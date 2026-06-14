Nuevo aumento de colectivos y trenes en el Área Metropolitana: las tarifas desde este lunes

(Luciano González)

El gobierno aplicará desde este lunes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el segundo tramo del aumento de tarifas que la Secretaría de Transporte inició el lunes 1 de junio pasado.

En las 104 líneas nacionales el ajuste será del 2% y en las siete líneas de ferrocarril suburbano el aumentó será mucho más importante, del 12,9 por ciento.

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De este modo, desde mañana el boleto mínimo de colectivos para recorridos de hasta 3 kilómetros en las líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasará de $714 a $728,28, para aquellos usuarios que cuenten con la tarjeta SUBE registrada, a $354,72 para quienes pagan tarifa social y a $1.253,37 para aquellos que paguen con tarjeta SUBE no registrada.

Teniendo en cuenta el pago con tarjeta SUBE registrada en CABA, la escala tarifaria es la siguiente: para tramos de 3 a 6 kilómetros $857,90, para tramos de 6 a 12 kilómetros 943,37 y para tramos de 12 a 27 kilómetros 1.010,90 pesos. Para los usuarios de tarjeta SUBE sin nominalizar el costo va desde el mínimo de $1.253,37 al máximo de $1.607,33 para recorridos de más de 27 kilómetros.

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En el caso de los colectivos de la Provincia de Buenos Aires el mínimo será de $1.015 ,61 para quienes paguen con SUBE registrada, de $457,02 para quienes paguen tarifa social y de $2.031,22 para quienes lo hacen con SUBE no registrada.

La tabla muestra las nuevas tarifas de trenes para todos los ramales, con precios que varían según la sección y el método de pago utilizado.

En viajes más largos, pagando con SUBE registrada, las tarifas escalan del siguiente modo: $1.142,55 para tramos de 3 a 6 kilómetros, $1.269,50 si se viaja entre 6 y 12 kilómetros, $1.253,40 si el recorrido abarca entre 12 y 27 kilómetros y $1.791,02 en caso de trayectos superiores a los 27 kilómetros.

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En los trenes la tarifa mínima, para trayectos de una sola sección, será de $350 pagando con SUBE registrada, $157,50 en caso de aplicar la tarifa social, $700 con SUBE no registrada y $1.100 si se paga en efectivo. Si el recorrido abarca dos secciones el costo aumenta a $470 y si abarca tres secciones a 590 pesos.

La tabla muestra las nuevas tarifas de trenes para todos los ramales, con precios que varían según la sección y el método de pago utilizado.

Hacia adelante, están previstas nuevas subas mensuales, que en los trenes llegan hasta septiembre.

En julio los aumentos serán del 4,1%, teniendo en cuenta el último dato de inflación disponible a nivel nacional (2,1% en mayo) y en el Gran Buenos Aires (2,3%) sumado a dos puntos adicionales. Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el pasaje mínimo será de más de $820 y superior a $1.059 para los que circulan por la Provincia de Buenos Aires (PBA).

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En el caso del subte, el mes próximo el pasaje mínimo pasará a costar $1.622, y los peajes de la Ciudad tendrán el mismo aumento.

Cabe recordar que en el caso de los colectivos en la provincia de Buenos Aires hubo un aumento del 4,6% el lunes, dada la fórmula que añade al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en abril fue de 2,6%, otros 2 puntos porcentuales. De este modo, el aumento en julio será de 4,1% a partir de julio. Además, el gobierno de Axel Kicillof había dispuesto un aumento del 11,6 en mayo.

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La tabla muestra las nuevas tarifas de trenes para todos los ramales, con precios que varían según la sección y el método de pago utilizado.

Hace dos semanas, cuando informó sobre los aumentos, el Gobierno nacional aseguró que el objetivo es ”garantizar un sistema de transporte más ordenado y eficiente, preservar condiciones de calidad y seguridad operativa, y avanzar en una adecuación progresiva de las tarifas para los usuarios, promoviendo al mismo tiempo un esquema con mayor autonomía y menor dependencia de subsidios”.

El valor del viaje en subte se ajustará de $1.490 a $1.558,54 para usuarios con la tarjeta SUBE registrada

Cabe recordar que el gasto de transporte en el AMBA aumentó 75% durante el último año y desde diciembre de 2023 dio un salto de 1.276%, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet. El gasto en transporte explica el 48% del total de la canasta de servicios públicos y se consolida como el componente de mayor peso sobre los ingresos del hogar.

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