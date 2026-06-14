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La brutal autocrítica de Wembanyama tras perder con los Spurs la final de la NBA ante New York Knicks: “No estaba preparado”

El pivote de San Antonio hizo una análisis luego del partido que coronó como campeón a la franquicia de la Gran Manzana

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Victor Wembanyama realiza un gesto. A su lado, Karl Anthony Towns, de New York Knicks (Dustin Safranek-Imagn Images)
Victor Wembanyama realiza un gesto. A su lado, Karl Anthony Towns, de New York Knicks (Dustin Safranek-Imagn Images)

Victor Wembanyama es una de las nuevas estrellas de la NBA y con 22 años y un par de temporadas de experiencia lideró a San Antonio Spurs a las finales, pero no le alcanzó para derrotar a los New York Knicks, que se impusieron 4-1 en la serie y lograron ser campeones luego de 53 años de sequía.

El pivote francés de 2.26 metros de altura realizó una feroz autocrítica luego de la caída 94-90 en San Antonio y mostró su frustración en la conferencia de prensa posterior el encuentro. “No estaba preparado para ganar el anillo”, dijo Wemby. “No nos falta talento ni capacidades, pero cometemos demasiados errores, yo cometo demasiados errores”, agregó.

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En el partido definitivo, Wembanyama convirtió 19 puntos, capturó 14 rebotes y metió 5 tapones, pero quedó por detrás de Jalen Brunson, quien anotó 45 tantos y fue elegido MVP de las finales de la NBA. El francés tuvo su peor rendimiento ofensivo de la serie: falló 12 de sus 19 tiros de campo y cerró el último cuarto con solo tres puntos.

“Es la mayor lección de mi vida. Voy a aprender más que nunca, sostuvo el Alien. También explicó qué vio en Brunson, su rival de turno, para copiar de cara al futuro: “Quiero mantener la mente fresca, conservar el control del juego todo el tiempo. Eso es lo que se destaca en Jalen Brunson”.

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La bronca de Wembanyama en la conferencia de prensa tras perder la final de la NBA con los Spurs (Dustin Safranek-Imagn Images)
La bronca de Wembanyama en la conferencia de prensa tras perder la final de la NBA con los Spurs (Dustin Safranek-Imagn Images)

El líder de los Spurs, uno de los planteles más jóvenes en llegar a las Finales, afirmó que su irregularidad le pasó factura: “Hay demasiados momentos en los que soy pasivo, en los que no tengo el control del juego que me gustaría tener, y eso me cuesta”. Wembanyama dijo estar “frustrado” porque lo separan “al menos cien partidos” de una nueva oportunidad de llegar a una final en 2027. “Voy a tener que guardar este sentimiento dentro de mí, bajar revoluciones y rendir al máximo durante cien partidos”, agregó.

“Una de las cosas que he aprendido es que el margen de error es muy estrecho. Dominamos la mayor parte de la serie, pero nuestros errores fueron castigados con dureza. No podemos tener altibajos tan grandes”, cerró el joven basquetbolista.

*El resumen del partido que coronó a los Knicks en las finales de la NBA

Más allá de su autocrítica, Wembanyama ha logrado consolidar su dominio en la NBA con números espectaculares. En su segunda temporada como jugador de la mejor liga de básquet del mundo, el francés disputó 64 encuentros promediando 25 puntos por partido (13° en la liga) y 11.5 rebotes (4°). En tanto que se convirtió en el líder de tapones de la competencia, con 3 por juego. Esto lo llevó a ser premiado como el mejor defensor del año. A su vez, terminó en el quinteto ideal de la NBA y quedó tercero en la lucha por el MVP de la temporada regular.

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