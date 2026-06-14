Israel respondió a la amenaza de Irán de suspender las negociaciones con EEUU por los ataques en Beirut: “El régimen, como siempre, está mintiendo”

Netanyahu en la frontera norte con el ministro Katz el 30 de mayo: el premier choca con Trump por las exigencias de Washington de moderar la ofensiva en el Líbano para no obstaculizar el acuerdo con Irán. (Oficina del Primer Ministro de Israel/Zuma Press/Europa Press)

Israel acusó este domingo al régimen iraní de “mentir” después de que Teherán amenazara con suspender las negociaciones con Estados Unidos y cuestionara la capacidad de Washington para cumplir sus compromisos, en respuesta al bombardeo israelí sobre el barrio de Dahieh, en el sur de Beirut. La escalada diplomática se produce en uno de los momentos más delicados del proceso de paz en Oriente Medio, con un acuerdo que el presidente Donald Trump había anunciado para este mismo domingo sin que se concretara.

La cancillería israelí respondió directamente en X a una publicación del presidente del Parlamento iraní y jefe del equipo negociador, Mohamed Baqer Qalibaf, quien había cuestionado la voluntad y la capacidad de Washington para cumplir sus compromisos y advertido que, sin garantías concretas, no tenía sentido continuar las conversaciones.

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The Iranian regime, as always, is lying.



Iran’s proxy, Hezbollah, is the one that attacked Israel again this morning, completely unprovoked.



Hezbollah constantly fires at Israeli civilians. Even after the ceasefire, Hezbollah has not stopped targeting Israelis. It was Hezbollah… https://t.co/oYisJPxzi8 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 14, 2026

“El régimen iraní, como siempre, está mintiendo. El proxy de Irán, Hezbollah, es quien atacó a Israel nuevamente esta mañana, completamente sin provocación", respondió el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí a través de su cuenta en X.

El comunicado agregó: “Incluso después del alto el fuego, Hezbollah no ha dejado de atacar a los israelíes. Fue Hezbollah quien lanzó un ataque sin provocación contra Israel en marzo, actuando bajo las órdenes de sus amos iraníes. Israel no tolerará disparos contra su territorio”.

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Irán condiciona el acuerdo al cese en el Líbano

Qalibaf, jefe del equipo negociador iraní, en Beirut: Teherán exige que el Líbano sea incluido en cualquier acuerdo con EEUU y el cese total de las operaciones militares israelíes en el país. (Reuters/Amr Abdallah Dalsh/Archivo)

En su tuit, Qalibaf cuestionó directamente la posición estadounidense y afirmó que EEUU “o no tiene la voluntad de cumplir con sus compromisos o no tiene la capacidad para ello”.

Teherán exige el cese total de las hostilidades israelíes en suelo libanés como condición indispensable para avanzar, además de garantías específicas sobre la seguridad del Líbano, al que considera socio estratégico e indispensable en el equilibrio regional. La postura iraní refleja la presión interna que enfrenta el régimen: en la ciudad de Mashhad, sectores duros protestaron este fin de semana frente al Ministerio de Relaciones Exteriores y exigieron la renuncia del canciller Abbas Araghchi, al que acusan de ceder demasiado ante Washington.

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El detonante: cuatro misiles sobre Dahieh

El Ejército israelí (FDI) difundió imágenes de un ataque aéreo de precisión contra un centro de mando de Hezbollah en el barrio de Dahieh, en el sur de Beirut, ejecutado en respuesta a lanzamientos de proyectiles hacia territorio israelí. Según el comunicado militar, la instalación era utilizada para planificar ataques contra civiles israelíes y soldados desplegados en el sur del Líbano

El detonante inmediato fue el ataque israelí sobre el barrio de Dahieh, bastión de Hezbollah en el sur de Beirut, que dejó tres muertos y quince heridos tras el impacto de cuatro misiles guiados contra un edificio utilizado por la organización. Israel presentó la operación como respuesta al lanzamiento de tres proyectiles desde el Líbano hacia comunidades del norte israelí —que cayeron cerca de Shomera y Shlomi sin causar víctimas— y al derribo de múltiples drones iraníes sobre el estrecho de Ormuz el día anterior.

El primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz, respaldaron la operación en un comunicado conjunto: “Israel no tolerará ningún ataque contra su territorio”. Netanyahu, que ha chocado públicamente con Trump por las exigencias de Washington de moderar la ofensiva en el Líbano, reafirmó que las operaciones militares continuarán mientras Hezbollah siga atacando.

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El acuerdo, en punto muerto

La escalada tensiona aún más un proceso negociador que este domingo amaneció sin fecha definida de cierre. La agencia iraní Fars informó que Teherán aún no tomó una decisión final sobre el protocolo de acuerdo negociado con Washington, cuyos términos incluyen la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz y el inicio de 60 días de conversaciones sobre el programa nuclear iraní. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, no descartó un acuerdo “en los próximos días” pero descartó una fecha concreta.

El conflicto entre Israel y Hezbollah se mantiene desde el 2 de marzo, cuando el grupo terrorista comenzó a lanzar proyectiles contra Israel en solidaridad con Irán, atacado dos días antes por EEUU e Israel. En teoría, desde mediados de abril rige una tregua entre ambas partes, pero las hostilidades no se han interrumpido. El sur del Líbano ha sido especialmente golpeado: según testimonios y fotografías de la AFP, las ofensivas israelíes arrasaron varias localidades de la zona y obligaron a evacuar 29 pueblos.

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La mediación corre a cargo de Pakistán y Qatar. Negociadores qataríes viajaron a Teherán el domingo por la mañana para intentar destrabar las conversaciones, en una jornada que prometía ser histórica y que, a medida que avanzaban las horas, acumulaba nuevas complicaciones.