más frecuentes que provocan caídas se encuentran objetos pequeños, calzado inadecuado y prendas largas. Identificar y reducir estos riesgos es esencial. Se recomienda revisar el hogar de manera periódica para asegurar pasillos despejados, instalar alfombras antideslizantes, mejorar la iluminación y optar por zapatos cerrados y de buena adherencia.

Incorporar ejercicios de fuerza y equilibrio no solo previene caídas, sino que también entrena al cuerpo para reaccionar de forma eficaz si el accidente ocurre.

Recomendaciones clave durante la caída

Cuando la caída es inevitable, la rapidez mental y la conciencia corporal resultan determinantes. Harvard Health Publishing insiste en que la reacción instintiva puede entrenarse para proteger las zonas más vulnerables.

El primer consejo es inclinarse hacia adelante, lo que otorga cierto control sobre la trayectoria y reduce el riesgo de caer de espaldas, una posición que suele causar lesiones en la cabeza o columna.

La rapidez mental permite reaccionar ante una caída inminente y reducir el riesgo de lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siempre que sea posible, se recomienda intentar caer de lado, ya que esta postura disminuye el impacto directo sobre articulaciones y huesos frágiles como caderas o muñecas. Dirigir la caída hacia superficies blandas o áreas abiertas, como césped o tierra, ayuda a amortiguar el golpe, a diferencia del concreto. Alejarse de personas u objetos —como muebles o bordes— también previene lesiones adicionales.

Durante el descenso, es conveniente guiar el cuerpo con los brazos y girar el hombro para proteger la cabeza. Mantener las rodillas flexionadas y los pies orientados hacia el suelo ayuda a absorber el impacto.

Asimismo, Harvard Health Publishing destaca la importancia de relajar los músculos y buscar apoyar el peso en zonas blandas y carnosas, como nalgas y muslos, ya que “estas áreas poseen más protección y están más cerca del suelo”.

Durante la caída, Harvard recomienda inclinarse hacia adelante, intentar caer de lado y relajar los músculos para minimizar el impacto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una recomendación clave es evitar extender los brazos de forma rígida para frenar la caída, ya que esto puede provocar fracturas en muñecas o codos. Lo más seguro es acompañar el movimiento y distribuir la energía del impacto en la mayor superficie corporal posible.

Acciones después de una caída y recursos adicionales

El tiempo posterior a la caída es crucial para evitar complicaciones. Conservar la calma y evitar movimientos bruscos facilita la evaluación de posibles lesiones graves, como fracturas o golpes en la cabeza. Si hay dolor intenso o imposibilidad de moverse, lo más seguro es pedir ayuda y esperar atención médica. Si es posible levantarse, hacerlo lentamente y con apoyo disminuye el riesgo de una nueva caída.

La integración de actividades preventivas, como ejercicios para el equilibrio y la fuerza, es una de las estrategias más eficaces recomendadas por Harvard Health Publishing.

Prácticas como el tai chi, el yoga o rutinas específicas de fortalecimiento muscular han demostrado reducir tanto la incidencia como la gravedad de las caídas. Revisar los riesgos en el entorno doméstico, consultar al médico y adaptar la vivienda con elementos de apoyo —pasamanos y barras en el baño— son medidas esenciales.

La adopción de rutinas como tai chi y yoga, así como la instalación de apoyos en el hogar, forman parte esencial de la prevención de caídas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchas comunidades existen cursos especializados en prevención de caídas, donde se enseñan técnicas para moverse con seguridad y responder ante distintas situaciones.

Al finalizar una caída, adoptar una postura compacta y rodar suavemente hacia un costado ayuda a distribuir el impacto y limita las consecuencias negativas. Transformar la reacción instintiva en una respuesta entrenada permite proteger la integridad física y mantener la autonomía personal.

En una sociedad donde la longevidad avanza y la independencia es un valor central, aprender a caer es mucho más que una habilidad física: es una herramienta esencial para preservar la calidad de vida.